『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』追加エピソード「第四章・永禄十一年 上洛」を2026年4月9日（木・大安）より配信開始！

株式会社オルトプラス

株式会社オルトプラス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：石井 武、以下「オルトプラス」）は、株式会社アース・スター エンターテイメント（本社：東京都品川区、代表取締役社長：幕内 和博）が出版する人気小説原作『戦国小町苦労譚』のフルボイス・ヴィジュアルノベルアプリ『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』（以下「本アプリ」）において、追加エピソードとなる第四章・永禄十一年 上洛（1話～10話まで）を、本日2026年4月9日（木・大安）より配信開始したことをお知らせいたします。

第四章では、戦国の常識を超える知恵で、静子が暮らしと産業、そして時代を超えた謎に迫ります。なお、今後は毎月上旬にエピソードを追加配信して参ります。次回配信は2026年5月上旬を予定しております。引き続き『戦国小町苦労譚 語絵巻 - カタリエマキ -』にご期待ください。

＜第四章『永禄十一年 上洛』あらすじ＞

正月を終えた静子は、生活道具の規格統一や職人集団の育成、作物の貯蔵問題の解決に乗り出す。

さらに磁器の原料となる陶石を手に入れ、新たな産業の可能性を切り拓いていく。

しかしその最中、戦国の時代にはあり得ない“現代につながる遺物”が現れ――

＜配信内容＞

◼︎配信中の内容

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/326_1_1a3e9dfc77e82a6d8648fa0d3efbcbb9.jpg?v=202604100251 ]

◼︎次回配信予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/326_2_de9fd0d48f76aacfac8ea1894ccb16dc.jpg?v=202604100251 ]

＜1章全話 “半額”キャンペーン再開＞

新エピソード配信をに伴い、第1章全話をお得に楽しめるキャンペーンを再開します。

静子が戦国時代へタイムスリップし、そこでどう生き抜くのか！？物語の序盤をお得にご体験いただけます。

半額キャンペーン期間：2026年4月9日（木・大安）～ 2026年4月19日（日）23:59まで

＜まとめ購入＞

本アプリでは、物語を継続して楽しみたい方に向けて、複数話を一括で購入できる「まとめ購入」をご用意しています。

5話まとめて購入すると5％OFF、10話以上のまとめ購入では10％OFFとなり、単話ごとの購入に比べて、よりお得に物語をお楽しみいただけます。

本作の魅力である長編ならではの構成と情感は、まとめて読み進めることでより深く味わえる体験となっています。

物語の世界により深く触れるために、「まとめ購入」をぜひご活用ください。

＜本アプリ概要＞

読む物語から、感じ取る物語へ。

『戦国小町苦労譚』が声によって進化する。

多様なエンタメがあふれる現代では、小説という奥行きの深い物語に触れる機会は減りつつあります。しかし、小説には圧倒的な情報量と細やかな描写という魅力があり、それこそが作品の本質に迫るための鍵でもあります。

本アプリは『戦国小町苦労譚』の原作小説に、原作絵師 平沢下戸先生の新規イラストをふんだんに使用、BGMには村田理氏（代表作：シェンムー）を迎え、さらにオーディションで選ばれた24名の実力派声優による感情豊かなボイスによって、小説を声で楽しむオーディオノベルとして、これまでにない【新しい読書体験】をお届けします。

原作の深層に、あなたも触れてみませんか？

＜作品概要＞

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/53906/table/326_3_d603e49f63cb12c4e0bdae2435baabf5.jpg?v=202604100251 ]

▶App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6754233787

▶Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.altplus.komachi

▶ 公式サイト：

https://sengokukomachi-katariemaki.jp/

▶ 公式X：

https://x.com/komachi_katari

▶ 公式YouTube：

https://www.youtube.com/@komachi_katari

■『戦国小町苦労譚』について

『戦国小町苦労譚』（せんごくこまちくろうたん）は、夾竹桃先生による小説作品。アース・スターノベル（刊行：株式会社アース・スター エンターテイメント）より2016年1月から刊行されています。農業高校に通う女子高生・綾小路静子が突如として戦国時代へとタイムスリップし、現代知識を駆使して歴史の荒波を生き抜く姿を描いた作品で、小説版イラストは平沢下戸先生が、コミカライズは沢田一先生が担当。シリーズ累計発行部数は360万部を突破する大ヒット作品となっております。

▶原作ノベル公式ページ：

https://www.es-novel.jp/booktitle/16sengokukomachi.php

▶コミック連載ページ：

https://comic-earthstar.com/episode/14079602755509005108

■本件に関するお問い合わせ先

【会社名】株式会社オルトプラス 広報担当（経営企画室）

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 サンシャイン60 45F

【E-mail:】pr@altplus.co.jp

【URL】https://www.altplus.co.jp

■株式会社オルトプラス 会社概要

【会社名】株式会社オルトプラス

東京証券取引所スタンダード市場上場(証券コード:3672)

【代表】代表取締役 石井 武

【所在地】東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 サンシャイン60 45F

【設立】2010年5月6日

【URL】https://www.altplus.co.jp/

■株式会社アース・スター エンターテイメント 会社概要

【会社名】株式会社アース・スター エンターテイメント

【代表】代表取締役社長 幕内 和博

【所在地】東京都品川区上大崎三丁目1番1号 目黒セントラルスクエア7F

【設立】1939年6月1日

【URL】https://www.earthstar.co.jp/