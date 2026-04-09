仕事への熱意、6%で世界最下位の日本で「やりたいことを持つ人が集う場」を提供。書籍『やりたいことの地図』出版記念パーティを東京・LIFFFUL TABLEにて盛況のうちに開催。

株式会社Mission Full

メンタルコーチ・兼若勇基（株式会社Mission Full 代表取締役）は、2026年4月4日（土）、東京・LIFFFUL TABLEにて書籍『やりたいことの地図』（SBクリエイティブ刊）の出版記念パーティを開催しました。

米ギャラップ社の調査によると仕事への熱意を持つ日本人はわずか6%で139カ国中最下位。

その現実に正面から挑んだ本書の発売を記念し、参加者が「やりたいこと」を実際に体験・言語化する3時間の実践イベントが実現しました。

イベント開催報告

2026年4月4日（土）14:00～17:00、東京・LIFFFUL TABLEにて『やりたいことの地図』出版記念パーティが盛況のうちに開催されました。

4名テーブル形式で初対面の参加者同士が交流しながら、著者・兼若勇基によるトークセッションと実践ワークを体験する、「読んで終わり」ではなく「動き出す」場として設計されたイベントです。

当日は以下のプログラムが実施されました。

■ 著者トーク１.：書籍概要・誕生秘話・想定読者と価値の紹介

■ 著者トーク２.：著者ビジョン語り＋ワーク「ビジョン（新大陸）を描く」

■ ワーク：1年後・3ヶ月後・今日のアクション設定

■ マインドブロックワーク：「自信の%確認」と思考のゴミの言語化

■ マイクタイム：参加者全員が感想・気づき・アクション宣言を発表

■ 地図旅プロジェクト・Life Questの案内と今後の展開共有

イベントのコンセプト：「書いて、動き出す」3時間

今回のパーティは、通常の出版記念イベントとは一線を画す設計でした。

席はくじ引きで決定し、初対面の参加者が同じテーブルに座ることで自然な対話と化学反応を促進。

書籍・ワークシート・ペン・アンケートはすべて会場側が準備し、参加者は手ぶらで「動き出す体験」に集中できる環境を整えました。

「スキル・お金・時間が無限にあったら、何をしたいですか？」という問いから始まるビジョンワークでは、参加者一人ひとりが自分の「新大陸」を地図シートに描き込みます。

さらに「自信の%確認」ワークでは、目標実現への自信が100%でない理由を掘り下げることで、行動を阻む「思考のゴミ（Have to）」を言語化。

この気づきこそが、本書の核心メソッドです。

著者・兼若勇基について

兼若勇基は8歳のときに親友の死を経験し、「限られた命をどう生きるか」という問いを胸に大阪大学大学院（工学研究科）へ進学。卒業後は将来への迷いから世界一周の旅に出て27カ国60都市を周遊。旅の中で自己分析シートを500枚書き上げ、自身の「やりたいこと」の輪郭を掴みました。

経営コンサルティング会社に入社後、グロービスMBAを取得。2019年に独立し、脳科学・認知科学とアドラー心理学などを統合した独自メソッドによるコーチングで1,500名以上を支援。6つのコーチングスクールで学び指導している内容を1冊に凝縮したのが本書です。出版前のクラウドファンディングでは308名・約180万円の支援が集まりました。

今後の展開：地図旅プロジェクト 日本一周編

2026年4月後半から2027年4月初旬にかけて、著者・兼若勇基が自ら全国100拠点を巡る長期ツアー「地図旅プロジェクト 日本一周編」を開始します。

高校・大学・コワーキングスペース・ゲストハウス・企業など、20～30代が集まる拠点を中心に訪問。各施設へ書籍を1冊無償献本し、90分の出版記念ワークショップを無料で実施します。

合計3,000名以上との直接の出会いを目指す本プロジェクトは、書籍プロモーションを超え「やりたいことを見つけた若者が地元・社会で新たな価値を生み出す連鎖」を全国に起こす社会貢献活動として位置づけています。

将来的にはPHASE 2として海外翻訳出版、そして、「地図旅プロジェクト 世界一周編」（世界100カ国・200都市での出版講演）を構想しており、20～30代のやりたいこと実現を世界規模で支援する活動を目指しています。

書籍概要

書籍名：『人生のモヤモヤから解放される！「やりたいこと」の地図』

著者：兼若 勇基

出版社：SBクリエイティブ

発売日：2026年4月5日

購入ページ（Amazon）： https://amzn.to/4sHS7zR

取材・お問い合わせ

株式会社Mission Full

広報担当 Email：y.kanewaka6155@gmail.com

Website：https://yuki-kanewaka.com/

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※データ出典：ギャラップ「グローバルワークプレイスの現状 2024年版」