「.LIVE」・「ぶいぱい」の『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』が4月10日（金）より販売開始！

株式会社アップランド

株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。

この時間がずっと続けばいいのに....

いつもの帰り道が特別に変わる、甘酸っぱい時間をお届けします。

.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"帰宅"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年4月10日（金）12時から販売いたします。

この機会にぜひお楽しみください！

■『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』詳細

価格：各1,000円（税込）

フルコンプリートセット 22,000円（税込）

.LIVEコンプリートセット 7,000円（税込）

ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）

ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）

ぶいぱい3期生コンプリートセット 5,000円（税込）

音声フォーマット：wav／mp3

【個人テーマ】

▼.LIVE

神楽すず：からかい100%、世話焼き100%

カルロ・ピノ：相合傘でいっしょにかえろー！

もこ田めめめ：妹はお兄ちゃんと一緒に帰りたい

ヤマト イオリ：丸くなるまで君と蹴りたい

七星みりり：帰宅困難！迷子の珍道中！

リクム：IF_ソーダ色の逢瀬

ルルン・ルルリカ：神様からの強制帰宅命令！

▼ぶいぱい

＜1期生＞

鬼頭みさき：不器用な部長は愛を伝えたい！

紅蓮罰まる：ばったり。は反則だと思う

斜落せつな：敬語とタメ語を織り交ぜて喋る後輩

秘間慈ぱね：#雑談 帰宅中にオススメ！『きみだけの帰宅中配信』

＜2期生＞

鍵宮シエル：君と歩く道

烏丸ぴょこ：放課後の日常

遠吠きゃん：逃げてないのえらいえらいの帰り道(ハート)

ベルモット・ベルーナ：両片思いの帰り道(ハート)

まるげりちゃ：サイン会のあと帰り道

綿貫ねぐせ：疲れてる？

＜3期生＞

銀棘ぐみ：今日はぐみ優先！

コマチガブ：久しぶりに会えたキミは・・・

彩歌すいれん：いつもの帰り道が、あなたとなら特別に..(ハート)

猫撫こぜに：先輩も今帰りですか？いや～奇遇だなぁｗ

蜂蜜ぷりん：つかまえた！先輩

■販売概要

【販売期間】

2026年4月10日（金）12時00分～4月23日（木）23時59分

【販売プラットフォーム】

APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/

※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。

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【株式会社アップランドについて】

株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。

https://appland.co.jp/

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【最後に・・・】

アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。

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募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/