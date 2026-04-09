システムサービスからNetflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズが4月に登場！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズ商品を2026年4月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』　ちまっとさん ぬいぐるみ


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』　ちまっとさん ぬいぐるみ


【種類】全4種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16798


※無くなり次第終了となります。




◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』　アクリルスタンド


【アミューズメント専用景品】



約21cmのアクリルスタンド。

＜商品詳細＞


【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』　アクリルスタンド


【種類】全3種


【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定


【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16799


※無くなり次第終了となります。




■著作権表記


(C)空知英秋／集英社 (C)Netflix



■Netflixシリーズ『だんでらいおん』公式公式X


https://x.com/dandelion_0914



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




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