宇宙戦略基金事業（第二期）「船外利用効率化技術」に採択

株式会社日本低軌道社中

株式会社日本低軌道社中（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山本雄大）は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA）が公募する宇宙戦略基金（第二期）における技術開発テーマ「船外利用効率化技術」の下で当社が提案した技術開発課題「標準的なインタフェースの具備等が可能な船外利用プラットフォーム開発」について、交付決定を受けましたので、お知らせいたします。

本技術開発は、ポストISS時代における持続可能な地球低軌道（LEO）経済圏の構築を目的とし、多様な曝露ペイロードの設置ニーズに対応可能な船外利用プラットフォームを開発するものです。標準的なインタフェースの具備およびペイロードに対する電力・通信等のリソース提供機能を備えたプラットフォームを軌道上に構築します。

本プラットフォームは、ロボットアームによる軌道上での取付け・取外し・交換を前提とした設計を検討し、船外利用に係る設計・審査・運用の定型化も進めることにより利用者の利用上の制約を低減し、利用機会の最大化を図ります。当社が開発を進める日本モジュールおよびHTV‑XC等への搭載を通じた事業化も追求してまいります。

当社は、本技術開発を通じて、日本モジュール事業および宇宙環境利用サービス事業の競争力向上を図るとともに、官民連携のもと、日本発の船外利用基盤の確立に取り組みます。

■会社概要

社名 株式会社日本低軌道社中（英文表記：Japan LEO Shachu, Inc.）

本社所在地 〒103-0022

東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー7F X-NIHONBASHI TOWER

代表者 代表取締役社長 山本 雄大

設立 2024年7月

事業内容 商用物資補給船開発 / 日本モジュール開発 / 低軌道利用開発

公式HP https://japan-leo-shachu.com/