「.LIVE」・「ぶいぱい」の『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』が4月10日（金）より販売開始！
株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。
この時間がずっと続けばいいのに....
いつもの帰り道が特別に変わる、甘酸っぱい時間をお届けします。
.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"帰宅"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年4月10日（金）12時から販売いたします。
この機会にぜひお楽しみください！
■『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』詳細
価格：各1,000円（税込）
フルコンプリートセット 22,000円（税込）
.LIVEコンプリートセット 7,000円（税込）
ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）
ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）
ぶいぱい3期生コンプリートセット 5,000円（税込）
音声フォーマット：wav／mp3
【個人テーマ】
▼.LIVE
神楽すず：からかい100%、世話焼き100%
カルロ・ピノ：相合傘でいっしょにかえろー！
もこ田めめめ：妹はお兄ちゃんと一緒に帰りたい
ヤマト イオリ：丸くなるまで君と蹴りたい
七星みりり：帰宅困難！迷子の珍道中！
リクム：IF_ソーダ色の逢瀬
ルルン・ルルリカ：神様からの強制帰宅命令！
▼ぶいぱい
＜1期生＞
鬼頭みさき：不器用な部長は愛を伝えたい！
紅蓮罰まる：ばったり。は反則だと思う
斜落せつな：敬語とタメ語を織り交ぜて喋る後輩
秘間慈ぱね：#雑談 帰宅中にオススメ！『きみだけの帰宅中配信』
＜2期生＞
鍵宮シエル：君と歩く道
烏丸ぴょこ：放課後の日常
遠吠きゃん：逃げてないのえらいえらいの帰り道(ハート)
ベルモット・ベルーナ：両片思いの帰り道(ハート)
まるげりちゃ：サイン会のあと帰り道
綿貫ねぐせ：疲れてる？
＜3期生＞
銀棘ぐみ：今日はぐみ優先！
コマチガブ：久しぶりに会えたキミは・・・
彩歌すいれん：いつもの帰り道が、あなたとなら特別に..(ハート)
猫撫こぜに：先輩も今帰りですか？いや～奇遇だなぁｗ
蜂蜜ぷりん：つかまえた！先輩
■販売概要
【販売期間】
2026年4月10日（金）12時00分～4月23日（木）23時59分
【販売プラットフォーム】
APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/
※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。
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【株式会社アップランドについて】
株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。
https://appland.co.jp/
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【最後に・・・】
アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。
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