TVアニメ「クマーバ」シーズン３が週末4月12日（日）朝7時よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送スタート！先行カットも公開！

株式会社アカツキメディアスタジオ

株式会社アカツキメディアスタジオ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：樋渡昇一郎、株式会社アカツキの子会社）より、TVアニメ「クマーバ」シーズン３が、2026年4月12日（日）毎週日曜あさ７時～から、テレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送を開始することをお知らせします。

いよいよこの週末からTVアニメ「クマーバ」シーズン3が放送されます！お子さまはもちろん、ご家族でもお楽しみください！

■ TVアニメ「クマーバ」 概要

2026年4月12日（日）から毎週日曜あさ７時よりテレ東系6局ネット「アニもり！」内にて放送スタート！お子さまやそのご家族で楽しめるシリーズを目指してまいります。

【タイトル】「クマーバ」

【放送日時】2026年4月12日(日)から毎週日曜あさ７時～

【放送局】 テレ東6局ネット

【アニもり！HP】https://www.tv-tokyo.co.jp/anime/animori/

【クマーバHP】https://kumarba.com/pages/tv-anime

【公式X】https://twitter.com/kumarbakids

■ 初回放送の先行カット公開！

4月12日(日)に放送される第1話の先行カットをご紹介いたします！

クマーバ、タブリスなどお馴染みのメンバーに加え、新しいお友達の「ポメズ」も登場！

クマーバたちの新たな冒険が、いよいよ始まります！

■ 放送を見逃した人も安心！YouTube・TVerで見逃し配信も！

本日の放送を見逃した！観られない地域にいるよ！という方にも朗報です♪

YouTubeクマーバチャンネル、TVer ネットもテレ東にて、第1話の見逃し配信を実施しているので、ぜひチェックしてみてください！

【YouTubeクマーバチャンネル】https://www.youtube.com/c/kumarba

【TVer】https://tver.jp/

【ネットもテレ東】https://video.tv-tokyo.co.jp/

■ アニメ放送開始記念！クマーバ公式Xでのキャンペーン実施中！

シーズン3放送決定を記念しクマーバ公式X（https://twitter.com/kumarbakids）で、フォロー＆リポストキャンペーンが開催中！抽選で３名様にTVアニメ「クマーバ」QUOカード10,000円をプレゼントいたします！公式アカウントをフォローしてキャンペーンのポストをリポストするだけで応募完了です。ここだけのオリジナルデザインQUOカードを手に入れよう♪

★キャンペーンに関する詳細は、クマーバ公式HPをチェック

【クマーバHP】

https://kumarba.com/blogs/news/194

■ 原作情報：YouTube「クマーバチャンネル」

「クマーバチャンネル」は、お子様がキャラクターと一緒に楽しく成長できるエンタメ知育チャンネルです。「未就学児の想像力と表現力を豊かにし、可能性を広げる」ことをテーマにコンテンツを制作しています。YouTubeで良質なコンテンツを配信することで、いつでもどこでも楽しみながら心身ともに成長できることを目指しています。新しい未就学児向けコンテンツとして評価され、「日本キャラクター大賞2021」ニューフェイス賞を受賞しました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/64641/table/118_1_89d543bf81840f91a3751a5d8286692b.jpg?v=202604101251 ]

■ お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、以下のメールにて受け付けております。

株式会社アカツキメディアスタジオ：mediastudio@aktsk.jp



(C)Akatsuki Media Studio Inc./「クマーバ」製作委員会