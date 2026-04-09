「Paradox Live」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーンが2026年4月29日(水・祝)より開催決定！

株式会社極楽湯ホールディングス「Paradox Live」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

当社子会社の株式会社極楽湯(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤 剛史)および株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年4月29日(水・祝)より極楽湯・RAKU SPAグループ7店舗で、HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」とのコラボキャンペーンを開催します。

極楽湯 ： https://www.gokurakuyu.ne.jp/

RAKU SPA ： https://www.rakuspa.com/

コラボ特設サイト ： https://rakuspa.com/paradoxlive/

コラボキャンペーン概要

HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live」×極楽湯・RAKU SPAコラボキャンペーン

〇開催期間：2026年4月29日(水・祝)～5月26日(火)

〇開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ7店舗

〇開催内容

- コラボ限定のマフラータオルがもらえる「パラライ プラスセット」の販売- オリジナルグッズの販売- 限定録りおろしボイスの販売- コースターがもらえるコラボメニューの販売- チームやキャラクターをイメージしたカラフルな13種類のコラボ風呂- キャラクターパネルやのぼりなどのコラボ装飾- 装飾プレゼント抽選券がもらえるXキャンペーン

1.「パラライ プラスセット」の販売

店舗ご入館時に、入館料金＋「パラライ プラスセット」をご購入いただいた方に、獄Luckの描き下ろしビジュアルや、ミニキャライラストを使用したコラボ限定のマフラータオルをお渡しします。

パラライ プラスセット

2.オリジナルグッズの販売

店舗にて、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルグッズを販売します。

また、4月29日(水・祝)13時からオンラインショップでも販売を行います。

※一部商品を除く

▼オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

＜店舗限定 グッズ購入特典＞

店舗でオリジナルグッズを2,000円(税込) ご購入ごとにオリジナル和紙風ステッカーをお渡しします。

※和紙風ステッカーは在庫がある限りAまたはBからお選びいただけます。

※なくなり次第配布を終了します。

※パラライ プラスセット、オンラインショップでの購入は対象外です。

※別々のお会計を合算してのお渡しはできかねます。

コラボグッズ

3.限定録りおろしボイスの販売

犬飼 憂人(CV:古川 慎)、御子柴 賢太(CV:小林 千晃)によるスペシャルエピソードを収録した録りおろしボイスを販売します。

※店舗限定販売です。

※再生期間は2026年4月29日(水・祝)～5月26日(火)までです。

※開催店舗内でのみ再生できます。店舗外の場所で再生はできかねます。

※ご利用にはスマートフォンが必要です。その他、再生に関する注意事項は特設サイトをご確認ください。

録りおろしボイス

4.コラボメニュー販売

キャラクターをイメージした限定メニューを店舗にて販売します。

ご注文いただいた方にオリジナルコースターをランダムでプレゼントします。

さらに、コラボメニューを5品ご注文いただくと1枚追加でコースターをプレゼントするシールラリーも開催します。

コラボメニュータンブラー付きドリンク・RAKU CAFE限定 温泉まんじゅうオリジナルコースター

5.コラボ風呂

チームやキャラクターをイメージした5店舗計13種類のカラフルなコラボ風呂が登場し、浴室には特別にデザインしたタペストリーを装飾します。

開催スケジュールはコラボ特設サイトをご確認ください。

コラボ風呂

6.コラボ装飾

描き下ろしビジュアルを使用したキャラクターパネルやのぼり、キャラクター紹介ポスターが店舗に登場します。

コラボ装飾

7.X投稿＆フォローキャンペーン

極楽湯/RAKU SPA公式XとGK Store公式Xのフォローおよび、ハッシュタグ「#パラライ極楽湯」をつけてコラボにまつわる内容を投稿し、店舗の受付にご提示いただいた方に、抽選でコラボ装飾が当たる抽選券をお渡しします。

▼極楽湯/RAKU SPA(公式)X (@gokurakuyu_spa)

https://x.com/gokurakuyu_spa

▼GK Store公式X (@GKMarketinginfo)

https://x.com/GKMarketinginfo

X投稿＆フォローキャンペーン

コラボキャンペーン注意事項

※画像・写真は全てイメージです。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設ける場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボ特設サイトをご確認ください。

▼「Paradox Live」×極楽湯・RAKU SPAコラボ特設サイト

https://rakuspa.com/paradoxlive/

会社概要

【株式会社極楽湯】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 佐藤 剛史

設立 ：2017年1月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：4,000万円

事業内容 ：「極楽湯」及び「RAKU SPA」の直営事業・フランチャイズビジネス

URL ：https://www.gokurakuyu.ne.jp/

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/

「Paradox Live（パラドックス ライブ）」とは

「Paradox Live」は、2019年に始動し、ボイスドラマと楽曲が収録されたCDシリーズやライブイベントを中心に展開するHIPHOPメディアミックスプロジェクト。近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る各HIPHOPチームのキャラクター達が自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿を描きます。

▼「Paradox Live」公式サイト

https://paradoxlive.jp/

(C)Paradox Live2026