「ファット」な体を捉え直す、新体験――伊藤亜紗×津野青嵐トークイベント　対面&オンラインで申し込み受付中！

イベント内容

株式会社朝日出版社

津野青嵐さんは、精神看護とファッションデザインの領域を横断して活動する、世界的に注目されているアーティストで、この春、伊藤亜紗さんの研究室を卒業したばかりです。



大学院では「衣服を作ることを通した当事者研究」を行っていました。

自分自身を「太っている」と感じている人が、どのような身体感覚を持ち、どのように自分の体と付き合っているのか。「ファット」な身体との付き合い方を、衣服を作ることで発見するという研究です。

数年前、『体の居場所をつくる』に登場する方の伊藤さんによるインタビューを読んだとき、「これは自分のことではないか」と大きな衝撃を受けた津野さん。

その感想ともに、津野さん自身が抱えていた、誰にも話せなかった体の困りごとを伊藤さんに話してみたところ、「面白いね。どうしてそういうことが起こっているんだろう」という反応が返ってきました。

自分の体が「面白い」なんていう発想を、これまで抱いたことがなかった津野さん。



「暗闇に突然光が照らされたような、まるでミステリー小説の中に入り込んだような、あるいは宝さがしのようなワクワク感」が生まれ、それがきっかけで、少しずつ体について考えること、語ることができるようになってきたのだそうです。

伊藤さんは、教え子である津野さんを、自身の理解者だと言います。（肥満ではなく）「ファット」な体を捉え直し、自分の言葉を見つけようとする津野さん。



人がこれまで奥底にしまっていた、オリジナルな言葉をどんどん引き出し、宝さがしに誘い出す。そのとき、伊藤さんは何をしているのか？

言葉、触覚、布、色。いろんな物を使って、居心地のいい「しっくりくる」居場所を探す冒険。



お二人の対話は、体とうまく付き合えていないと感じる方、自分の言葉を探してみたい方、必見です。

登壇者紹介

伊藤亜紗（いとう・あさ）

1979年生まれ。美学者。東京科学大学未来社会創成研究院DLab⁺ ディレクター、リベラルアーツ研究教育院教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得退学（文学博士）。 主な著書に『目の見えない人は世界をどう見ているのか』（光文社）、『どもる体』（医学書院）、『記憶する体』（春秋社）、『手の倫理』（講談社選書メチエ）、『ヴァレリー 芸術と身体の哲学』（講談社学術文庫）、『体はゆく できるを科学する〈テクノロジー×身体〉』（文藝春秋）など多数。 第13回（池田晶子記念）わたくし、つまりNobody賞、第42回サントリー学芸賞、第19回日本学術振興会賞、第19回日本学士院学術奨励賞受賞。

（撮影：服部芽生）

津野青嵐（つの・せいらん）

アーティスト、ファッションデサイナー、看護師。

1990年生まれ。看護大学卒業後、精神科病院勤務と並行して山縣良和主宰のファッションスクールcoconogaccoで学ぶ。2018年欧州最大のファッションコンペ『ITS』のファイナリストに選出された3Dペンを使用したドレスのコレクションが注目される。2019年より北海道にある精神障害当事者等の地域活動拠点「浦河べてるの家」で看護師として勤務。今春、東京科学大学大学院修士課程修了。芸術祭での作品展示や文芸誌などで執筆も行う。金沢21世紀美術館で初の個展「アペルト20 津野青嵐 共にあれない体」を開催。現在、初の著書『「ファット」な身体（仮）』（文藝春秋）を準備中。

イベント日時（対面・オンライン開催）

開催日時：2026年5月19日（火）19:00～20:30

開催場所：ジュンク堂書店池袋本店

https://honto.jp/store/detail_1570019_14HB320.html

※当日ご参加いただけない場合でも、アーカイブ配信をご用意しております。

アーカイブ配信はイベント開催日翌日の15時から配信いたします。

※オンライン参加の方には、ご購入完了後、アカウント登録いただいたメールアドレスに「参加方法」メールが届きます。

『体の居場所をつくる』好評につき重版！

詳細・お申し込みはこちら :https://onlineservice.maruzenjunkudo.co.jp/products/j70019-260519

著者：伊藤亜紗

ISBN：9784255014081

発売：株式会社朝日出版社

判型・頁数：四六判・312頁

ホームページ：https://www.asahipress.com/bookdetail_norm/9784255014081/