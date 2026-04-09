株式会社花やしき



株式会社花やしき（東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史）が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は全国農業協同組合中央会(代表理事会長：神農佳人、https://life.ja-group.jp/)と「バケツ稲づくりセット」を使ったコラボキャンペーンを実施します。

今回のコラボキャンペーンで行う「バケツ稲づくりセット」の配布は次世代を担う子どもたちが稲作に触れることで、農業をもっと身近に感じてほしいという思いからJAグループが平成元年より実施している取り組みです。開催日である4月24日(金)、25日(土)の2日間、浅草花やしきの入園口(浅草門)にて各日先着1,000名様(小学生以下のお子様限定)に「バケツ稲づくりセット」を無料配布します。そのほか、「みんなのよい食プロジェクト」のPRキャラクター着ぐるみ『笑味(えみ)ちゃん』が皆さまをお出迎えします。

今回のキャンペーンを通して、遊園地で遊びながら、食の楽しさや農業の大切さを学ぶ機会を提供することを目指します。皆様のご来園を心よりお待ちしております。

JAグループ『バケツ稲』×浅草花やしきコラボ「浅草花やしきでバケツ稲づくりセットをもらっちゃおう！」概要

【開催期間】2026年4月24日(金)、25日(土)

【特設ページURL】 https://www.hanayashiki.net/events/event/baketsuine2026/

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。※荒天により中止となる場合があります。

◆バケツ稲づくりセットの配布

初めてのバケツ稲づくり体験でも安心！稲の成長、そして収穫の喜びを体験しよう！

・配布場所…メリーゴーランド前

・配布時間…10:00～15:30 ※なくなり次第終了

・配布数…各日1,000セット

・対象…小学生以下のお子様

・料金…無料 ※入園料別途

・バケツ稲づくりセットの内容…

１.種もみと肥料セット、２.バケツ稲づくりマニュアル、３.お名前シール

※土とバケツは付属いたしません ※配布物にはバケツ稲チラシなども同封しております

JAグループの「バケツ稲づくり」

種まきから収穫まで、誰でも簡単に稲作体験できるのが特徴です。JAグループは今回のコラボを通じて、これまで農業や米づくりに触れ合う機会が無かった子供たちにも、楽しんでバケツ稲づくりに取り組んでいただき、ひいては、これまでより１杯でも多くのお米を食べてもらいたいと考えております。ＨＰではバケツ稲づくりに役立つ資料ページ等も掲載しておりますため、是非ご覧ください。

▼参考JAグループバケツ稲ホームページ

https://life.ja-group.jp/education/bucket

◆着ぐるみ『笑味(えみ)ちゃん』によるグリーティング

「みんなのよい食プロジェクト」のPRキャラクター『笑味ちゃん』が遊びにやってきます！記念撮影をお楽しみください。

・場所…メリーゴーランド前

・時間…各日１.10:00～、２.11:00～、３.13:00～、４.14:00～

※時間は目安となります。変更となる可能性がございます。

＊笑味ちゃん

「みんなのよい食プロジェクト」のPRキャラクター。

いつも明るく元気で食べることが大好き。みんなのよい食を応援しています。

※「みんなのよい食プロジェクト」とは、JAグループがすすめる、心と体を支える食の大切さ、国産・地元産の豊かさ、それを生み出す農業の価値を伝え、国産・地元産と日本の農業のファンになっていただこうという運動。

※2025年度イベントの様子