たのしく！おいしく！家族で続ける栄養補助ゼリー「ゼリーdeサプリ」シリーズアートユニット “tupera tupera” デザインの新パッケージにリニューアル

株式会社ファイン

健康食品および医薬品などを製造・販売する株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、手軽に栄養補助できる「ゼリーdeサプリ」シリーズのパッケージをリニューアルし、「ゼリーdeサプリ おいしい野菜＋亜鉛20本」 「ゼリーdeサプリ まいにち果物＋鉄20本」を2026年4月15日（水）より発売いたします。全国のドラッグストア、ファインオンラインショップのほか各種公式ECサイト（Amazon公式、楽天市場公式、Yahoo!ショッピング）にて順次販売してまいります。

「ゼリーdeサプリ」は、普段の食事で不足しがちな栄養素を補うためのサプリメントゼリーシリーズです。今回のリニューアルでは、家族みんなで楽しく続けられる商品を目指し、パッケージをリニューアルいたしました。開発にあたっては、味に敏感な子どもも嫌がらないこと、おやつ感覚で毎日続けられること、添加物はできるだけ少なく安全であること、そして何より“おいしい”ことにこだわっています。

新パッケージを手掛けたのは、絵本やイラストレーションなど、さまざまな分野で幅広く活動するアートユニット・tupera tupera（ツペラツペラ）です。2019年には第1回やなせたかし文化賞大賞を受賞するなど、多くの支持を集めています。世代を超えて愛されているtupera tuperaの世界観をパッケージに取り入れることで、毎日食べたくなる親しみや楽しさを表現しました。全44種類のデザインで、思わず声に出したり、試したくなるユーモアあふれるひと言を添えたパッケージにご注目ください。

普段の食事で不足しがちな亜鉛をプラス「おいしい野菜＋亜鉛20本」

「ゼリーdeサプリ おいしい野菜＋亜鉛20本」は、1本に野菜120g分の栄養素※3を配合し、3本で1日分の野菜の栄養素を摂取できるよう設計した、オレンジ風味のゼリーです。新たに、普段の食事で不足しがちな亜鉛をプラスしてリニューアルしました。野菜が苦手な方でも食べやすく、毎日の野菜摂取の補助として取り入れやすい商品です。

● パッケージデザイン例：「心の中のピーマンががんばれといっている」

1日分の鉄分をおいしく補える「まいにち果物＋鉄20本」

「ゼリーdeサプリ まいにち果物＋鉄20本」は、1本に1日分※1 の鉄分（6.5mg）を配合した、ブルーベリー風味の果物ゼリーです。果汁100％※2 設計かつ砂糖不使用で、日々の生活で不足しがちな鉄分を簡単においしく補える点が特長です。鉄は大人も子どもも推奨量を満たしていない傾向があることから、家族みんなの毎日の栄養補助として取り入れやすい商品です。

● パッケージデザイン例：「ハイテンションで「パイナップル！」といってみて」

※1：栄養素等表示基準値（2025）より。

※2：3.8倍濃縮のプルーン果汁を1.1g、6.2倍濃縮のブルーベリー果汁を0.073g、5.0倍濃縮のりんご果汁を1.08g使用し、生果汁に換算すると製品重量の100％に相当するように設計。

※3：「健康日本21（第三次）」の野菜摂取目標量350g/日より、1日3食（120g/食）とした場合、主栄養成分（食物繊維、カルシウム、V.A、V.C、V.E、葉酸）を独自基準にて設定し算出。

■ お召し上がり方

栄養補助食品として、1日1～3本を目安にお召し上がりください。

冷やしていただくことで、より一層おいしさが際立ちます。

ひんやりして、これから暑くなる季節のおやつ代わりにもぴったりです。

■商品概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/9541/table/158_1_6d131dde6bbc0a051dce85c57fc96f86.jpg?v=202604101251 ]

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/9541/table/158_2_99db0a4cf145b374151481bb1156d614.jpg?v=202604101251 ]

■tupera tuperaについて

亀山達矢と中川敦子によるアートユニット。2002年より活動を開始し、絵本やイラストレーションをはじめ、工作、ワークショップ、アートディレクションなど、多彩な領域で活動しています。

思わず笑顔になるユーモアや、子どもも大人も楽しめる自由な発想が特長で、幅広い世代から支持を集めています。

著書は海外でも翻訳出版されており、NHK Eテレ「ノージーのひらめき工房」のアートディレクションも担当。「わくせいキャベジ動物図鑑」で第23回日本絵本賞大賞、2019年には第1回やなせたかし文化賞大賞を受賞。

■株式会社ファインについて

より美しく、より健康に

株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。

・会社名 ：株式会社ファイン

・代表者 ：佐々木 信綱

・所在地 ：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36 新大阪トラストタワー20F

・創業 ：1974年4月1日

・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品をはじめとする「健康食品」、「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、 様々な「健康」に関わる製品を提供している。

・URL ：https://corp.fine-kagaku.co.jp/ (https://corp.fine-kagaku.co.jp/)

【製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ファイン お客様相談室

TEL：0120-056-356（通話料無料）

受付時間／9:00～18:00（土・日・祝日は除く）