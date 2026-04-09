VRChat、RIOT MUSICと公式パートナーシップ契約を締結し、VRChat活動の総合支援サービス「AdHoc」を公認
世界をリードする没入型ソーシャルプラットフォーム「VRChat」を運営するVRChat Inc.（本社：米国、CEO：Graham Gaylor、以下「VRChat」）は、株式会社RIOT MUSIC（本社：東京都港区、代表取締役：舩橋 純、読み：ライオットミュージック、以下「RIOT MUSIC」）とパートナーシップ契約を締結いたしました。今後、RIOT MUSICによるVRChat活動の総合支援サービス「AdHoc」を、日本市場におけるVRChat公認サービスとして支援していきます。
AdHocとは
「AdHoc（アドホック）」とは、バーチャル領域で活動するクリエイターやアーティストをはじめ、表現活動に取り組むすべての方に向けて、個人・法人を問わず気軽にVRChatでの表現の場を支援するRIOT MUSICのサービスです。現在はVRChatワールド「誰でもお気軽配信ワールド AdHoc -アドホック-」や、Discordコミュニティ「AdHoc」、イベント支援サービス「AdHoc- イベント支援サービス -」が運営されています。
Discord公式サーバー：https://discord.gg/Yg6Gcphacm
VRChat公認による効果
今回のVRChatとRIOT MUSICのパートナーシップ契約により、「AdHoc」では外部の電子チケットプラットフォームを使用した有料イベントの開催がVRChat上で可能になりました。VRChatは、日本で活動するVTuberやVRChatのアーティストが、VRChat上でより多くのイベントを開催することを期待しています。
「AdHoc」の利用をご希望の個人・法人の方は、以下のRIOT MUSIC窓口までお問い合わせください。
- AdHoc公式メールアドレス：adhocrm@riot-music.com
- AdHoc公式X：https://x.com/AdHoc_RM
「AdHoc」第一弾有料イベント
『はじめのるつぼVol.2』
RIOT MUSICはこの「AdHoc」の事例第一弾として、『はじめのるつぼVol.2』を2026年4月29日（水）に開催します。VRChatで幅広く活躍する出演者による音楽ライブのほか、1on1イベントも行われます。詳細はチケット販売ページ(https://riotmusic-live.zaiko.io/e/hajimerutsubo-02)をご参考ください。
◼️VRChatについて
VRChatは、VRChat Inc.（米国）が運営する没入型ソーシャルプラットフォームです。ユーザーは、選択したアバターとして世界中の人々と交流し、ゲーム、イベント、会話を楽しむことができます。高度にカスタマイズ可能な空間と活気あるコミュニティが、世界中で何百万人ものユーザーを魅了しています。
URL : https://hello.vrchat.com/