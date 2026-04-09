アソビュー！、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』×テイコウペンギン特別企画展 「SAPPORO 出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中」の入館チケットを販売開始！

アソビュー株式会社

休日の便利でお得な遊び予約サイト「アソビュー！」（URL：https://www.asoview.com/、以下「アソビュー！」）を運営するアソビュー株式会社（所在地：東京都品川区、代表執行役員CEO：山野智久、以下「当社」）は、札幌の都市型水族館『AOAO SAPPORO』（所在地：北海道札幌市中央区、館長：山内 將生）にて開催される、YouTubeで人気のキャラクター「テイコウペンギン」とのコラボレーションイベント「テイコウペンギン×AOAO SAPPORO『出張ペンギン！札幌のまちと、水族館を満喫中』」の入館チケットを、2026年4月9日（木）より「アソビュー！」にて販売することをお知らせいたします。

■ 特別企画展 概要

本企画は、日々“理不尽”な環境に負けることなく、一生懸命働くテイコウペンギンのキャラクターたちが憧れの札幌へ出張し、「札幌のまちなかをペンギン文化の発信地に！」と意気込む館長や、生物たちにまっすぐ向き合う担当者たちとともに新しい水族館の楽しみ方を発見する企画展です。日々の生活のなかの理不尽な出来事に、“テイコウ”して頑張る元気と勇気を、生物たちからもらうことができる展示内容になっています。

スタンプラリーやフォトスポット、オリジナルグッズの販売など、期間限定コンテンツも登場します。季節が変わり、新生活にも馴染んでくるこの時期に、モヤモヤに“テイコウ”しながらクスっと笑って楽しむことができます。

開催期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

主催：AOAO SAPPORO

協力：株式会社Plott、アソビュー株式会社

■ チケット販売詳細

「アソビュー！」にて、本イベント期間中の入館チケットを独占販売いたします。

販売開始日：2026年4月9日（木）12:00～

対象期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

販売場所：https://www.asoview.com/item/ticket/ticket0000050012/

販売価格（税込）

大人（高校生以上）：2,200円

子ども（小中学生）：1,100円

幼児（3歳以上）：200円

■ 期間限定コンテンツ（一部）

【体験プログラム】「テイコウペンギン」スタンプラリー

開催期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：館内各所

参加料金：無料 ※入館料別途必要

開催内容：「テイコウペンギン」とコラボレーションしたスタンプラリーが登場。ゴールした方には限定ステッカーをプレゼント。限定ステッカーは昼と夜でデザインが異なります。

※昼は10:00～17:00まで、夜は17:00～閉館まで

【体験プログラム】「テイコウペンギン」ルーム

開催期間：2026年4月28日（火）～6月30日（火）

開催時間：10:00～22:00（最終入館～21:00）

開催場所：4F 無料エリア

開催内容：特別企画展に登場するキャラクターたちの紹介や、「テイコウペンギン」たちがAOAO SAPPOROを紹介する特別映像を上映します。

【物販】AOAO SAPPOROオリジナル「テイコウペンギン」コラボグッズ

販売期間：2026年4月28日（火）～2026年6月30日（火）

販売時間：10:00～22:00

販売場所：4F「ミュージアムマルシェ」

販売価格：ステッカー ※計6種 400円（税込）

アクリルキーホルダー 770円（税込）

■ 「テイコウペンギン」について

ブラック企業の某企画で働くペンギンは、仕事をしない同僚のパンダ、仕事を押し付けてくる上司、仕事をミスりまくる後輩のシャチに日々抵抗していた。このチャンネルでは、ブラック企業で働く動物たちの日常を描いています。

2019年のスタート以来、「あるある」と共感できるエピソードや、キャラクターたちの掛け合いが人気を集め、現在YouTubeチャンネル登録者数202万人（2026年4月時点）。グッズ展開やゲーム化など、多岐にわたるメディアミックスを展開しています。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@teipen.official

公式X：https://x.com/teikoupenguin

コピーライト：(C)︎Plott Inc. 2026

■ AOAO SAPPORO 施設概要

所在地：札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 4階

営業時間：10:00～22:00（最終入館 21:00）

公式サイト：https://aoao-sapporo.blue

■アソビューイベント催事支援事業について

当社では、これまで蓄積された全国レジャー施設の膨大なデータを活用し、集客や単価向上に効果的なイベント・催事を徹底的に分析しています。その知見を基に、当社が独自に魅力的なコンテンツを調達し、レジャー施設へ提供します。

さらに、アソビュー！会員へのプロモーション支援も行い、施設の新たな魅力創出と集客力アップを強力にサポートします。

本事業に関する問い合わせ先： event.support@asoview.co.jp

■ アソビュー株式会社について

「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。休日の便利でお得な遊びの予約サービス「アソビュー！」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー！ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月：2011年3月14日

資本金：10億円

代表者名：代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地：東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容：遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL：https://www.asoview.co.jp/