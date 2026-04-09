HBC 『あぐり王国北海道NEXT』番組オリジナル手造り餃子販売！

北海道放送株式会社

HBC北海道放送のテレビ番組「あぐり王国北海道NEXT」（毎週土曜午後5時～）では、北海道の農畜産物にこだわった「オリジナル商品開発プロジェクト」を続けてきました。

第1弾の「日本酒」、第2弾の「スイーツ」に続く第３弾は、「手造り餃子」です。

ご協力いただくのは、帯広の名店「餃子屋 北の匠（きたのたくみ）」さん。手包みで作ることで、具の入り方が違って餡の量が多く入るので、よりジューシー感が味わえる・・・というこだわりの絶品餃子をベースに、厳選した道産食材を詰め込みました。

番組でも紹介した「北海道産」にこだわった主な食材は下記の通りです。

◇鹿追町「倶來夢（くらいむ）農場」の豚肉

～口の中でとろける白身肉（脂）はあま味があって旨味が広がります。

◇和寒町の「和寒越冬キャベツ」

～びっくりするほど甘いのが特徴。調理するとさらにあま味が強くなるので、餃子には最適！

◇知内町の「しりうちにら 北の華」

～国からブランドとして認定されるほどの特産品。熱を加えてもシャキシャキした食感が残ります。

◇「北の匠」オリジナルの皮

～餡を包む皮は、道産小麦３品種を独自にブレンド。

◇北海道産のゴボウ

～最後に森崎さんが提案した具材。刻み方や包み方にもこだわりました。お肉との相性も最高。

具材以外にも、豚肉の部位やひき肉の太さ、そして餃子そのもののサイズ、野菜の量などなど、出演者やスタッフが何度も議論を重ねるほどこだわった究極の餃子です。

北海道の食材をふんだんに使った、『あぐり王国 手造り餃子』をぜひ一度お試しください。

《商品情報》

『あぐり王国 手造り餃子』（冷凍餃子）

１袋15個入り（およそ375グラム入り）

販売価格 1,320円（税込・送料別）冷凍でお届けします。

《製造者》

株式会社 餃子屋北の匠(北海道帯広市)

《販売・発送》

ネット通販サイト HBCショップ https://www.hbcshop.jp/

2026年4月11日（土）予約受付開始

2026年4月18日（土）販売開始

HBCショップ 二次元コードはこちら

《取扱い店舗》

・餃子屋北の匠 直売所 ～ 北海道帯広市西16条南4丁目21番21号

・くるるの杜

・ホクレンショップ各店 ※一部店舗を除く

ほか、今後も拡大予定。 ※一部店舗は販売日が遅れる場合があります。

《通販サイト》

・HBCショップ

・餃子屋北の匠 ネットショップ

・食べレア北海道

・ホクレン オンラインショップ「HOKUREN GREEN＋PLUS」

・JAタウン ホクレン

《HBCテレビ「あぐり王国北海道NEXT」》

毎週土曜ごご５時～放送中

北海道の農業・畜産業の最前線を体当たりで追いかけるごちそうドキュメンタリー。

出演 ： 森崎 博之（TEAM NACS） / 森 結有花（HBCアナウンサー）

【お問い合わせ】

HBC北海道放送 メディア戦略局 ライツ・コンテンツ部

電話：011-232-5858