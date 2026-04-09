[イベント開催]令和8年度 加東市サイクルフェスを開催します

一般社団法人加東市観光協会

このイベントは、播磨中央公園での開催が恒例となっているＪＢＣＦ（一般社団法人全日本実業団自転車競技連盟）のレースをさらに盛り上げることを目的としており、自転車レースを見たことがない人を主なターゲットに、まずはサイクルフェスに足を運んでもらい、あわせて自転車のレース会場もご覧になっていただこうという趣旨で開催しています。

自転車レースのほかにも、４月18日（土）は和太鼓ステージ・名探偵プリキュア！ショー、４月19日（日）はダンスステージ・踊りステージ・レジェンド仮面ライダーショーといったステージイベント、また2日通してチェーンソーアートやライディングスクールも開催します。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/122852/table/14_1_a6c2fa4340d4a4b9b062be7ace916bef.jpg?v=202604101251 ]https://prtimes.jp/a/?f=d122852-14-66d5280167587ec36e75997924e3c26c.pdf