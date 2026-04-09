VRChat、RIOT MUSICと公式パートナーシップ契約を締結し、VRChat活動の総合支援サービス「AdHoc」を公認

VRChat Inc.

世界をリードする没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.（本社：米国、CEO：Graham Gaylor、以下「VRChat」）は、株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）とパートナーシップ契約を締結いたしました。今後、RIOT MUSICによるVRChat活動の総合支援サービス「AdHoc」を、日本市場におけるVRChat公認サービスとして支援していきます。

AdHocとは

「AdHoc（アドホック）」とは、バーチャル領域で活動するクリエイターやアーティストをはじめ、表現活動に取り組むすべての方に向けて、個人・法人を問わず気軽にVRChatでの表現の場を支援するRIOT MUSICのサービスです。現在はVRChatワールド「誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-」や、Discordコミュニティ「AdHoc」、イベント支援サービス「AdHoc- イベント支援サービス -」が運営されています。

Discord公式サーバー：https://discord.gg/Yg6Gcphacm

VRChat公認による効果

今回のVRChatとRIOT MUSICのパートナーシップ契約により、「AdHoc」では外部の電子チケットプラットフォームを使用した有料イベントの開催がVRChat上で可能になりました。VRChatは、日本で活動するVTuberやVRChatのアーティストが、VRChat上でより多くのイベントを開催することを期待しています。

「AdHoc」の利用をご希望の個人・法人の方は、以下のRIOT MUSIC窓口までお問い合わせください。

- AdHoc公式メールアドレス：adhocrm@riot-music.com- AdHoc公式X：https://x.com/AdHoc_RM

「AdHoc」第一弾有料イベント『はじめのるつぼVol.2』

RIOT MUSICはこの「AdHoc」の事例第一弾として、『はじめのるつぼVol.2』を2026年4月29日（水）に開催します。VRChatで幅広く活躍する出演者による音楽ライブのほか、1on1イベントも行われます。詳細はチケット販売ページ(https://riotmusic-live.zaiko.io/e/hajimerutsubo-02)をご参考ください。

◼️VRChatについて

VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。ユーザーは、選択したアバターとして世界中の人々と交流し、ゲーム、イベント、会話を楽しむことができます。高度にカスタマイズ可能な空間と活気あるコミュニティが、世界中で何百万人ものユーザーを魅了しています。

URL : https://hello.vrchat.com/