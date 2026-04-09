ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

ピクシーダストテクノロジーズ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役会長：落合 陽一、代表取締役社長：村上 泰一郎、以下「PxDT」）は、公益財団法人テクノエイド協会（以下「テクノエイド協会」）が実施する「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」の成果報告書が公開されたことをお知らせいたします 。本報告書には、PxDTが提供する会話可視化サービス「VUEVO（ビューボ）」の実証結果が掲載されています。

■ プロジェクトの概要

自立支援機器を活用する就労支援プロジェクトに会話可視化サービス「VUEVO」が参画

本プロジェクトは、厚生労働省「令和6年度 自立支援機器実証・普及支援モデル事業」の一環として、聴覚障がい当事者が能力を最大限に発揮できる就労環境の構築を目指し、自立支援機器の有効性を実証するものです 。PxDTは、会話をリアルタイムで可視化するサービス「VUEVO」によるインクルーシブコミュニケーションの実証をテーマに本事業に参画いたしました。

実証にあたっては、モニター企業株式会社竹中工務店の協力のもと、製造業者PxDT、仲介者の横断チームにより、職場環境におけるコミュニケーションの質的な変化や業務への影響について検証が行われました。

■ 公開された報告書の主な内容

テクノエイド協会のウェブサイトで公開された報告書では、VUEVOの導入による情報把握の負担軽減や、聴覚障がい社員の業務参加に関する定量・定性的な評価結果が以下の通り報告されています。

情報把握に関する変化

- 会議・会議外の双方において、話者識別・会話理解に関する評価が、本人・上司/同僚の両視点で約20～30%向上しました。- 本人の情報把握自体の負担が83.8%減少していることが示されました。- 自席においても、周囲の会話から得られる情報量が90.9%増加したと報告されています。

発言回数の変化

会議中における発言回数が、本人の感覚では80%増加、上司/同僚の視点でも15.8%増加と、顕著な変化が報告されています。



業務参加と貢献度の向上

- VUEVOは会話内容や話者に関して得られる情報量を増やし、業務参加・貢献度を高めるツールとして機能したことが示されています。- 情報を自力で取得・理解できる安心感が向上し、聴覚障がい社員の発言量増加につながったと評価されています。

※対象ケース数が限られている(n=4~5)こともありすべての項目で一様な変化が見られたわけではなく、項目によって変化の大きさに差が見られた

【成果報告書の掲載先】

公益財団法人テクノエイド協会「自立支援機器を活用する就労支援プロジェクト」

https://www.techno-aids.or.jp/shuro_support2025.shtml

■「VUEVO（ビューボ）」について

「VUEVO」は、独自開発のワイヤレスマイクと専用アプリケーションを用いて、聴覚障害や聞こえにくさがある人と聴者のコミュニケーションをスムーズにします。360°全方向から音声を集音して発話者の方向を特定し、複数名の同時発話も「誰が」「何を」話しているかリアルタイムに表示されます。また、20か国語以上に対応したリアルタイム翻訳機能や、ChatGPTを活用した要約を自動生成、議事録にも活用できます。

https://vuevo.net/

■ ピクシーダストテクノロジーズ株式会社について

ピクシーダストテクノロジーズは、計算機科学（コンピュータサイエンス）と、音や光などを自在に操る独自の波動制御技術の融合により、コンピュータと非コンピュータが不可分な環境を構築し、言語や現象、アナログとデジタルといった二項対立を循環的に超えていく「デジタルネイチャー」の到来を見据えています。 私たちは、現在、波動制御技術をメカノバイオロジーや視覚・聴覚・触覚への介入・補助をする「ヘルスケア＆ダイバーシティ」領域と、メタマテリアル（材質ではなく構造で特性を生み出す技術）やオフィス・工事現場等の課題解決のために適用する「ワークスペース＆デジタルトランスフォーメーション」領域の2つの主要な領域に重点を置いて製品を展開しています。 急速に進化していくコンピュータに対して、私たち生物の身体（ハードウェア）の進化は非常に遅く、その差はますます開こうとしています。ピクシーダストテクノロジーズはこの両者の間をうまく調停し、生活に対してよりよい価値を生み出し続けます。

商号 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社

会社設立 2017年5月

代表取締役 落合 陽一、村上 泰一郎

所在地 東京都中央区八重洲二丁目２番１号

URL https://pixiedusttech.com/

※VUEVO / VUEVO Display及び関連するロゴは、ピクシーダストテクノロジーズ株式会社の商標又は登録商標です。

※記載されている会社名、ロゴ、システム名、商品名、ブランド名などは、各社の商号、登録商標、または商標です。



