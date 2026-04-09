【カラオケまねきねこ】大音量・完全個室の“新スポーツ観戦スタイル”「WOWOW視聴チケット」割引キャンペーンを4月9日（木）より開催

株式会社コシダカ

株式会社コシダカホールディングス（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）傘下の株式会社コシダカが運営する「カラオケまねきねこ」は、全店導入のエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」にて、2026年4月9日（木）より店内で視聴可能な「WOWOWオンデマンド」チケットが無料または500円になる「春の割引キャンペーン」を開始いたします。本企画は、世界最高峰のサッカー大会「UEFAチャンピオンズリーグ（CL）」の佳境に合わせ、カラオケならではの『大音量・完全個室』という強みを活かした“新しいスポーツ観戦スタイル”を提案するものです。5名様でのご利用なら1人あたり100円という圧倒的なコストパフォーマンスを実現。深夜・早朝のビッグマッチも周囲を気にせず、スタジアムさながらの熱狂をご体感いただけます。

■キャンペーン概要

・開催期間（無料）： 2026年4月9日（木）12:00 ～ 4月14日（火）11:59

・開催期間（割引）： 2026年4月14日（火）12:00 ～ 4月16日（木）12:00

・配信コンテンツ（UEFAチャンピオンズリーグ等）

・特別価格： 500円（税込み/1回のご利用につき）

※通常 980円（税込み/1回のご利用につき）

・利用方法： 「E-bo」のルームに入室し、アプリ内でチケットを購入

5名で利用すれば1人あたり100円で視聴可能です。 （※別途ルーム利用料が発生します）

E-bo特設ページURL

https://www.karaokemanekineko.jp/service/e-bo/

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■エンタメプラットフォーム『E-bo（イーボ）』について

～カラオケボックスを次世代のエンタメボックスに～

『E-bo（イーボ）』は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種です。アーティスト本人が演奏・録音した"原盤音源"を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得、ミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載しています。さらに、外部パートナー企業が提供するコンテンツを『E-bo（イーボ）』を通じて購入・体験して楽しめる機能も備えており、カラオケボックスを単なる「歌う場」から、次世代のエンタメボックスへと進化させます。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official

株式会社WOWOWとの取り組みについて https://corporate.wowow.co.jp/news/info/6639.html