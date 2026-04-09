『いたずらぐまのグルーミー』からほわっと光るライトがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー ほわっと光るライト」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品情報】

”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気沸騰中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットライトがカプセルトイに登場！



底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光って癒される、手のひらサイズのミニライトです。

ベッドサイドに置いてグルーミーにじっと見つめてもらえば、ちょっぴり刺激的な毎日を送れるかも？！

スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。

ラインナップは全6種！集めて置いても可愛い、カラフルなラインナップです。



ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

パターンA スタンダードパターンA パープルパターンB スタンダードパターンB イエローパターンC スタンダードパターンC グリーン

●商品名：いたずらぐまのグルーミー ほわっと光るライト

●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・パターンA スタンダード

・パターンA パープル

・パターンB スタンダード

・パターンB イエロー

・パターンC スタンダード

・パターンC グリーン

●商品素材：PVC、ABS

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。

『いたずらぐまのグルーミー』について

グルーミーはピティーくんの飼いぐま。

いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。

くまと暮らすってたいへんだね。

今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの

共存を試みるのでした。

(C)MORI CHACK

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp