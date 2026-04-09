『いたずらぐまのグルーミー』からほわっと光るライトがカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー　ほわっと光るライト」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品情報】

”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気沸騰中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットライトがカプセルトイに登場！

底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光って癒される、手のひらサイズのミニライトです。


ベッドサイドに置いてグルーミーにじっと見つめてもらえば、ちょっぴり刺激的な毎日を送れるかも？！
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。
ラインナップは全6種！集めて置いても可愛い、カラフルなラインナップです。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！



パターンA スタンダード


パターンA パープル


パターンB スタンダード


パターンB イエロー


パターンC スタンダード


パターンC グリーン

【商品情報】

●商品名：いたずらぐまのグルーミー　ほわっと光るライト


●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全6種


・パターンA スタンダード


・パターンA パープル


・パターンB スタンダード


・パターンB イエロー


・パターンC スタンダード


・パターンC グリーン


●商品素材：PVC、ABS


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。




『いたずらぐまのグルーミー』について


グルーミーはピティーくんの飼いぐま。


いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。


くまと暮らすってたいへんだね。


今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの


共存を試みるのでした。



(C)MORI CHACK



【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

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