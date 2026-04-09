【DYMグループ、2027年新卒向け】最短1日で役員面接前まで進むオンライン選考「短縮選考会」第3回を4月11日（土）・18日（土）に開催

株式会社DYM

人材事業、WEB事業、海外医療事業などを中心に、M&A事業やスポーツ事業など多角的に事業を展開する株式会社DYM（読み：ディーワイエム、本社：東京都品川区、代表取締役社長：水谷佑毅）は、2027年新卒を対象とした「短縮選考会」の第3回を、2026年4月11日（土）および4月18日（土）の2日程で実施いたします。



本選考会は、限られた日程で不定期に開催される特別な選考機会であり、1日で複数回の面接を実施し、合格者は役員面接前まで選考を進めることが可能です。

■短縮選考会とは

短縮選考会とは、2027年新卒を対象に、1日で複数の面接を実施し、最短で役員面接前まで選考を進めることができる単独開催の選考会です。

本選考会は総合職としての選考を対象としており、当日は複数の面接官による面接を実施します。最終的に合格となった場合は、次回の選考として対面での役員面接に進んでいただきます。

※本選考会は内定直結ではなく、役員面接を経て最終判断となります。

※本選考会は不定期開催となります。

■実施概要

日程 ：2026年4月11日（土）、4月18日（土）

対象 ：2027年新卒（大学・大学院卒業予定者）

対象職種：総合職

実施形式：オンライン

内容 ：複数回の面接による選考

■実施背景

近年、就職活動の早期化および効率化が進む中で、短期間で自身の適性を見極めたいというニーズが高まっています。

当社では、こうしたニーズに応えるため、限られた日程で短期集中型の選考機会として短縮選考会を実施しております。

また、本選考会は学生にとって短期間で選考を進められる効率的な機会であると同時に、企業側にとっても短期間で複数の候補者を見極めることができる点から、双方にとってメリットのある選考形式となっております。

■今後の展開

今後も当社は、学生一人ひとりの価値観やキャリア志向に寄り添いながら、多様な選考機会の提供を進めてまいります。

選考プロセス全体を通じて「企業が学生を選ぶ」のではなく、「学生と企業が相互に選び合う」体験価値の向上を重視し、納得度の高いキャリア選択を支援してまいります。引き続き、時代の変化や学生ニーズに応じた採用施策の高度化に取り組んでまいります。

■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 ：株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 ：水谷 佑毅

(3)設立年月 ：2003年8月

(4)資本金 ：5000万円

(5)売上高 ：258億円（21期）、324.6億円（22期）

(6)本店所在地 ：〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 ：連結 2,744名（2025年4月1日現在

(8)事業内容 ：WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M＆A事業 等

(9)URL ：https://dym.asia/