システムサービスからNetflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズが4月に登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズ商品を2026年4月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』 ちまっとさん ぬいぐるみ

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』 ちまっとさん ぬいぐるみ

【種類】全4種

【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16798

※無くなり次第終了となります。

◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』 アクリルスタンド

【アミューズメント専用景品】

約21cmのアクリルスタンド。

＜商品詳細＞

【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』 アクリルスタンド

【種類】全3種

【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定

【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16799

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)空知英秋／集英社 (C)Netflix

■Netflixシリーズ『だんでらいおん』公式公式X

https://x.com/dandelion_0914

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。