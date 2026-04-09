４月１８日(土) クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦で「トランスコスモスマッチデー」を開催！「熊本地震復興10年 TRY! KUMAMOTOプロジェクト」イベントも実施

東京サントリーサンゴリアス（サントリースポーツ（株））

東京サントリーサンゴリアスは、2026年4月18日（土）に熊本県・えがお健康スタジアムで行われるホストゲーム「NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 第15節 クボタスピアーズ船橋・東京ベイ戦」を、トランスコスモス株式会社をマッチデーパートナーに迎え、『トランスコスモスマッチデー』として実施いたします。

■会社概要

【社名】 トランスコスモス株式会社

【代表者】代表取締役共同社長 牟田 正明

代表取締役共同社長 神谷 健志

【所在地】東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60

【創立】 1985年

【事業内容】

トランスコスモス株式会社について

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界36の国と地域・186の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。

※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です。

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

【トランスコスモス株式会社URL】https://www.trans-cosmos.co.jp/

【特別企画】熊本地震復興10年 TRY! KUMAMOTOプロジェクト開催！

■開催概要

【名称】～熊本地震復興10年、スポーツの力でさらに前へ～熊本地震復興10年 TRY! KUMAMOTOプロジェクト

【日時】2026年4月18日(土) 14時5分キックオフ

【場所】えがお健康スタジアム

【主催】熊本地震復興10年TRY!KUMAMOTOプロジェクト実行委員会

＜開催への想い＞

熊本に生産拠点を持ち、その自然の恵みを製品にしてきたサントリーにとって、熊本は共に成長してきた大切な場所です。

そのような場所を襲った震災から10年となる今年、私たちは熊本とともに歩み続ける企業として、

ー復興への思いを胸に、スポーツの力で笑顔と希望を届けたいーと思っています。

■熊本のプロスポーツチームの体験エリアが登場！



10時半より、いこいの広場にて実施予定！

バスケットボール、サッカー、バレーボール、野球、ハンドボールを是非お楽しみください！

※画像はイメージです■九州のうまかもん大集合！

場外イベント広場には、おいしいグルメがいっぱい！

九州にちなんだメニューも登場！

おいしいグルメでおなかを満たして観戦を楽しもう♪

■開催概要

日時：2026年4月18日(土) 14時5分キックオフ

対戦相手：クボタスピアーズ船橋・東京ベイ

場所：えがお健康スタジアム

特設ページはこちら :https://sungoliath-hg.com/2025-26/15/

備考：試合当日のイベントについては決定次第、随時HP等でご案内いたします。

＜問合せ先＞

サントリーホールディングス株式会社 スポーツ事業部

東京サントリーサンゴリアス 広報・PRマネージャー 津久井 信介

TEL：080-5183-2001 E-mail：Shinsuke_Tsukui@skal.suntory.co.jp