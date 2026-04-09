【沖縄・那覇】やんばるの大自然で愛される名店「今帰仁そば」が、ゆいレール美栄橋駅徒歩1分の好立地に期間限定オープン！空港への移動前や出張中のランチタイムに、こだわりの一杯をお届けします。

SUNZ GROUP

SUNZ dining株式会社 （本社：兵庫県豊岡市、代表取締役：三山 哲緒）が運営する、沖縄県国頭郡の古民家沖縄そば店「今帰仁そば」は、2026年4月25日（土）から7月5日（日）までの期間限定で、沖縄の玄関口である那覇市に「今帰仁そば 那覇店」をオープンいたします。ゆいレール美栄橋駅から徒歩1分という絶好のアクセスで、本店の味をそのままにおいしい沖縄そばを提供いたします。

■ 那覇進出の背景：「なかなか足を運べない」というお声に応えて

「今帰仁そば」本店は、豊かな自然が残る沖縄本島北部（やんばる）のフクギ並木に佇む古民家を改装した沖縄そば専門店です。沖縄美ら海水族館から車で約10分という立地もあり、連日県内外から多くのお客様にご来店いただき、地域の皆様からも厚い支持をいただいております。

今帰仁そば 本店

一方で、那覇空港や主要な宿泊エリアが集中する那覇市内から本店までは車で約1時間半の距離があり、「今帰仁そばを食べてみたいが、フライトの時間やスケジュールの都合でどうしても諦めざるを得ない」というお声を、観光客やワーケーションで訪れるビジネスパーソンの皆様から多数いただいておりました。沖縄観光の多様化が進む中、「移動時間の確保が難しい方々にも、当店の味を諦めずに楽しんでいただきたい」という強い想いから、今回の那覇での期間限定出店が決定いたしました。

■ 那覇店の特長：名店同士のリレー営業と抜群のアクセス

出店場所は、ゆいレール「美栄橋駅」から徒歩1分に位置する「純血アグーしゃぶしゃぶと民謡ライブ 朝陽屋（あさひや）」。沖縄のブランド豚・又吉アグーを用いた料理と民謡ライブで知られる同店のランチタイムをお借りした、間借り営業となります。お昼は「今帰仁そば」、夜は「朝陽屋のしゃぶしゃぶ」と、沖縄が誇る食の魅力をリレー形式で存分にお楽しみいただける特別な空間をご用意しました。

那覇の中心部である久茂地エリアに位置し、空港や市内中心部からのアクセスも非常にスムーズです。観光の合間のランチとしてはもちろん、出張中のお食事、あるいはフライト前に沖縄の味を締めくくる一杯としても、気軽にお立ち寄りいただけます。本店と同じ製法・素材に徹底的にこだわり、妥協のないおいしさをお届けします。

■ ご提供メニュー・お土産販売

看板メニューの今帰仁そば（とろとろなんこつソーキ）をはじめ、沖縄風炊き込みご飯「じゅーしー」、食後にぴったりな「黒糖プリン」をご用意。これら全てがお得に味わえる「今帰仁そばセット」もおすすめです。お飲み物は、オリオンビール、琉球レモンサワー、シークァーサージュースを取り揃えております。また、ご自宅でも当店の味をお楽しみいただけるよう、今帰仁そばセットやオリジナル調味料、Tシャツなどの物販コーナーもご用意しております。

■ 「今帰仁そば」本店について

本店は、2025年に開業予定の新テーマパーク「JUNGLIA（ジャングリア）」からも車で約20分と、北部観光の拠点としても最適な立地です。やんばるの豊かな自然と沖縄の伝統的な風景の中で、素材からこだわった出汁と特製麺が生み出す本格的な味わいをご堪能いただけます。

今年のゴールデンウィークは、ぜひ「今帰仁そば」へお越しください。やんばるの自然に囲まれた「本店」、そしてアクセス抜群の期間限定「那覇店」。どちらの店舗でも、スタッフ一同、真心を込めた最高の一杯をご用意して、皆様のお越しを心よりお待ち申し上げております。

＜那覇店 出店概要＞

店舗名： 今帰仁そば 那覇店

出店期間： 2026年4月25日（土）～7月5日（日）

所在地： 沖縄県那覇市久茂地2丁目19-17 RS-ONE 1F

（純血アグーしゃぶしゃぶと民謡ライブ 朝陽屋 内）

営業時間： 11:00～14:30 (L.O 14:00) ※スープがなくなり次第終了

座席数： 合計25席（テーブル 4名席×4、2名席×1／カウンター 7席）

定休日： 無し（営業時間等の変更はInstagramにて随時お知らせいたします）

Instagram： https://www.instagram.com/nakijin_soba_naha/

お問い合わせ： InstagramのDMより承ります。

＜今帰仁そば 本店概要＞

店舗名： 今帰仁そば（なきじんそば）

所在地： 〒905-0426 沖縄県国頭郡今帰仁村諸志181

営業時間： 11:00～16:30 (L.O 16:00) ※スープがなくなり次第終了

定休日： 第1・3火曜（その他臨時休業などはInstagramよりご確認ください）

駐車場： 有り（店舗前・第二駐車場あわせて36台）

公式HP： https://www.nakijinsoba.jp/

公式Instagram： https://www.instagram.com/nakijin_soba/