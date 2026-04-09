システムサービスからNetflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズが4月に登場！
システムサービス株式会社
約12cmのぬいぐるみ。
約21cmのアクリルスタンド。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、Netflixシリーズ『だんでらいおん』のプライズ商品を2026年4月に順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』 ちまっとさん ぬいぐるみ
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』 ちまっとさん ぬいぐるみ
【種類】全4種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16798
※無くなり次第終了となります。
◆Netflixシリーズ『だんでらいおん』 アクリルスタンド
【アミューズメント専用景品】
約21cmのアクリルスタンド。
＜商品詳細＞
【商品名】Netflixシリーズ『だんでらいおん』 アクリルスタンド
【種類】全3種
【登場時期】2026年4月3週より順次登場予定
【導入店情報】fans.co.jp/event/2604_dan_SS16799
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)空知英秋／集英社 (C)Netflix
■Netflixシリーズ『だんでらいおん』公式公式X
https://x.com/dandelion_0914
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。