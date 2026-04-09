ライトフライヤースタジオの「スタジオプリズマ」、新作タイムトラベルRPG『アナザーエデン ビギンズ』が2026年9月17日（木）に発売決定！

株式会社WFS

株式会社WFS（本社：東京都港区、代表取締役社長：柳原 陽太、グリーホールディングス100％子会社、以下「当社」）の「ライトフライヤースタジオ」が販売、「スタジオプリズマ」が企画・開発する、Nintendo Switch(TM) 2／Nintendo Switch／Steam(R)向け新作タイムトラベルRPG『アナザーエデン ビギンズ』を2026年9月17日（木）に発売することを決定しました。

発売日の決定に伴い、パッケージ版での特装版として「スペシャルコレクションボックス」と「コレクションボックス」を発表しました。数量限定の「スペシャルコレクションボックス」はライトフライヤーストアにて、2026年4月4日（土）より先行して予約受付を開始しており、「コレクションボックス」および「通常版」は各販売店から本日4月9日（木）より順次、予約受付を開始しています。店舗別オリジナル特典も用意しております。

さらに、全エディションに早期購入で『アナザーエデン 時空を超える猫』で使用できるシリアルコードが付属します。

詳細は『アナザーエデン ビギンズ』公式サイトをご確認ください。

▼ライトフライヤーストア「スペシャルコレクションボックス」販売ページ

https://wfstore.net/pages/an-b-spcb-202609



▼店舗別 オリジナル特典掲載ページ

https://anothereden.games/store/



▼発売日告知トレーラー

https://www.youtube.com/watch?v=8SkSqvRBpmI

◆ダウンロードコンテンツとして「追加キャラクターパック」の発売が決定

『アナザーエデン ビギンズ』に登場する19人の仲間の他に追加で10人のキャラクターを仲間にすることができる「追加キャラクターパック」の発売が決定しました。

公式SNSのフォローやSteamのウィッシュリスト登録を行い、最新情報をお待ちください。



『アナザーエデン ビギンズ』概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137607/table/24_1_48cde33c8ebb7866fb2547f977d40b2e.jpg?v=202604101251 ]



【スタジオプリズマについて】

幾多のRPGを手がけた加藤正人とともに歩んできた『アナザーエデン 時空を超える猫』のクリエイターたちを中心に設立された新たな開発スタジオ「スタジオプリズマ」が開発を担当し、冒険と感動の物語を届けます。

https://studioprisma.games/

【株式会社WFSについて】

株式会社WFSは、運営するゲームブランド「ライトフライヤースタジオ」において、心が震える物語体験ができるRPGを中心に手掛けるゲーム開発会社です。「新しい驚きを、世界中の人へ。」というビジョンのもと、新しいゲーム体験を生み出し、多くの人に楽しんでもらえる最高のゲームを生み出すことを目指しています。

https://www.wfs.games/

＜会社概要＞

会社名：株式会社WFS / スタジオ名：スタジオプリズマ

設立日：2014年2月21日

代表取締役社長：柳原 陽太

本社：東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

WFS公式Facebook：https://www.facebook.com/WFS.games/

WFS公式 X：https://x.com/wfs_info

※ WFSおよびライトフライヤースタジオ/スタジオプリズマの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社WFSの登録商標または商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。また、記載されている会社名・サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※(C)2026 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※ プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。