【YouTube支援】伸び悩みの原因を最短30秒で特定。株式会社pamxy、累計250万人の知見を凝縮した『YouTube運用・改善チェックシート』を無料公開

株式会社pamxy

SNSマーケティング支援を展開する株式会社pamxy（本社：東京都港区、代表取締役：西江 健司）は、企業のYouTubeチャンネルにおける「伸び悩み」を根本から解決するための実戦ツール『YouTube運用・改善チェックシート』を公開いたしました。

本資料は、累計登録者250万人超の運用実績に基づき、チャンネルのボトルネックを一発特定するための診断シートです。インプレッションCTRや視聴維持率など、プロが指標とする具体的な「合格ライン」を公開。8つの質問に答えるだけで、2026年度のYouTube戦略を成長軌道へと導く具体的な改善アクションを最短30秒で導き出します。

◼︎本資料のポイント：データを「改善」に変える2枚のツール

本資料は、現状診断から具体的な改善策の実行までを、工数をかけずに把握できる2枚構成（表紙除く）で設計されています。

- 【現状診断】プロが指標とする「8つの合格ライン」を網羅「インプレッションCTR 4~10%」「平均視聴維持率 40%以上」など、250万人の運用データから導き出した健全な数値を提示。Yes/Noのセルフチェックだけで、サムネイル・動画構成・SEO・誘導設計など、どこに課題があるか即座に特定可能です。- 【処方箋】インパクト重視の「優先順位別改善アクション」診断結果を受け、今すぐ着手すべきアクションを「高・中・低」の優先順位でリスト化。「サムネイルのA/Bテスト」や「冒頭30秒の離脱防止策」など、即効性の高い改善ポイントを迷わず実行に移せます。

【無料提供：YouTube運用・改善チェックシート】

https://drive.google.com/file/d/1kRFF_DjsXOjel0T2z6jut_WT5WPLRpEB/view?usp=sharing

◼︎ 関連する詳細解説記事（自社メディア「MarkeDriven」）

資料の内容をより深く理解し、運用の質を高めるための専門記事を公開しています。

ぜひご一読ください。

- 【2026年最新】YouTubeのアルゴリズムを徹底解説｜仕組みと重要指標https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-algorithm/- YouTube SEO（VSEO）対策の完全ガイド｜検索上位に表示させる12のコツhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-seo/- 【プロが直伝】YouTubeのネタ探しのコツと企画書作成のフレームワークhttps://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/youtube-idea-search/- YouTube運用代行会社おすすめ10選｜選定ポイントと費用相場も紹介https://pamxy.co.jp/marke-driven/sns-marketing/youtube/operation-company10/

◼︎pamxyでは一気通貫のYouTube支援を提供

pamxyでは、企業の目的や課題に合わせたYouTube運用支援を提供しています。

コンサルティング・動画制作・投稿管理・分析改善までを一気通貫のワンストップで対応し、成果につながるチャンネル運営を支援します。

- 自社運用だけでは成果に限界を感じている- 投稿はしているが、その後のデータ分析やPDCAが回らない- 「バズ」だけでなく、継続的に売上を生む体制を作りたい

そんな企業の方は、ぜひpamxyの支援内容をご確認ください。

YouTube運用代行サービスはこちら :https://service.pamxy.co.jp/marketing/youtube

◼︎株式会社pamxyについて

会社名：株式会社pamxy

代表者：代表取締役CEO 西江健司

本社所在地：東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

設立日：2019年9月27日

事業内容：IP事業、マーケティング事業、コマース事業

公式HP：https://pamxy.co.jp/

本件に関するお問い合わせは下記メールアドレスまでお寄せください。

メールアドレス：marketing@pamxy.co.jp