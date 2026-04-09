5月15日(金)『スマッシング・マシーン』公開記念　国内TV初放送を含めた全9作品を、4月18日（土）より2日間でお届け！【気鋭のスタジオ A24の映画たち】

株式会社ＡＸＮエンタテインメント

洋画専門チャンネル「ザ・シネマ」(株式会社AXNエンタテインメント、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 野島 亮司)では、ドウェイン・ジョンソンの好演が話題の新作映画『スマッシング・マシーン』（配給：ハピネットファントム・スタジオ）5月15日(金)の日本公開を記念し、独創的な世界観と鋭いセンスで映画界を席巻するインディペンデント映画スタジオ「A24」作品を特集いたします。予想のつかないスリリングな展開が批評家から絶賛された脱出サイコ・スリラー『異端者の家』、ハリウッドの暗黒面を描く、爽快なスターダム・スリラー・エンターテイメント『 MaXXXine マキシーン』、愛する夫と子供、キャリアと名声、すべてを兼ね備えながらも、満たされない渇きを抱える主人公をニコール・キッドマンが熱演し、ヴェネチア国際映画祭では最優秀女優賞を獲得した『ベイビーガール』など、国内TV初放送を含めた全9作品を4月18日(土)、19日(日)にお届けいたします。また、この特集を記念し、プレゼントキャンペーンを実施。映画ファンに大人気の「A24オフィシャルグッズ」を合計10名様に抽選でプレゼントいたします。

気鋭のスタジオ A24の映画たち

今年の第98回アカデミー賞(C)で『国宝』とメイクアップ＆ヘアスタイリング賞の座を競った、ドウェイン・ジョンソンの好演が話題の新作『スマッシング・マシーン』が5月15日(金)に日本公開！（配給：ハピネットファントム・スタジオ）ザ・シネマでは、アカデミー賞でも常連となって、「ヒット連発の新興スタジオ」の域を超えてきている「A24」作品を特集。

予想のつかないスリリングな展開が批評家から絶賛された脱出サイコ・スリラー『異端者の家』、ハリウッドの暗黒面を描く、最高に痛快で爽快なスターダム・スリラー・エンターテイメント『 MaXXXine マキシーン』、愛する夫と子供、キャリアと名声、すべてを兼ね備えながらも、満たされない渇きを抱える主人公をニコール・キッドマンが熱演し、ヴェネチア国際映画祭では最優秀女優賞を獲得した『ベイビーガール』、 『エクス・マキナ』のアレックス・ガーランド監督が現代アメリカ社会の分断を内戦に置き換え、圧巻のリアリティで映し出す『シビル・ウォー アメリカ最後の日』など、全9作品を4月18日(土)、19日(日)にお届けいたします！

特集ページ：https://www.thecinema.jp/tag/755(https://www.thecinema.jp/tag/755)

プレゼントキャンペーン

映画ファンに大人気の「A24オフィシャルグッズ」を合計10名様にプレゼント！

【賞品・当選人数】

A24 Sticker Packs 3.0: #2・・・3名様

A24 Sticker Packs 3.0: #3・・・3名様

A24 Office Notebook・・・4名様

応募ページ：https://www.thecinema.jp/present/1514(https://www.thecinema.jp/present/1514)

《劇場新作情報》

(C) 2025 Real Hero Rights LLC

“霊長類ヒト科最強の男”の、再起をかけた魂の一歩が心震わす感動作

『スマッシング・マシーン』

5月15日(金)全国公開（配給：ハピネットファントム・スタジオ）

日本中を熱狂の渦に巻いた総合格闘技の祭典〈PRIDE〉の創成期にあたる1997年から2000年にかけて活躍した、伝説の格闘家マーク・ケアーの知られざる軌跡を描く〈実話〉。当時日本で“霊長類ヒト科最強”と謳われるほど、恵まれた体型に相応しい華やかな戦歴を誇り、キャリア絶頂期にあったケアー。しかし、やがて訪れたはじめての“敗北”が彼の人生に暗い影を落とす――

