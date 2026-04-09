『いたずらぐまのグルーミー』からほわっと光るライトがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「いたずらぐまのグルーミー ほわっと光るライト」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年4月中旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品情報】
”ちょっぴり凶暴×可愛い”魅力で、人気沸騰中の『いたずらぐまのグルーミー』から、マスコットライトがカプセルトイに登場！
底面にあるスイッチをONにすると、ふんわり優しく光って癒される、手のひらサイズのミニライトです。
ベッドサイドに置いてグルーミーにじっと見つめてもらえば、ちょっぴり刺激的な毎日を送れるかも？！
スイッチをOFFにすれば、マスコットとしてお部屋に飾って楽しむこともできます。
ラインナップは全6種！集めて置いても可愛い、カラフルなラインナップです。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
パターンA スタンダード
パターンA パープル
パターンB スタンダード
パターンB イエロー
パターンC スタンダード
パターンC グリーン
【商品情報】
●商品名：いたずらぐまのグルーミー ほわっと光るライト
●発売日：2026年4月中旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・パターンA スタンダード
・パターンA パープル
・パターンB スタンダード
・パターンB イエロー
・パターンC スタンダード
・パターンC グリーン
●商品素材：PVC、ABS
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年2月現在のものです。
『いたずらぐまのグルーミー』について
グルーミーはピティーくんの飼いぐま。
いつもいっしょの2人だけど、ちょっと遊ぶだけでピティーくんは満身創痍。
くまと暮らすってたいへんだね。
今日もピティーくんは大好きなグルーミーとの
共存を試みるのでした。
(C)MORI CHACK
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp