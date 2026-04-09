あの“社畜ペンギン”と水族館が初コラボ！GWの札幌に初めて上陸　特別企画展「出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中」を開催！

株式会社青々

札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）は、YouTubeを中心に人気を集めるキャラクター「テイコウペンギン」とのコラボレーションイベント「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO『出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中』」を開催します。

【特別企画展「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO 出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中」KV】

本企画は、日々“理不尽”な環境に負けることなく、一生懸命働くテイコウペンギンのキャラクターたちが憧れの札幌へ出張し、「札幌のまちなかをペンギン文化の発信地に！」と意気込む館長や、生物たちにまっすぐ向き合う担当者たちとともに新しい水族館の楽しみ方を発見する企画展です。日々の生活のなかの理不尽な出来事に、“テイコウ”して頑張る元気と勇気を、生物たちからもらうことができる展示内容になっています。

スタンプラリーやフォトスポット、オリジナルグッズの販売など、期間限定コンテンツも登場します。季節が変わり、新生活にも馴染んでくるこの時期に、モヤモヤに“テイコウ”しながらクスっと笑って楽しむことができます。

協力：株式会社Plott、アソビュー株式会社

特別企画展「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO 出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中」

○開催概要

開催期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

【体験プログラム】「テイコウペンギン」スタンプラリー

開催期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：館内各所

参加料金：無料 ※入館料別途必要

開催内容：「テイコウペンギン」とコラボレーションしたスタンプラリーが登場。ゴールした方には限定ステッカーをプレゼント。限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なります。

※昼は10:00～17:00まで、夜は17:00～閉館まで

【スタンプラリー イメージ】【体験プログラム】「テイコウペンギン」ルーム

開催期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00

開催場所：4F「ミュージアムマルシェ」内

開催内容：特別企画展に登場するキャラクターたちの紹介や、「テイコウペンギン」たちがAOAO SAPPOROを紹介する特別映像を上映します。

【物販】AOAO SAPPOROオリジナル「テイコウペンギン」コラボグッズ

販売期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：ステッカー ※計6種 400円（税込）

アクリルキーホルダー 770円（税込）

販売内容：「テイコウペンギン」とコラボレーションしたAOAO SAPPOROオリジナルグッズが登場します

【コラボグッズ イメージ】【チケット】「テイコウペンギン」の世界観を満喫しよう！AOAO SAPPORO入館券

販売期間：2026年4月9日（木）～6月30日（火）

販売価格：大人（高校生以上） 2,200円（税込）

子ども（小中学生） 1,100 円（税込）

幼児（3歳以上） 200円（税込）

※AOAO SAPPORO Webチケットページ（アソビュー）からご購入ください。

https://www.asoview.com/channel/ticket/gp7XWNSlwa/ticket0000050012/

テイコウペンギンについて

ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いています。2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数202万人（2026年4月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開しています。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@teipen.official

公式X：https://x.com/teikoupenguin

(C)︎Plott Inc. 2026

「すいぞくかんクラブ（年間パスポート）」について

「すいぞくかんクラブ」は、水族館を日常的に楽しんでいただくための会員制度です。生物に関する体験プログラムや、イベントなどの優先参加、「シロクマベーカリー＆」の一部メニューの特典のほか、商業施設「moyuk SAPPORO」対象店舗での割引やプレゼントなどが受け取れます。

会員になるとAOAO SAPPOROの年間パスポートが発行されるほか、有効期限前に更新手続きをすると、最大20%割引のお得な料金で継続できます。

＊すいぞくかんクラブについて：https://aoao-sapporo.blue/ticket/(https://aoao-sapporo.blue/ticket/)

AOAO SAPPORO（アオアオ サッポロ）/施設概要

【体験プログラム イメージ】

開業日 ：2023年7月20日（木）

所在地 ：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

交通 ：札幌市営地下鉄南北線・東西線・東豊線「大通」駅徒歩 3 分、札幌市電「狸小路」停留場徒歩 1 分

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00） ※時期によって変更する場合があります

休館日 ：年中無休 ※施設メンテナンス等により臨時休館する場合があります

運営会社：株式会社青々（https://aoao.blue/(https://aoao.blue/)）

＊公式 HP：https://aoao-sapporo.blue

＊公式Instagram：https://www.instagram.com/aoao_sapporo(https://www.instagram.com/aoao_sapporo)

＊公式X：https://x.com/aoao_sapporo

【AOAO SAPPOROロゴマーク】