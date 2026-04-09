『恋するサイコの白雪くん』紙単行本、本日4月9日より発売開始！

taskey株式会社

原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手掛けるエンタメスタートアップ taskey株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：大石弘務）は、taskey STUDIO人気作品『恋するサイコの白雪くん』の紙単行本が、本日4月9日（木）より発売開始されたことをお知らせいたします。

待望の紙単行本が、本日より発売開始

※発売日は地区により異なります



『恋するサイコの白雪くん』は、主要電子書店などで人気連載中のサイコ×ブロマンス作品です。

2023年8月に連載開始し、リリース時に投稿したSNSでは930万PVを超えるなど、連載直後から高い注目を集めました。さらに、コミックシーモアにて「女性ミステリーサスペンス部門 1位」を獲得（※1）。2025年12月に発売したボイスドラマCDは、ポケドラにて週間ランキング1位（※2）を獲得するなど、作品の人気は現在も広がりを見せています。

こうした反響を受け、読者から寄せられた「紙でも読みたい」「手元に残したい」という声に応えるかたちで、待望の紙単行本化が実現しました。

※1：2023年12月時点 ※2：2025年12月時点

紙単行本情報

(C) taskey 発行：二見書房(C) taskey 発行：二見書房

紙単行本版

・書名：『恋するサイコの白雪くん』

・ISBN：1巻 9784576260068 / 2巻 9784576260075

1巻・2巻共通

・判型：B6判

・ページ数：192ページ

・定価：900円（本体価格818円＋税）

・原作：江夏遙

・作画：石原通信

・ネーム：MAHALO

・発売日：2026年4月9日

・レーベル：FUTAMI COMICS × サイコワコミック

ストーリー

白髪の美少年、白雪姫嵩は、転校先の高校でイジメられっ子の時枝晴樹と出会う。

彼は、鷹木、玲央奈、折原の3人組から「拷問」と称したイジメを受けていたが、奇妙なことに抵抗しようとしない。

「誰かがイジメられるなら、別にそれは俺でいい」

自らを犠牲にすることで、他の生徒を庇っていた晴樹の自己犠牲の精神は、白雪の心を強く惹きつける。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」

そう微笑んだ白雪は、晴樹にイジメが完全に無くなったら付き合うという約束を取り付ける。

冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく━━。

書店別購入特典

(C) taskey 発行：二見書房

■アニメイト（描き下ろし4pリーフレット）

・1巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3371728/

・2巻：https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3371729/



■コミコミスタジオ（描き下ろし8pマンガ小冊子）

・2冊セット商品：https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0100380004000205151



■書泉・芳林堂書店（書泉・芳林堂書店限定描き下ろし1pペーパー）

・1巻、2巻：https://www.shosen.co.jp/privilege/40415/

■未来屋書店 （未来屋書店限定描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260068(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260068)

・2巻：https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260075(https://store.miraiyashoten.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=9784576260075)

■丸善ジュンク堂書店 （丸善ジュンク堂書店限定描き下ろし1pペーパー）

・店頭施策（※一部店舗を除く）

■とらのあな （描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/200012781359/

・2巻：https://ec.toranoana.jp/joshi_r/ec/item/200012781360/

■ホーリンラブブックス （描き下ろし1pペーパー）

・1巻：https://www.horinlovebooks.com/product/9784576260068

・2巻：https://www.horinlovebooks.com/product/9784576260075

※特典の配布は各書店、店舗ごとに異なります。

※特典は一部店舗で実施しない場合がございます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※最新情報はサイコワコミック公式X（@saikowa_comic(https://x.com/saikowa_comic)）をご確認ください。

作品情報（電子版）

『恋するサイコの白雪くん』

●原作：江夏遙 / ネーム：MAHALO / 作画：石原通信

●発行元：taskey株式会社

●レーベル：サイコワコミック

キミのためなら、みんな殺すよ。

「僕、キミのこと好きになっちゃったかもしれない」そう言って白雪は微笑んだ。同級生３人に壮絶なイジメを受けていた晴樹は、ある日突然転校してきた美少年、白雪に「イジメがなくなったら僕と付き合ってくれる？」と持ち掛けられる。冗談だと聞き流した晴樹だったが、次の日から同級生が一人、また一人と姿を消していく。恋した転校生の白雪は、サイコパスだった。

お問い合わせ

配信情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/12747/table/170_1_8f0c2733cfe12168c219298995ab4138.jpg?v=202604101251 ]

映像化や商品化等、メディアミックスをはじめとした各種展開については、お気軽に下記のアドレス宛までご相談いただけますと幸いです。

・sales@taskey.me（担当：相澤）

taskey株式会社について

「21世紀、世界でもっとも読まれる物語を生み出す。」をビジョンに掲げ、 原作開発やマンガ制作などのIP創出事業を手がけるエンタメスタートアップです。自社スタジオ「taskey STUDIO」で企画・制作したオリジナルマンガを、 さまざまな電子書店で配信。少年マンガから恋愛マンガまで多様なジャンルの作品を展開し、ドラマ化・アニメ化などのメディアミックス展開も実現しています。

● アプリ「peep（ピープ）」

・iOS版：https://itunes.apple.com/jp/app/id1271282207

・Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.peep.app

● taskey株式会社（タスキー）

・コーポレートサイト：https://taskey.co.jp/

・お問合せ先：sales@taskey.me

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