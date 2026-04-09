母の日に贈る、ひとときの贅沢。料理に託す、感謝のかたち。― 下鴨茶寮より

株式会社下鴨茶寮福福のごちそう膳 二段

日々忙しく過ごすお母さまにこそ、「何もしない時間」を贈りたい。

下鴨茶寮では、手間をかけずに料亭の味わいをお楽しみいただける品々を取り揃え、食卓にゆとりと華やぎを添える、母の日のひとときをご提案いたします。

感謝を伝える一日だからこそ、料理の準備に追われるのではなく、ゆっくりと食卓を囲む時間をお届けしたい。

料亭ならではの技と味わいを活かし、ご家庭でも無理なくお楽しみいただける一膳を通して、笑顔が広がる団らんのひとときをお届けいたします。

■華やかに整う、料亭の御膳「福福のごちそう膳 二段」

新商品「福福のごちそう膳 二段」

「福」の字を重ねた名の通り、京都料亭の味わいを二段に重ねた華やかな御膳。

新作としてご用意した本品は、すでに多くのご注文をいただき、ご好評を賜っております。

彩り豊かなちらし寿司や小袖寿司をはじめ、銀だらの西京焼き、合鴨燻製など、多彩な味わいを少しずつお楽しみいただけるよう仕立てました。

ご自宅にいながら、料亭のひとときをお楽しみいただける、母の日の食卓を印象的に彩る一品です。

・福福のごちそう膳 二段

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/0020495

■それぞれの母の日に寄り添う、選べるひととき

左：「御祝いつつみ膳」、右「母の日の花御膳」

ご家族で囲む華やかな時間にも、お母さまがゆっくりと過ごすひとりの時間にも。

下鴨茶寮では、過ごし方や想いに寄り添う、さまざまな母の日の一膳をご用意しております。

お花を贈るように、料理を華やかに詰め合わせた「御祝いつつみ膳」や、料亭仕込みの味わいを少しずつ楽しめる「母の日の花御膳」など、見た目にも心華やぐ一折を取り揃えました。

なお、母の日の時季にあわせた期間限定のご用意となります。

・母の日特集

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/pages/mothersday

■料亭の味わいを手軽に楽しむ、西京焼き

温めるだけで料亭の味わいを愉しめる「西京焼き」

独自に調合した西京味噌に漬け込み、丁寧に焼き上げた料亭ならではの逸品。

すでに焼き上げておりますので、ご家庭ではレンジなどで温めていただくだけで、料亭の味わいをお愉しみいただけます。焼きの手間がかからず、後片付けの負担も少ない仕立ては、忙しい日々の中にも無理なく取り入れていただけます。

母の日はもちろん、日常の食卓にも寄り添う、贈りものとしても人気の一品です。

・西京焼き

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/saikyouyaki_6

■やさしく満たす、料亭のお椀「鴨まんじゅう」

出汁の香り広がる一椀「料亭の鴨まんじゅう」

国産合鴨肉に、山椒で香りつけたそぼろを里芋の生地で包み揚げました。

出汁の効いたやさしい味が口に広がるとろりとした餡とかりっと揚げたぶぶあられ。

お好みでわさびをつけて。

やわらかな口当たりとともに、心と身体にやさしく沁みわたる味わいが、食卓に落ち着きと深みをもたらします。華やかな御膳に寄り添いながら、食卓にやわらかな深みを添える一品。

・料亭の鴨まんじゅう

https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/363?_pos=1&_sid=f575d8dc3&_ss=r(https://shop.shimogamosaryo.co.jp/products/363?_pos=1&_sid=f575d8dc3&_ss=r)

■下鴨茶寮について

創業170年目の京都・料亭「下鴨茶寮」

安政三年（1856年）創業。京都・下鴨の地にて、創業170年目を迎える料亭です。

茶懐石の精神を受け継ぎながら、時代に寄り添う料理とおもてなしを追求してまいりました。

これからも、伝統を礎に、日常に寄り添うかたちで、京都の食文化をお届けしてまいります。