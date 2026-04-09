累計2,400万ダウンロードの「トリマ」の受取先として採用

株式会社デジタルプラス

ジオテクノロジーズ株式会社（代表取締役社長：八剱 洋一郎、本社：東京都文京区）が運営する「トリマ」にて、株式会社デジタルプラス（代表取締役社長：菊池 誠晃、本社：東京都渋谷区、東証グロース市場：証券コード3691）グループが運営する「デジタルギフト(R)」が採用されました。移動するだけでポイントが貯まる「トリマ」の利便性をさらに高めるため、リアルタイム受取が可能なデジタルギフト(R)の仕組みを導入いただきました。

■デジタルギフト(R)が選ばれる理由

・シームレスな受取体験とオリジナルデザインによるメディア訴求

デジタルギフト(R)では、受取ユーザー様の面倒な会員登録などは一切不要、各種メディアでのポイント獲得から受取完了まで違和感なくシームレスに遷移が可能です。会員登録が必須となる他社サービスなどと比較しても、ユーザー様にご負担なく利用いただけるサービスとなっています。

・受取先の自動拡充

デジタルギフト(R)では、現金振込だけでなく、各種PAYサービスやキャッシュレス、マイル、暗号資産など多種多様な受取先を取り揃えていることから、未提携の受取先も複数同時につなぎ込むことができ、連携工数の削減が可能です。

また、今後も継続的に受取先の拡充を行っていくため、デジタルギフト(R)と連携するだけで、新規受取先の定期的な自動追加が実現できます。

■流通総額1,000億に向けたポイント領域

今回提携を開始した「トリマ」をはじめとするポイ活サービスにおいて、当社サービスが受取手段として導入されることで、ポイント領域における流通の拡大が進んでいます。

本領域は、日常的に利用されるサービスを基盤とした安定的な流通が見込まれることから、将来的には100億円規模の流通創出を見込んでおります。

■デジタルフィンテック運営サービスについて

・株主優待ギフト：https://digital-gift.jp/can/shareholder-benefit/

・デジタルウォレット：https://digital-wallet.jp/

・デジタルギフト(R)：https://digital-gift.jp/

■株式会社デジタルプラス 会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/311_1_f4ccad1bd5fccb0ca103f5f5f7cd2ab9.jpg?v=202604101251 ]

■株式会社デジタルフィンテック 会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7199/table/311_2_1db4374612700021b9186a08c8220f59.jpg?v=202604101251 ]

【サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス 担当 加藤

TEL:03-5465-0695 Email:info@digital-plus.co.jp

【当リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社デジタルプラス PR担当 諸星

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