監督・脚本：ベニー・サフディ

出演：ドウェイン・ジョンソン、エミリー・ブラント、ライアン・ベイダー、バス・ルッテン、オレクサンドル・ウシク、大沢たかお、石井慧、光浦靖子、布袋寅泰 ほか

■公式HP：https://happinet-phantom.com/a24/smashingmachine/(https://happinet-phantom.com/a24/smashingmachine/)

《放送作品情報》

●『異端者の家』 ※国内TV初放送

放送日：4月18日(土)21:00～ほか

[R15+] 宣教に訪れたのは優しげな笑みを浮かべる異端者の家。

そこで背筋が凍る「真相」が。

＜監督＞スコット・ベック & ブライアン・ウッズ

＜出演＞ヒュー・グラント、ソフィー・サッチャー、クロエ・イーストほか

＜解説＞話題作を続々と世に送り出すA24が新たに仕掛ける異端の脱出サイコ・スリラー。予想のつかないスリリングな展開が批評家から絶賛。

●『シビル・ウォー アメリカ最後の日』

放送日：4月18日(土)19:00～ほか

国家の分断によってアメリカで激しい内戦が勃発！

A24製作で贈る衝撃の戦場アクションドラマ

＜監督・脚本＞アレックス・ガーランド

＜出演＞キルステン・ダンスト、ワグネル・モウラ、ケイリー・スピーニー、スティーヴン・マッキンリー・ヘンダーソンほか

＜解説＞『ミッドサマー』などで知られる気鋭の映画会社A24が自社最大ヒットを記録した話題作。『エクス・マキナ』のアレックス・ガーランド監督が現代アメリカ社会の分断を内戦に置き換え、圧巻のリアリティで映し出す。

●『X エックス(2022)』

放送日：4月18日(土)深夜0:00～

[R15+] 高齢殺人鬼夫婦が若者たちを襲う！

70年代の名作にオマージュを捧げた新感覚ホラー

＜監督＞タイ・ウェスト

＜出演＞ミア・ゴス、ジェナ・オルテガ、マーティン・ヘンダーソンほか

＜解説＞『サスペリア』の新鋭女優ミア・ゴスが、気鋭の映画スタジオ「A24」のホラー映画で初主演。ポルノ映画全盛期の1970年代の空気感を、『悪魔のいけにえ』など当時のホラー映画へのオマージュと共に描いている。

●『Pearl パール』

放送日：4月18日(土)深夜2:00～

[R15+] 『Ｘ エックス』の老婆殺人鬼の原点が明かされる！

Ａ24が贈る戦慄のホラーシリーズ

＜監督＞タイ・ウェスト

＜出演＞ミア・ゴス、デヴィッド・コレンスウェット、タンディ・ライトほか

＜解説＞気鋭の製作会社Ａ24が手がけた『Ｘ エックス』の前日譚。老婆パールの若き日にさかのぼり、純真な少女が殺人鬼へ変貌していく過程を明かす。テクニカラーの名作『オズの魔法使』へのダークなオマージュにも注目。

●『MaXXXine マキシーン』 ※国内TV初放送

放送日：4月18日(土)深夜4:00～

[R15+] 最高にクールなニューヒロインが誕生！

ハリウッドの暗黒面を描くスリラー。

＜監督・脚本＞タイ・ウェスト

＜出演＞ミア・ゴス、ケヴィン・ベーコン、エリザベス・デビッキ、リリー・コリンズほか

＜解説＞『X エックス』で描かれたテキサスでの凄惨な猟奇的殺人事件の現場から、ただ一人逃げのびた主人公マキシーンの6年後からはじまる、最高に痛快で、爽快なスターダム・スリラー・エンターテイメント！

