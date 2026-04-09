韓国10人組ボーイズグループ xikers(サイカース) ファンミーティング開催決定！xikers ＜2nd FANMEETING : roadymap to univerxity＞ IN JAPAN
韓国10人組ボーイズグループxikers(サイカース)が「xikers <2nd FANMEETING : roadymap to univerxity> IN JAPAN」を7月31日(金)にZepp Haneda (TOKYO)で開催することが決定！
xikersは、2023年3月にATEEZの弟分としてデビューした10人組のボーイズグループで、昨年はワールドツアー[Road to XY : Enter the Gate]を開催。日本では5/31(土)と6/1(日)の2日間、東京で開催し、パワー溢れるステージを披露した。
今回はファンミーティングということで、コンサートとはまた違った姿が期待される。
チケットは、明日4月10日(金)11時よりxikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://xikers-official.jp/)にてファンクラブ先行受付開始！ぜひこの機会をお見逃しなく！！
EVENT INFORMATION
xikers <2nd FANMEETING : roadymap to univerxity> IN JAPAN
[日程]
2026年7月31日(金) 17:30 開場／18:00 開演
[会場]
Zepp Haneda (TOKYO)
＊会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
[料金]
13,200円（税込／全席指定）
＊別途ドリンク代要。
＊未就学児入場不可。6歳以上要チケット
＊営利目的の転売禁止
[チケット販売]
xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員チケット先行
(https://xikers-official.jp/)
2026年4月10日 (金) 11：00 ～ 2026年4月26日 (日) 23：59
[お問合せ]
バッドニュース
TEL: 03-6416-1515 (平日 11:00-17:00)
MAIL: info@badnews.co.jp
PROFILE
xikers（サイカース）
(C)KQ ENTERTAINMENT
xikers(サイカース)は、KQ ENTERTAINMENTに所属する韓国の10人組ボーイズグループ。
2023年3月に1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』でデビューし、わずか12日で米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」初登場75位を記録。デビューから約半年で初のワールドツアー「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER」を開催し、Zepp Osaka Bayside、Zepp Hanedaを皮切りにアメリカ6都市とヨーロッパ7都市を回り、新人としては異例となる規模で大成功を収めた。
K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のコンセプトは唯一無二の存在であり「スーパールーキー」と称されている。
また、2025年3月にリリースした3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』では「Billboard 200」73位にチャートイン、タイトル曲「We Don‘t Stop」のMVは公開から約17時間でYouTube再生回数1000万回再生を突破するなど自身のキャリアハイを更新し続け、世界から大きな注目を集めている。
2025年7月16日には、JAPAN 2ND SINGLE「Up All Night」をリリース、さらに10月31日には6TH MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE』を発売し、販売数自己最高記録を更新し、熱い人気を実感させている。
そして、今年6月には韓国で、7月には日本でのファンミーティングを予定している。
■オフィシャルリンク
Official HP : https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/)
Official X (JP) : https://x.com/xikers_jp(https://x.com/xikers_jp)
Official X (KR) : https://x.com/xikers_official(https://x.com/xikers_official)
Official Instagram (JP) : https://www.instagram.com/xikers_jp/(https://www.instagram.com/xikers_jp/)
Official Instagram (KR) : https://www.instagram.com/xikers_official/(https://www.instagram.com/xikers_official/)
Official YouTube Channel : https://www.youtube.com/@xikers_official(https://www.youtube.com/@xikers_official)
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Official Facebook : https://www.facebook.com/xikersKQ/(https://www.facebook.com/xikersKQ/)
xikers - 'SUPERPOWER (Peak)' Official MV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=26TTuFQXEW4 ]
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