「.LIVE」・「ぶいぱい」の『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』が4月10日（金）より販売開始！

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株式会社アップランド



　株式会社アップランド（本社：東京都世田谷区）が運営する「.LIVE」・「ぶいぱい」メンバーによるボイスをAPPLAND OFFICIAL SHOPにて販売することをお知らせします。



この時間がずっと続けばいいのに....


いつもの帰り道が特別に変わる、甘酸っぱい時間をお届けします。



　.LIVEとぶいぱいメンバーそれぞれが考案した、"帰宅"に関するシチュエーションが楽しめるボイスコンテンツをAPPLAND OFFICIAL SHOP（https://4693.live/）にて2026年4月10日（金）12時から販売いたします。


この機会にぜひお楽しみください！



■『一緒に帰ろ？二人きりの帰り道ボイス』詳細

価格：各1,000円（税込）


　　　フルコンプリートセット 22,000円（税込）


　　　.LIVEコンプリートセット 7,000円（税込）


　　　ぶいぱい1期生コンプリートセット 4,000円（税込）


　　　ぶいぱい2期生コンプリートセット 6,000円（税込）


　　　ぶいぱい3期生コンプリートセット 5,000円（税込）


音声フォーマット：wav／mp3



【個人テーマ】


▼.LIVE


　神楽すず：からかい100%、世話焼き100%


　カルロ・ピノ：相合傘でいっしょにかえろー！


　もこ田めめめ：妹はお兄ちゃんと一緒に帰りたい


　ヤマト イオリ：丸くなるまで君と蹴りたい


　七星みりり：帰宅困難！迷子の珍道中！


　リクム：IF_ソーダ色の逢瀬


　ルルン・ルルリカ：神様からの強制帰宅命令！





▼ぶいぱい


　＜1期生＞


　鬼頭みさき：不器用な部長は愛を伝えたい！


　紅蓮罰まる：ばったり。は反則だと思う


　斜落せつな：敬語とタメ語を織り交ぜて喋る後輩


　秘間慈ぱね：#雑談 帰宅中にオススメ！『きみだけの帰宅中配信』



　＜2期生＞


　鍵宮シエル：君と歩く道


　烏丸ぴょこ：放課後の日常


　遠吠きゃん：逃げてないのえらいえらいの帰り道(ハート)


　ベルモット・ベルーナ：両片思いの帰り道(ハート)


　まるげりちゃ：サイン会のあと帰り道


　綿貫ねぐせ：疲れてる？



　＜3期生＞


　銀棘ぐみ：今日はぐみ優先！


　コマチガブ：久しぶりに会えたキミは・・・


　彩歌すいれん：いつもの帰り道が、あなたとなら特別に..(ハート)


　猫撫こぜに：先輩も今帰りですか？いや～奇遇だなぁｗ


　蜂蜜ぷりん：つかまえた！先輩





■販売概要

【販売期間】


2026年4月10日（金）12時00分～4月23日（木）23時59分



【販売プラットフォーム】


APPLAND OFFICIAL SHOP：https://4693.live/



※商品購入ページにて注意事項をご確認の上ご購入ください。



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【株式会社アップランドについて】


株式会社アップランドは、革新的なアイデアと先進技術を駆使し、VTuberキャラクターのIP開発・制作やWeb3.0・メタバース領域など、新しい事業を展開しています。2023年より、テレビ放送事業を運営するMBSグループの一員となり、新たな価値創造の実現に取り組んでいます。


https://appland.co.jp/


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【最後に・・・】


アップランドでは弊社のVTuber事業を一緒に拡大させる仲間を募集しています。


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募集ページはこちら：https://appland.co.jp/recruit/