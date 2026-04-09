小出恵介主演、BUMPオリジナルショートドラマ『3000万稼げ！』が配信1週間でSNS総再生数3,000万回を突破

emole株式会社

ショートドラマアプリ「BUMP」を運営する emole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下 emole）は、BUMPオリジナルショートドラマ『3000万稼げ！』が、配信開始からわずか1週間でSNS総再生数3,000万回を突破し、BUMP内の週間ランキングおよび24時間ランキングの両方で1位を獲得したことをお知らせいたします。

本作は、2026年4月1日（水）より配信を開始。配信直後からSNSを中心に話題を集め、「ホスト」という職業の裏側を垣間見れるシーンや、ホスト同士の売上バトル・剥き出しの人間ドラマが感じられる動画が拡散されることで、急速に視聴が広がりました。その結果、短期間で3,000万回を超える再生数を記録し、BUMP内ランキングにおいても圧倒的な支持を獲得しています。

主演は小出恵介。かつての伝説のホスト「彦星燈夜」が、娘の命を救うため数年の空白の後にホストの世界へ復帰するストーリーで、小出の持つ繊細かつ力強い演技力が、過去の栄光と現在の困窮、そして娘への無償の愛に揺れる男の葛藤をリアルに体現しています。

■作品概要・あらすじ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/143_1_27c44c65079374bad8e43bdba33f4c16.jpg?v=202604101251 ]

かつて歌舞伎町にその名を轟かせた伝説のナンバーワンホスト、「彦星燈夜」。 最愛の妻を亡くした夜、彼はすべてを捨てて夜の世界から姿を消した。

あれから7年。燈夜は病院のベッドで眠る娘・灯音の小さな手を握りしめていた。仕事はクビになり、貯金も底をつく。しかし、愛する娘の命を繋ぎ止めるには、1ヶ月以内に手術費用「3000万円」を工面しなければならない。

絶望に暮れる彼の前に、旧友・天王寺帝が現れ、再びホストの世界へと誘う。娘を救うため、燈夜は復帰を決意するが、復帰した燈夜を現役の若手ホストたちは『伝説』だと信じるどころか嘲り、バカにする。

果たして伝説のホストは、わずか1ヶ月で3000万円を稼ぎ出すことができるのか？





当社は今後も、SNSとの親和性が高いショートドラマの表現を通じて、視聴者の日常・感情に強く刺さるオリジナルコンテンツの提供を継続してまいります。

■ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月現在

アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama



■emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home