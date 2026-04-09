【十四代・新政・而今も120分飲み放題！】超豪華希少酒飲み放題プラン8,800円(税込)｜日本酒原価酒蔵 大宮店で4/12(日)～4/30(木)限定

株式会社ビリオンフーズ

【超豪華希少酒飲み放題 \8,800】を開催！

日本酒原価酒蔵「大宮店」にて、4/12(日)～4/30(木)の期間で超豪華希少酒飲み放題を開催いたします。

『十四代』、『而今』は勿論のこと、 『花陽浴』や『産土』も含む超豪華希少酒飲み放題と、特定名称酒を中心とした銘柄35種の2時間プレミアム飲み放題がついた贅沢なプランをご用意しております。

また乾杯酒として『新政』もご提供させていただきます。

通常では揃わない希少酒を【今だけ】飲み放題で。

先着30名様のご案内となっております。ご希望の方はお早めにご予約ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

プラン内容

乾杯酒として1名様につき新政(50ml)をご提供させていただきます。

◆超豪華希少酒飲み放題ラインナップ（全100ml）

・十四代

・而今

・花陽浴

・飛露喜

・産土

・寒菊

・仙禽

・東洋美人

・写楽

・鳳凰美田

・獺祭

・赤武

・黒龍

・鍋島

・作

・風の森

・紀土

・三井の寿

・甲子

・サササンデー

・イットキー

・讃岐くらうでぃ

・季節のおすすめ日本酒10種類

・その他限定流通商品12種類

・生ビールやハイボール、サワー、ソフトドリンク等23種類

※飲み放題の日本酒は100ml提供になります

※お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

◆開催期間

2026年4月12日(日)～4月30日(木)

◆お料理

お一人様につき2品以上の注文をお願いいたします。



◆料金

\8,800(税込)



◆定員

限定30名様

※先着順でのご案内となります



◆予約方法

◯Web予約

ネット予約のコース選択に【超豪華希少酒飲み放題】というコースがございますのでご選択ください。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

・お席が120分制、終了30分前でラストオーダーとなります

・お一人様につきお料理2品オーダーをお願いいたします。

・その他クーポン/サービスとは併用不可です

・アプリ会員様限定のイベントとなります。(当日のダウンロード可)

今すぐ予約 :https://shop.sake-genkabar.com/detail/omiya/

会社概要



◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925(#)

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・TikTok

https://www.tiktok.com/@yutonakamura2020?lang=ja-JP

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/(https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja)

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025