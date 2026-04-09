LLMの限界を超える！ 無料ウェビナー「技術の未来は「予測」ではなく「推定」できる ～LLMでは見えない未来を論文・特許・グラントから導く次のR&Dテーマと事業機会～」を開催

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井歩）は、2026年4月23日（木）12:00より、無料ウェビナー「技術の未来は「予測」ではなく「推定」できる ～LLMでは見えない未来を論文・特許・グラントから導く次のR&Dテーマと事業機会～」を開催します。第73回応用物理学会春季学術講演会での発表「TF-IDFによる物理学文献データベースの統計解析と研究動向の未来推定」をベースに、企業のR&Dや知財、新規事業開発のかた向けに再構成した内容です。

▼参加登録（無料）はこちら

https://www.astamuse.co.jp/event/37249/

※当日のご都合が合わない方も、お申し込みいただければ後日アーカイブ動画の視聴が可能です。

また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。

▼本ウェビナーの概要

ChatGPT・Copilot・Claudeをはじめとする生成AI（LLM）の普及により、文献調査や技術トレンドの把握は飛躍的に効率化されました。しかしその一方で、企業の意思決定の現場では新たな課題が顕在化しています。「もっともらしいが誤っている情報（ハルシネーション）」への不安、そして萌芽領域・最新領域ほど情報精度が低いというLLMの構造的な限界--結果として、R&Dテーマの選定や新規事業の判断に、LLMの出力をそのまま活用することが難しい状況が生まれています。

本ウェビナーでは「技術の未来は予測するものではなく、データから推定できる」という新しいアプローチをご紹介します。アスタミューゼが独自に開発した分析手法により、論文・特許・グラントという3種のデータを統合することで、技術を「現在（特許）」「近未来＝3～5年後（グラント）」「遠未来＝5～10年後（論文）」という時間軸で構造的に把握。TF-IDFをベースとした定量分析とLLMを組み合わせ、次に来る技術領域・事業機会を客観的に導く手法を、実データを用いて解説します。

取り上げる事例はナノマテリアル分野（論文14万件以上）。どのようにトレンドが抽出され、未来が推定されるのかを具体的にお示しします。本内容は、第73回応用物理学会春季学術講演会での発表「TF-IDFによる物理学文献データベースの統計解析と研究動向の未来推定」をベースに、企業の意思決定への応用を念頭に再構成したものです。

▼このような方におすすめです

▼開催概要

- 次に取り組むべきR&Dテーマが見えない、研究開発・研究企画部門の方- 技術トレンドをデータで説明・説得できない、技術戦略・R&Dテーマ選定担当の方- LLMを活用しているが精度や信頼性に不安がある、経営企画・技術経営（MOT）担当の方- 新規事業の方向性に客観的な根拠を持たせたい、新規事業開発・事業企画部門の方- 論文・特許情報をより高度に戦略活用したい、知財・特許部門の方

【タイトル】技術の未来は「予測」ではなく「推定」できる ～LLMでは見えない未来を論文・特許・グラントから導く次のR&Dテーマと事業機会～

【日時】2026年4月23日（木）12:00-12:30

【開催方法】Zoomによるオンライン開催

【参加費】無料

【対象者】新規事業、R&D、経営企画、知財部門の担当者様

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

【定員】500名

【申込方法】以下のリンクよりお申し込みください。

https://www.astamuse.co.jp/event/37249/

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

▼登壇者

神奈川大学

工学研究所 客員教授

岡 寿樹（おか ひさき）

【略歴】

北海道大学大学院工学研究科博士後期課程修了。博士（工学）。専門は量子光学、光物性物理学。博士号取得後、アカデミアで教育研究に従事した後、2024年－2025年アスタミューゼに参画。知財の多変量解析、企業・大学・官公庁の研究開発・事業化の戦略コンサルティング、未来推定・萌芽研究探索などの業務に携わる。光が絡む科学全般、特に光学技術の医療応用に興味があり、現職では光医療のCAE化に向けた研究開発を行っている。

アスタミューゼ株式会社

代表取締役社長

永井 歩（ながい あゆむ）

【略歴】

大学院在学中にアスタミューゼを起業。世界193ヵ国、39言語、7億件を超える世界最大級の無形資産可視化データベースを構築し、独自に定義した136の“成長領域”と、SDGsに対応した人類が解決すべき105の“社会課題”を基に、新規事業/オープンイノベーション支援事業、データによる未来戦略構築、社会課題解決支援SaaS事業、データ分析による企業価値・無形資産評価事業等を立ち上げる。各大学（東京大学、京都大学、東工大など多数）、事業構想大学院大学、内閣府、経済産業省、特許庁、経済同友会などの大学・組織で、新規事業戦略、未来予測、最先端テクノロジー(量子・宇宙・3Dプリンター等)のR&D/知財戦略に関する講演に多数登壇。東京大学大学院システム量子工学専攻修了。

▼参加方法

（1）下記URLよりエントリー

https://www.astamuse.co.jp/event/37249/

▽

（2）招待メールを確認

エントリーいただくと招待メールが自動送信されます。

メール本文に参加URLとパスワードを記載しておりますので、当日まで保管ください。

※モバイル端末からもご参加いただけますが、パソコン経由での参加をお勧めします。

▽

（3）当日参加

招待メール記載の「ここをクリックして参加」をクリックしてご参加ください。

※競合他社や対象者以外の参加はお断りさせていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

※申し込みいただいた方には後日、アーカイブ動画を送付させていただきます。また、アンケートにご回答いただいた方はスライド資料もダウンロードできます。当日の予定があわない方もぜひご登録ください。

▼本件に関するお問い合わせ

アスタミューゼ株式会社 広報担当

https://www.astamuse.co.jp/contact/