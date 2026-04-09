【新CM公開】「このくらいが、ちょうどいい。」大人男子の身だしなみを提案するブランド『RETOUCH』、初のコンセプトムービーを公開

株式会社CiiK

メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH（レタッチ）(https://re-touch.tokyo/)」や、大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」などライフスタイル領域でブランド・メディアを展開する株式会社CiiK（読み：シーク、本社：東京都渋谷区、代表取締役：宮永瑛人）は、ブランドの思想を体現した新コンセプトムービーを本日公開いたしました。

本ムービーでは、Amazonランキング第1位やベストコスメを受賞するなど（※1）、市場で高い支持を得ているパーマ・くせ毛特化ヘアワックス『RETOUCH nu WAVE（レタッチ ニューウェーブ）(https://re-touch.tokyo/products/nu-wave)』をフィーチャー。「ヘアスタイルは自由自在になる」というメッセージとともに、現代の大人男子が求める「ちょうどいい」身だしなみを映像化しています。

※1 Amazon ヘアスタイリングクリーム・ローション部門 売れ筋ランキング 第1位

■ CM制作の背景：「頑張りすぎたくない」という、大人男子のリアル

現代の男性にとって、身だしなみを整えることは日常のスタンダードとなりました。一方で「頑張っている感を出したくない」「けれど、清潔感があってかっこよくありたい」という、切実な葛藤を抱えています。

RETOUCHは、関連SNS総フォロワー数100万人超のコミュニティを通じて、こうした「頑張りすぎたくない」という大人男子の本音をキャッチしてきました。本CMでは、そんな彼らの等身大の姿を肯定し、プロダクトを通じて「心と身だしなみの余裕」を取り戻す瞬間を表現しています。

作り込みすぎない、しかし手入れが行き届いている。そんなRETOUCHが提案する「ちょうどいい」価値観を、映像という形で改めて定義しました。

■ コンセプトムービー：「このくらいが、ちょうどいい」を体現する映像美



本ムービーは、RETOUCHらしいミニマルで洗練されたトーンの中で、アンニュイながらも芯のある「大人男子」の佇まいを静かに映し出しています。

「ヘアスタイルは自由自在になる」という力強いメッセージを軸に、乾燥やパーマでパサつきがちな髪が、スキンケア由来の成分を配合(※2)したパーマ・くせ毛特化ヘアワックス『RETOUCH nu WAVE』によって瑞々しく、かつ自在に形づくられていくプロセスを描写しました。

固めるのではなく、潤いで操る。ナレーションで語られる「このくらいが、ちょうどいい」という言葉には、自分を過剰に飾り立てるのではなく、自分らしく整えることの心地よさを込めています。

※セラミドNP/保湿成分、アルガニアスピノサ核油/保湿成分

【公式YouTubeチャンネルにて公開中】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=LPR57p4IzmQ ]

■ フィーチャープロダクト：RETOUCH nu WAVE

本CMで象徴的に扱うパーマ・くせ毛特化ヘアワックス「RETOUCH nu WAVE」は、発売以来、美容師を始めとするプロとユーザーの双方から極めて高い評価をいただいているプロダクトです。

１.主な実績：

・「WWDJAPAN 2023下半期ベストコスメ」メンズ・スタイリング剤部門 第1位

・Amazon ヘアスタイリングクリーム・ローション部門 売れ筋ランキング 第1位

・楽天ベストコスメ2025 メンズ大賞 スタイリング剤 - 2位

２.特徴：

3種のセラミドを配合したスキンケア発想の処方により、パサつく髪を潤いで整え、固めすぎずテカリすぎない「ちょうどいい」質感を追求。美容室帰りの高い操作性を自宅でも再現できるよう設計しております。

■ メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH」について



RETOUCHは2021年に始まった、美容師・メディア発のメンズヘア・コスメ、アパレルを扱うブランドです。20代後半から30代の「大人男子」をコアターゲットに、メンズヘア・コスメ、アパレルまで横断して展開し、ユーザーの日常に寄り添い続けるとともに、独自の「男の身だしなみ文化」とコミュニティを創出してまいりました。

■ 「RETOUCH」の特徴



１.

オンライン販売に留まらず、全国各地の店舗販売による急速な市場浸透 ECから始まったRETOUCHのメンズヘア・コスメは、主要ECプラットフォーム上で数々の賞を獲得するほか、現在は、伊勢丹新宿店メンズ館、阪急メンズ東京、ジェイアール名古屋タカシマヤといった国内有数の百貨店をはじめ、ロフト等のバラエティショップや人気美容室にも拡大しています。

２.

当社SNSアカウント総フォロワー数100万人超えの声を聴く「ユーザーファースト」と、メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発商品 RETOUCHが支持される強みは、ターゲットユーザーのリアルな声やプロの技術を融合した、圧倒的な「解像度の高い商品開発力」にあります。

・100万人のリアルな声を聴く自社メディア 運営する大人男性向けメディア「大人男子ラボ」を軸に、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントでは、100万人超えの総フォロワー数を有しており、ターゲットユーザーのリアルな悩みや意見を、日々吸い上げることが可能な体制を構築しています。

・メンズヘアのプロフェッショナルとの共同開発 RETOUCHの象徴的なプロダクトであるヘアワックス「RETOUCH nu WAVE」は、渋谷を中心に全国17か所に拠点を持つ人気のメンズパーマサロン「fifth」と共同開発。プロの仕上がりを誰でも再現できる機能性と、大人男子が求める感性を極限まで追求し、商品開発を行いました。



株式会社CiiKについて

株式会社CiiKは「One Temperature」をミッションに、ライフスタイル領域でブランド・メディアを展開する企業です。

メンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH（レタッチ）(https://re-touch.tokyo)」を中心に、大人男性向けメディア「大人男子ラボ(https://www.instagram.com/otona.danshi_labo/)」「それでも、美味いもん。(https://www.instagram.com/sore_uma/)」、フレグランスブランド「Tools8(https://tools8.jp)」、韓国メディア・韓国ブランドセレクトショップ「WELCOME TO JUNCTION(https://welcome-to-junction.com)」を運営し、InstagramをはじめとしたSNS関連アカウントの総フォロワー数は100万人超え。

「コンテンツ（情報）」「プロダクト（商品）」「リアル（場）」が三位一体となった体験価値を提供するとともに、より多くの人の体温を1℃上げる社会を目指しています。

CiiK代表・宮永瑛人 について

株式会社CiiK 代表取締役 宮永 瑛人

1990年生まれ。日本美容専門学校卒業後、都内の有名ヘアサロン勤務を経て2018年に独立。2020年に株式会社CiiKを設立。

同社代表として、メディア「大人男子LABO」やメンズヘアコスメ・アパレルブランド「RETOUCH」の立ち上げを皮切りに、現在はフレグランス、韓国カルチャー、リテール支援など、多岐にわたるライフスタイル事業のポートフォリオを構築。

コンテンツ・プロダクト・リアルを横断した体験設計を主軸に、生活者のインサイトを捉えたブランド運営と事業の拡張を牽引。美容師としての現場知見を経営視点へと昇華させ、新しいライフスタイル市場の創出に取り組んでいる。

お問い合わせ先

株式会社CiiK 担当：宮崎

メールアドレス：support@ciik.tokyo

会社概要

社名 ：株式会社CiiK（読み：シーク） 英文：CiiK Inc.

本社 ：東京都渋谷区渋谷3-6-2 エクラート渋谷 5F

設立 ：2020年7月

代表者：代表取締役 宮永瑛人

URL ：https://www.ciik.tokyo/





