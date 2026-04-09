サイバーセキュリティで広がる可能性と未来～キンドリル財団の助成を受け、サイバーセキュリティスキル育成プログラム「Youth Drive for Cybersecurity」を継続します

認定特定非営利活動法人育て上げネット

認定特定非営利活動法人育て上げネット（以下、育て上げネット）は、キンドリルの非営利民間財団であるキンドリル財団の助成を受け、全国各地の支援機関と連携しながら、若者を対象としたサイバーセキュリティスキル育成プログラム「Youth Drive for Cybersecurity」を通じて、サイバーセキュリティ分野における人材育成および就労支援を継続的に行っています。

キンドリル本社での対面サイバーセキュリティスキル育成プログラム「Youth Drive for Cybersecurity」

■活動の背景

「ISC2 Cybersecurity Workforce Study」の調査では、国内のサイバーセキュリティ人材育成が急務であり、さらに約11万人の人材が必要になると試算されています。このプロジェクトは、これらの課題の解決のため、サイバーセキュリティ分野での学習とスキル取得の機会を提供します。

■2024年～2025年度の取り組みについて

東北から沖縄まで、全国各地の36の支援機関と連携し、合計299名の若者が参加しました。基礎講座はオンラインで実施し、応用講座では東京のキンドリルジャパン株式会社本社にて、飛行機や新幹線を利用して各地から参加者が集まり、2日間にわたる講座を実施しました。

また、キンドリルのセキュリティ&レジリエンシーチームを中心とする社員もボランティアとして参加し、若者たちの講座サポートに加え、自身のキャリアについて話すなどの交流を行いました。

若者と社員の座談会※ぼかし必要な人確認

参加した若者たちからは、以下のような声が寄せられました。

- 「実際のシステムに触れたり、簡単なハッキングを体験できたのが新鮮で、とても面白かったです。情報セキュリティへの興味がより高まりました。」- 「全国から集まった参加者や社員の方々との交流が楽しく、刺激的な時間になりました。」- 「社員の方々が粘り強く丁寧に教えてくださったおかげで、トラブルにも諦めずに取り組み、最後までやり遂げることができました。」- 「社員の方々との対話を通して、さまざまなITの仕事や、会社の中での役割、キャリアの築き方について知ることができ、とても有意義でした。」- 「普段はなかなか聞けない現場の話や、多様な経歴を持つ方のお話を聞くことができ、将来を考えるうえで貴重な経験になりました。」



■2026年度開催スケジュール

2026年6月～12月中（予定）

参加方法：WEBサイトからお申し込みください

詳細決定次第、告知ページ(https://fr.sodateage.net/coop/ydfcs/)にてご案内します。

■連携企業

本プログラムはサイバーセキュリティの専門性と豊富な実務経験を持つディースタンダード株式会社の協力のもと、講座を実施します。

https://d-st.co.jp/

■キンドリル財団について

キンドリル財団はキンドリル（NYSE: KD）の社会貢献活動を担う、独立した非営利団体（米国税法501(c)(3)に基づく認定団体）です。キンドリルがビジネスを展開する地域社会において、非営利団体への助成、ボランティア活動、ならびに社会的投資を通じ、重要な社会課題の解決に取り組んでいます。 キンドリル財団は、世界の人々が持つ可能性を引き出し、主体的に社会に参画できる力を育むことで、人類の進歩に貢献することを目指しています。詳細については、www.kyndryl.org をご覧ください。

■キンドリルについて

キンドリル（NYSE: KD）は、ミッションクリティカルなエンタープライズ・テクノロジー・サービスのリーディングプロバイダーで、60カ国以上で数千にのぼる企業のお客様にアドバイザリー、インプリメンテーション、マネージドサービスを提供しています。世界最大のITインフラストラクチャーサービスプロバイダーとして、世界中で日々利用されている複雑な情報システムの設計、構築、管理、モダナイズを行っています。詳細については、www.kyndryl.com(英語)またはwww.kyndryl.com/jp/jaをご覧ください。

■育て上げネットについて

すべての若者が自分にあった「働く」と自分にあった「生き方」を実現できる社会を目指し、若者と社会をつなぐNPO法人です。若者支援を「社会投資」ととらえ、無業の状態にある若者の就労基礎訓練プログラム「ジョブトレ」や、その保護者の支援、学校やコミュニティ向けの教育支援プログラムを実施しています。また当事者だけでなく、地域社会・行政・企業と連携した支援者の育成など、多岐に渡る活動を展開し社会全体で若者を支援する土壌を創っています。

https://www.sodateage.net/