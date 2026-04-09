国内最大級のレンタルバイクサービス「レンタル819」、AIエージェントを導入― 深夜でも、外国語でも。乗る前のあらゆる疑問にリアルタイムで回答 ―

株式会社キズキレンタルサービス

株式会社キズキレンタルサービス（本社：埼玉県川口市）が運営する国内最大級のレンタルバイクサービス「レンタル819」は、2026年3月19日より、公式サイト上にAIエージェントを正式導入しました。

背景：増加する問い合わせと、多様化するユーザーニーズ

近年、バイクへの関心が若年層を中心に再燃し、訪日インバウンドの利用も増加傾向にあり、レンタルバイク市場は拡大を続けています。レンタル819は北海道から沖縄まで全国でフランチャイズ展開し、100以上の店舗・3,000台を超える車両をラインナップする、国内最大規模のレンタルバイクサービスです。

一方で、ユーザー数の増加にともない、営業時間外の問い合わせや、訪日インバウンドライダーからの多言語での対応ニーズが増加していました。「乗りたいときに、すぐ乗れる」サービスを追求するレンタル819にとって、情報へのアクセスも「いつでも・すぐに」提供することが次の課題でした。

AIエージェントの概要と主な機能

このたび導入したAIエージェントは、レンタル819の公式サイト上でユーザーからの問い合わせに自動応答します。主な対応内容は以下のとおりです。

今後の展望

- FAQ対応予約方法・免許条件・返却手続きなど、よくある質問に即時回答- 店舗情報の案内全国各店舗の所在地・営業時間・定休日・駐車場情報などを提供- キャンペーン情報の案内期間限定割引やおすすめルートなど、最新キャンペーン情報をリアルタイムで提供- 保険・補償の説明基本付帯の任意保険や、車両補償・盗難補償などのオプション内容をわかりやすく案内- 24時間365日対応深夜・早朝・休日を問わず、いつでも即時対応- 多言語対応日本語はもちろん、英語をはじめとする複数言語での問い合わせに対応レンタル819サイトを見る :https://rental819.com/

今回の導入はAIエージェント活用の第一歩です。レンタル819は今後、AIエージェントの対応機能を順次拡大し、予約サポートや車種選びのアドバイスなど、より高度なユーザー体験の実現を目指します。

「借りる自由を、もっと身近に」をコンセプトに、「バイクに乗りたい」と思った瞬間から返却まで、すべてのプロセスでストレスなくサービスを利用できる環境づくりを、AIの力で推進してまいります。

レンタル819について

「借りる自由を、もっと身近に」をコンセプトに、株式会社キズキレンタルサービスが運営するオートバイの全国レンタルサービス。北海道から沖縄まで全国でフランチャイズ展開し、100店舗以上・3,000台超の車両をラインナップ。50ccのスクーターから1,000ccオーバーの外国車まで幅広い車種を取り揃え、観光・ツーリング・代車など多様なシーンで利用されています。