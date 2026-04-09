国際興業株式会社

国際興業グループの富士屋ホテル株式会社（本社：神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359／代表取締役社長 安藤 昭）では、富士屋ホテル（神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下359／取締役総支配人 飯田 慶）にて、「リニューアル5周年記念 Classic Spring Stay 室料20％OFF・ビーフカレーランチ付きプラン」の販売を開始いたしました。

レストラン・カスケードビーフカレー

富士屋ホテルは、2020年7月15日に“平成の大改修”を経てリニューアルオープンし、2025年に5周年の節目を迎えました。このたびの記念にあわせ、箱根に芽吹く春の気配を感じていただける期間限定の宿泊プランをご用意いたしました。本プランでは、本館・西洋館・花御殿・フォレスト・ウイングの全客室を対象に、定価室料（素泊まり料金）より20％OFFにてご案内いたします。さらに特典として、富士屋ホテル伝統の味わいであるビーフカレーをお楽しみいただけます。

やわらかな季節の移ろいとともに、歴史薫る空間で心ほどけるひとときをお過ごしください。

「リニューアル5周年記念 春を愉しむ贅沢ステイ 「Classic Spring Stay」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/117233/table/151_1_66f5cf5fa2a8d5a4ef8967e11192115e.jpg?v=202604101251 ]花御殿 ヒストリックデラックスツイン西洋館 ヒストリックデラックスツイン特別宿泊プランはこちら :https://go-fujiyahotelsresorts.reservation.jp/ja/hotels/fujiyahotel/plans?checkin_date=20260416&checkout_date=20260417&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0