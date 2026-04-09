アナウンサー兼小説家の村山仁志氏が 長崎・平戸のサムソンホテル代表取締役社長に就任

株式会社 サムソンホテル

サムソンホテル（長崎県平戸市 代表取締役社長：村山仁志）は、2026年4月1日付で、元NBC長崎放送アナウンサーであり、現在もフリーアナウンサーおよび小説家として活動する村山仁志氏が代表取締役社長に就任したことをお知らせします。

村山氏は2026年3月末をもってNBC長崎放送を退社。親族が運営してきた同ホテルの事業を承継し、経営に参画します。アナウンサーと小説家という“発信と物語”の両軸を持つキャリアを活かして、ホテル経営だけではなく、平戸地方における地域活性化への取り組みにも貢献してまいります。

■ アナウンサー×小説家という異色のキャリアが新たに挑むホテル経営

サムソンホテルの新社長に就任した村山仁志氏

村山氏は、NBC長崎放送・NBCラジオ佐賀にて、ラジオ・テレビ問わず、ニュース・情報ワイド番組・スポーツ実況などで活躍し、長年にわたり地域に根ざした情報発信を担ってきました。

2018年には、第55回『ギャラクシー賞』のラジオ部門で「DJパーソナリティー賞」を受賞するなど、その高いアナウンス力は各方面から評価されています。

学研主催の新人文学賞金賞でデビューし、小説家としても活動。放送局を舞台とした小説をはじめ、言葉や声、人の想いをテーマにした作品を発表。これまで9冊をリリースし、中でも代表作『午前0時のラジオ局』は福田悠太さん（ふぉ～ゆ～）主演で2度舞台化されるなど、意欲的な創作活動を展開しています。



今回の就任は、こうした「伝える力」と「物語を紡ぐ力」をホテル経営という異業種に活かす、新たな挑戦となります。

■ "語りたくなるホテル"へ--新体制での取り組み

NBC長崎放送・アナウンサー時代の村山氏

村山氏の代表取締役社長就任を機に、サムソンホテルでは以下の取り組みを推進します。

１. 地域資源を活かした滞在型観光の強化

平戸唯一の自家温泉による「源泉かけ流し」の大浴場、平戸瀬戸で採れる新鮮な魚の提供。グループ企業の高速船を使った無料クルージングを実施。また、平戸の歴史（南蛮貿易・キリシタン文化・鄭成功）、昆虫採集、手軽な釣りなど体験プログラムの開発。

２. メディア視点による情報発信の強化

アナウンサー＆小説家という両方の経験を持つ村山社長ならではの情報発信力を活かし、SNS・動画・文章など多様な手法で平戸の魅力を国内外へ発信。

３. 社長の個性を活かした"ここにしかない体験"の創出

社長である村山の趣味の模型・イラスト作品などを展示する「村山社長のホビールーム」を開設。また、オートバイや車への深い造詣を活かし、ツーリングライダーや車旅の拠点として選ばれるホテルとしての存在感を増していく。

４. 地域との連携による価値創出

地元関係者・行政・観光団体と協業し、サムソンホテルが平戸エリア全体の魅力向上に貢献する拠点となることを目指す。



これらを通じて、"滞在そのものが記憶に残る体験となるホテル"を目指します。





■ 代表取締役社長・村山仁志コメント

サムソンホテルは私の親戚たちが立ち上げたホテルです。実は数年前から「跡を継いで欲しい」と頼まれ、「そんなの無理！」と断り続けてきましたが、ラジオ局のパーソナリティーツアーで何度も訪れるうちに私自身がこのホテルのファンになり、経営に参画することにしました。



ホテルに入るにあたり、今年2月にホテルビジネス実務検定試験の1級と2級に挑戦し、何とか合格しました。「少しはホテルマンに近づけたかな」とも思いますが・・・実は前社長が会長として経営を続けますので、私はサムソンホテルにとって「プラスワン」の存在となります。



これまでNBCでは、ラジオ局長兼アナウンサー兼小説家として活動してきましたが、これからは社長兼フリーアナウンサー兼小説家として、まだまだ伸びしろがあるサムソンホテルを盛り上げていきます。また、その為には平戸市を訪れる観光客が増えてくれないと困りますから、ホテル以上に平戸の観光振興に力を入れたいと思っています。社長就任の翌日、早速平戸市長に「観光宣伝隊のスピーカー役をお任せください」と直訴しました。



小説家としては、ホテルを舞台にしたストーリーや鄭成功の活劇など、いくつか構想はありますが・・・・・・まだまだこれから。優秀なスタッフと一緒に、色んなチャンネルで頑張ります！

あ……村山と働いてみたい方、随時募集中です！！



さらに、アナウンサーとしても、引き続き以下の番組などに出演します。

■ 担当ラジオ番組・NBCラジオ「サブカルラジヲ」

毎週木曜夜9時30分スタート。佐賀在住の漫画家・田中むねよしさんとふたりで、車・バイク・漫画・小説・アニメなどなどを語りつくす30分番組。

■ サムソンホテルについて

サムソンホテルは、長崎県平戸市にあるリゾートホテルです。南蛮貿易やキリシタン文化の歴史が息づき、台湾の英雄・鄭成功（ていせいこう）のルーツでもあるこの地において、自然・食・文化を活かした滞在体験の提供を行っています。

眼下の青い海、自家温泉の源泉かけ流し、まさに採れたての食材、高速船のクルージングなど、このホテルにしかない魅力が豊富にあります。「10回以上泊ったことがある！」というリピーターさんが沢山存在するのが、その証拠です。ひょっとしたら、はにかんだ笑顔の素朴なホテリエたちが一番の魅力なのかもしれません。

なお、ホテル名の「サムソン」は神話の英雄に由来する名称です。

公式サイト：https://samson-hotel.jp/