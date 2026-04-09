【LaLa TV 5月おすすめ韓国ドラマ】笠松将が出演する最新シーズンも話題の「復讐代行人２～模範タクシー～」、ソン・ヘギョ×パク・ボゴム共演のロマンティック・ラブストーリー「ボーイフレンド」

ディスカバリー・ジャパン合同会社

韓・華・世界の最新ドラマや名作映画、食・旅・ウェルネスなど日々を彩る番組をお届けする「LaLa TV」を運営するディスカバリー・ジャパン株式会社は、『2023 SBS演技大賞』大賞受賞し、2023年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録した、痛快アクションエンターテインメント「復讐代行人２～模範タクシー～」を5月11日(月)より放送いたします。

また、ソン・ヘギョとパク・ボゴムが贈る最高のラブストーリー「ボーイフレンド」を、5月14日(木)よりお届けします。LaLa TV の5月おすすめ韓国ドラマ２作品を、ぜひお楽しみください。

＜2025年5月の注目おすすめ番組＞

韓国ドラマ「復讐代行人２～模範タクシー～」＜ノーカット字幕版＞

(C) SBS

あの“復讐代行人”が帰ってきた！

爽快感MAXの痛快アクションエンターテインメントがパワーアップ！

表向きはタクシー会社の従業員。裏の顔は、法に代わって悪を裁く復讐代行のプロ集団！弱者の代わりに恨みを晴らすため、どんな敵にも立ち向かう最強チームが再結成！シーズン１の人気を牽引したムジゲ運輸のダークヒーロー5人組は今シーズンでも健在！特殊部隊出身のドライバー キム・ドギ(イ・ジェフン)、ムジゲ運輸の社長ソンチョル(キム・ウィソン)、ハッカーのゴウン(ピョ・イェジン)、エンジニアのギョンス(チャン・ヒョクジン)とジノン(ぺ・ユラム)、それぞれの人生を歩んでいた5人がある事件を機に再び集まり、最強のチームワークと固い絆に心打たれる！

シーズン２は、アクションもストーリーも全てがパワーアップ！前作をはるかに超えるド派手なアクションとカーチェイス、ついには海外進出まで！スピーディーで巧妙なストーリーは続きが気になって見始めたら止まらない。爽快感MAXの復讐劇に引き込まれる！

(C) SBS

『2023 SBS演技大賞』大賞受賞！2023年ミニシリーズ最高視聴率1位を記録した大ヒット作

高視聴率を記録した前作をも超える圧倒的な人気を得たシーズン2。回を追うごとに自己最高視聴率を更新し続け、最終回は瞬間最高視聴率25.6％を記録！ドラマの枠を超えたド派手なアクションと、スピーディーで痛快な復讐劇、個性豊かなキャラクター達の魅力が視聴者の心を掴み、2023年に放送されたミニシリーズドラマの中で最高視聴率１位を獲得した。

また『2023 SBS演技大賞』では、圧倒的な存在感と確かな演技力が評価されたイ・ジェフンが大賞を受賞！ピョ・イェジン、シン・ジェハが優秀演技賞、ぺ・ユラム、チャン・ヒョクジンが助演賞と全9冠に輝き韓国で大きな注目を集め、シーズン3も制作されている。さらに「わずか1000ウォンの弁護士」のナムグン・ミン、「ペントハウス」のキム・ソヨン、「悪の花」のムン・チェウォンなど超豪華なカメオ出演も実現！

(C) SBS

【番組概要】

タクシー運転手のキム・ドギ(イ・ジェフン)が働くタクシー会社は、表向きは何の変哲もない普通の会社だが、裏では被害者に代わって復讐を代行する“模範タクシー”を運営していた。かつてドギと共に悪と闘った仲間たちは、一度は各自の居場所に戻り散り散りになっていたが、警察官として働くアン・ゴウン(ピョ・イェジン)をはじめ、１人また１人と模範タクシーに戻ってくる。そして再び結集した彼らの元に、新たな依頼人から連絡が入る。

依頼人は行方不明になった息子を捜す父親で、警察の協力を得られず途方に暮れていた。調査を進めていたドギは、単身で韓国を飛び出し、ベトナムに向かう。ついに国境を越え、仲間たちと協力し巨大な悪に立ち向かう模範タクシーの運行が再び始まる！

(C) SBS

■作品情報

「復讐代行人２～模範タクシー～」＜ノーカット字幕版＞

放送日時：5月11日(月)スタート 毎週(月)～(金)12：00～／22：00～

出演：

イ・ジェフン「復讐代行人～模範タクシー～」「シグナル」

キム・ウィソン「ミスター・サンシャイン」

ピョ・イェジン「青春ウォルダム」

韓国/2023年/全16話/HD/ステレオ/

韓国ドラマ「ボーイフレンド」＜ノーカット字幕版＞

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

世界で一番、甘い恋をしたい-

美しい異国で男女２人の運命の愛が奇跡を巻き起こす、ロマンティック・ラブストーリー

名実共に韓国最高の女優ソン・ヘギョと、抜群の演技力とスター性で韓国ドラマのキャスティングランキング1位として選ばれているパク・ボゴムの共演した話題作。一度も自分が選んだ人生を生きたことがないスヒョンと、平凡な人生でも自分の意志を大切に生きてきたジニョク。旅先での偶然な出会い以降、互いに染まっていく温かくもときめくピュアラブロマンス。距離を置こうとするスヒョンに、自分の気持ちを正直に真っ直ぐ、優しく表現する年下男子ジュニョクに心が溶かされていく。

ドラマ序盤に描かれる画譜のような美しいキューバ風景と、映画のように繊細で美しい映像美、恋愛細胞を刺激するセリフ一つ一つが丁寧に描かれる正統派ラブロマンス！

【番組概要】

ホテル建設のためキューバを訪れていたトンファホテル代表スヒョン(ソン・ヘギョ)は、空いた時間にマレコンビーチの夕焼けを見ようと向かうが、途中でひったくりに遭い一文無しになってしまう。一方、アルバイトで集めたお金で旅行に来ていたジニョク(パク・ボゴム)は、スヒョンと知り合うことに。お互い誰なのかも知らない状況で惹かれあい、夢のようなひと時を過ごし韓国に帰国した二人。運命的にもジニョクの入社するホテルの社長がスヒョンであること、新入社員がジニョクであることを知った二人の距離は徐々に近づいていく。

しかし、ジニョクに被害がいかないように避けるスヒョンに対し、自分の気持ちの行くままにスヒョンに近づくジニョク。一度も自分の人生を生きることが出来なかったスヒョンが、果たしてジニョクが差し伸べた手を掴み、新しい人生の一歩を踏み出すことが出来るのだろうか？

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

■作品情報

「ボーイフレンド」＜ノーカット字幕版＞

放送日時：5月14日(木)スタート 毎週(月)～(金) 15：30～

出演：

ソン・ヘギョ「太陽の末裔 Love Under The Sun」

パク・ボゴム「おつかれさま」

韓国/2018年/全16話/HD/ステレオ/

(C) STUDIO DRAGON CORPORATION

■LaLa TV

LaLa TVは、韓・華・世界の最新ドラマや名作映画、食・旅・ウェルネスなどこだわりのライフスタイルまで。あなたらしい毎日を彩り、暮らしを豊かにするヒントや感性を刺激するコンテンツをお届けします。

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