●『レディ・バード』

放送日：4月19日(日)19:00～

大人へと羽ばたく少女の日常が痛々しくも愛おしい…

シアーシャ・ローナンが体現する青春の輝き

＜監督・脚本＞グレタ・ガーウィグ

＜出演＞シアーシャ・ローナン、ローリー・メトカーフ、ルーカス・ヘッジズ、ティモシー・シャラメ、ビーニー・フェルドスタインほか

＜解説＞『バービー』のグレタ・ガーウィグ監督の自伝的作品。自意識過剰な少女のイタさと青春期特有の苦悩をシアーシャ・ローナンが瑞々しく体現。ゴールデングローブ作品賞・女優賞など数々の映画賞を受賞。

●『関心領域』

放送日：4月19日(日)21:00～ほか

アウシュビッツ強制収容所の隣で暮らす家族の“無関心”が恐ろしい…

世界中の映画祭を席巻した問題作

＜監督・脚本＞ジョナサン・グレイザー

＜出演＞クリスティアン・フリーデル、ザンドラ・ヒュラー、ラルフ・ハーフォースほか

＜解説＞カンヌ国際映画祭グランプリ、アカデミー賞国際長編映画賞と音響賞など世界中で映画賞を受賞した異色作。ドイツ人一家が強制収容所の隣で平穏な生活を営むという異様な無関心を、音と闇の演出で巧みに表現している。

●『パスト ライブス／再会』

放送日：4月19日(日)深夜0:00～

12歳の出会いから36歳の再会まで──

忘れられない恋心の行く末を甘酸っぱく描いた大人のラブストーリー

＜監督・製作総指揮・脚本＞セリーヌ・ソン

＜出演＞グレタ・リー、ユ・テオ、ジョン・マガロ、ムン・スンアほか

＜解説＞全米批評家協会賞など数々の映画賞に輝き、アカデミー賞作品賞候補にもなった米韓合作のラブストーリー。長編初監督のセリーヌ・ソンが自らの体験を基に脚本を執筆し、幼なじみと再会した男女の感情を繊細に綴る。

●『ベイビーガール 』 ※国内TV初放送

放送日：4月19日(日)深夜1:55～

美しきCEOと年下のインターンとの出会いで暴かれる欲望！

＜監督・脚本・製作＞ハリナ・ライン

＜出演＞ニコール・キッドマン、ハリス・ディキンソン、アントニオ・バンデラス、ソフィー・ワイルドほか

＜解説＞A24が放つ衝撃のサスペンス。愛する夫と子供、キャリアと名声、すべてを兼ね備えながらも、満たされない渇きを抱える主人公をニコール・キッドマンが熱演し、ヴェネチア国際映画祭では最優秀女優賞を獲得。

『異端者の家』(C) 2024 BLUEBERRY PIE LLC. All Rights Reserved. 『シビル・ウォー アメリカ最後の日』(C) 2023 Miller Avenue Rights LLC; IPR.VC Fund II KY. All Rights Reserved. 『X エックス(2022)』(C) 2022 Over The Hill Pictures LLC All Rights Reserved. 『Pearl パール』(C) 2022 ORIGIN PICTURE SHOW LLC. ALL RIGHTS RESERVED. 『MaXXXine マキシーン』(C) 2024 Starmaker Rights LLC. ALL Rights Reserved. 『レディ・バード』(C) 2017 Interactivecorps Film, LLC. All Rights Reserved. 『関心領域』(C) Two Wolves Films Limited, Extreme Emotions BIS Limited, Soft Money LLC and Channel Four Television Corporation 2023. All Rights Reserved. 『パスト ライブス／再会』Copyright 2022 (C) Twenty Years Rights LLC. All Rights Reserved 『ベイビーガール 』(C) 2024 MISS GABLER RIGHTS LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

ザ・シネマとは

わが家を、映画館に。こだわりの視点で選んだ名作・人気作を24時間お届けする映画ファンのためのチャンネル。時代を彩り、映画ファンに愛された作品を多様なラインナップで放送。あの日見た思い出の映画に再会する。そんな贅沢な時間を、ご自宅のリビングという特等席へお届けします。。

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