映画「グレムリン」の最新TVシリーズの第２期が日本初登場！「グレムリン：本・能・覚・醒」4月11日(土)からカートゥーン ネットワークで放送開始

ディスカバリー・ジャパン合同会社

アニメ専門チャンネル『カートゥーン ネットワーク』を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、映画「グレムリン」の前日譚となるグレムリン最新TVシリーズ第1期「グレムリン：ギズモたちの秘密」の最終話から時を置かずして第２期「グレムリン：本・能・覚・醒」を4月11日(土)から日本初放送いたします。

日本初新エピソード10話分のうち、4月は3話分をお届け。

Copyright：GREMLINS: SECRET OF THE MOGWAI and all related characters and elements are trademarks of and (C) Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.

グレムリンたちを追って少年サム・ウィングとギズモがアメリカに向かう冒険物語。今作はいよいよ映画「グレムリン」と同じくアメリカが舞台となる！

サムがモグワイに関する新たな問題の証拠を見つけたことで、ギズモの様子がおかしくなり、ウィング一家が再び冒険の旅へと乗り出す…！

＜4月放送エピソード＞

＃1 冒険に出かけよう

放送日時：4月11日(土) 20：30

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＃2 危険な見学

放送日時：4月18日(土) 20：30

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＃3 ノギン現る

放送日時：4月25日(土) 20：30

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■放送情報

放送局：カートゥーン ネットワーク

番組名：「グレムリン：本・能・覚・醒」<日本初>

放送日時：4月11日(土) 20：30～＊初出週のみ30分枠放送２週目以降は60分枠放送

レギュラー：毎週土曜20：00～21：00/毎週日曜12：00～13：00

（2024年、全10話）

■カートゥーン ネットワーク

世界192ヶ国以上、約4億世帯が視聴する世界最大級のアニメ専門チャンネル。

永遠の名作「トムとジェリー」をはじめ、「食戟のソーマ」など人気の日本アニメから、オリジナルアニメ「パワーパフ ガールズ」や「おかしなガムボール」、「アドベンチャー・タイム」など世界中から厳選した良質な作品を24時間放送。国内では、スカパー!のほか、全国のケーブルテレビ、IPTVなどで好評放送中。視聴可能世帯は約700万世帯。

＜カートゥーン ネットワーク公式Webサイト＞

https://www.discoveryjapan.jp/cartoonnetwork/

■ワーナーブラザース・ディスカバリー

ワーナーブラザース・ディスカバリー（Nasdaq:WBD）は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。

我々が制作し配給する番組やサービスは 220 以上の国や地域、50 以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。

ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、ムービープラス、LaLa TV、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、 Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。