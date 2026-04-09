韓国10人組ボーイズグループ xikers(サイカース) ファンミーティング開催決定！xikers ＜2nd FANMEETING : roadymap to univerxity＞ IN JAPAN

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株式会社エムダッシュクリエイティブ


韓国10人組ボーイズグループxikers(サイカース)が「xikers <2nd FANMEETING : roadymap to univerxity> IN JAPAN」を7月31日(金)にZepp Haneda (TOKYO)で開催することが決定！


　　


xikersは、2023年3月にATEEZの弟分としてデビューした10人組のボーイズグループで、昨年はワールドツアー[Road to XY : Enter the Gate]を開催。日本では5/31(土)と6/1(日)の2日間、東京で開催し、パワー溢れるステージを披露した。


今回はファンミーティングということで、コンサートとはまた違った姿が期待される。


　　


チケットは、明日4月10日(金)11時よりxikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB(https://xikers-official.jp/)にてファンクラブ先行受付開始！ぜひこの機会をお見逃しなく！！



EVENT INFORMATION



xikers <2nd FANMEETING : roadymap to univerxity> IN JAPAN



[日程]


2026年7月31日(金)　17:30 開場／18:00 開演



[会場]


Zepp Haneda (TOKYO)


＊会場へのお問い合わせはご遠慮ください。



[料金]


13,200円（税込／全席指定）


＊別途ドリンク代要。


＊未就学児入場不可。6歳以上要チケット


＊営利目的の転売禁止



[チケット販売]


xikers JAPAN OFFICIAL FANCLUB 会員チケット先行


(https://xikers-official.jp/)


2026年4月10日 (金) 11：00 ～ 2026年4月26日 (日) 23：59



[お問合せ]


バッドニュース


TEL: 03-6416-1515 (平日 11:00-17:00)


MAIL: info@badnews.co.jp




PROFILE

xikers（サイカース）



(C)KQ ENTERTAINMENT

xikers(サイカース)は、KQ ENTERTAINMENTに所属する韓国の10人組ボーイズグループ。


2023年3月に1ST MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Doorbell Ringing』でデビューし、わずか12日で米・ビルボードのメインチャートである「Billboard 200」初登場75位を記録。デビューから約半年で初のワールドツアー「xikers WORLD TOUR TRICKY HOUSE : FIRST ENCOUNTER」を開催し、Zepp Osaka Bayside、Zepp Hanedaを皮切りにアメリカ6都市とヨーロッパ7都市を回り、新人としては異例となる規模で大成功を収めた。


K-POP第5世代ボーイズグループを代表するその高いパフォーマンススキルと独自のコンセプトは唯一無二の存在であり「スーパールーキー」と称されている。


また、2025年3月にリリースした3RD MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : Trial And Error』では「Billboard 200」73位にチャートイン、タイトル曲「We Don‘t Stop」のMVは公開から約17時間でYouTube再生回数1000万回再生を突破するなど自身のキャリアハイを更新し続け、世界から大きな注目を集めている。


2025年7月16日には、JAPAN 2ND SINGLE「Up All Night」をリリース、さらに10月31日には6TH MINI ALBUM『HOUSE OF TRICKY : WRECKING THE HOUSE』を発売し、販売数自己最高記録を更新し、熱い人気を実感させている。


そして、今年6月には韓国で、7月には日本でのファンミーティングを予定している。



■オフィシャルリンク


Official HP : https://xikers-official.jp/(https://xikers-official.jp/)


Official X (JP) : https://x.com/xikers_jp(https://x.com/xikers_jp)


Official X (KR) : https://x.com/xikers_official(https://x.com/xikers_official)


Official Instagram (JP) : https://www.instagram.com/xikers_jp/(https://www.instagram.com/xikers_jp/)


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Official YouTube Channel : https://www.youtube.com/@xikers_official(https://www.youtube.com/@xikers_official)


Official TikTok : https://www.tiktok.com/@xikers_official(https://www.tiktok.com/@xikers_official)


Official Facebook : https://www.facebook.com/xikersKQ/(https://www.facebook.com/xikersKQ/)



xikers - 'SUPERPOWER (Peak)' Official MV
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=26TTuFQXEW4 ]


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