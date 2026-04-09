“根と葉”の2アプローチで支える。APNLがアガベ用肥料と活力剤を同時展開

ビーズ株式会社

アウトドアブランド「DOD」やゲーミング家具ブランド「Bauhutte（バウヒュッテ）」などを手がけるビーズ株式会社は、室内園芸を“インテリア体験”へと昇華させるブランド「APNL（アプネラ）」より、アガベの「締まった美」を守るために、アガベ用液体肥料「Tlamani Root（トラマニルート）(https://www.apnl.jp/products/tlamani-root/)」と、アガベ用活力剤「Sierra Gleam（シエラグリーム）(https://www.apnl.jp/products/sierra-gleam/)」を展開いたします。

造形を崩さず、整え続けるためのケア。そのために設計された2つのプロダクトです。

「育てる」のではない。「導く」。

アガベ栽培において求められるのは、

ただ大きくすることではない。



輪郭を崩さず、あるべき姿へと整えていくこと。

■ 2製品の位置づけ

アガベのケアは、ひとつの方法では完結しません。

根から整えるか。

葉から支えるか。

それぞれは独立しているようでいて、

本来はひとつの流れの中にあります。

Tlamani Rootは、土壌へ働きかけることで、

アガベの基盤を静かに整える存在。

Sierra Gleamは、葉面からアプローチし、

環境の揺らぎに対するバランスを保つ。

根と葉。

異なる経路から作用するふたつのケアは、

重なることで、

はじめて安定した状態をつくり出します。

一方だけでは届かない領域へ。

アガベを「育てる」のではない。

その造形を、成立させる。

■Tlamani Root（トラマニルート）/ AP-03-BK

過剰な肥大を抑えながら、

内側に宿る力を、ゆっくりと引き出す。

環境に委ねる成長ではなく、

佇まいが、自然と整っていく。

厳しい環境を生き抜くアガベ本来の、

低く、締まったシルエットを支える。

■特徴

1. 形を崩さない設計

窒素量を0.02%まで抑制。

過剰な肥大を防ぎ、アガベ特有の締まったシルエットを維持します。

2. 希釈不要の滴下設計

水で薄める工程を排除し、

そのまま用土へ滴下可能。日常のケアをシンプルに。

3. 卵殻膜アミノ酸配合（特許技術）

土壌環境を整え、養分吸収を補助。

高温・乾燥などの環境変化にも適応しやすい状態へ導きます。

4. 正式登録肥料

農林水産省の公定規格に基づく登録肥料

（登録番号：生第109929号）

■Sierra Gleam（シエラグリーム） / AP-04-BK

葉から、静かに整える。

光、温度、水分。

揺らぎ続ける環境の中で、

植物は常にバランスを取っている。

Sierra Gleamは、葉面から働きかけ、

その状態を崩さず支える。

■特徴

1. 環境ストレスへの適応サポート

日照不足・乾燥・高温など、外的要因による負荷を軽減。

2. 葉面からのダイレクトケア

根とは異なる経路で働きかけ、

より立体的なコンディション管理を可能に。

3. 液体肥料との併用設計

Tlamani Rootと併用することで、

「根」と「葉」の両方向から植物を支える。

【ブランド情報】

■ブランドページ：https://www.apnl.jp/

■公式Instagram：https://www.instagram.com/apnl_official/

製品のお貸出やコラボレーションなど、

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