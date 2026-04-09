【ニューエラ】The Met（メトロポリタン美術館）とのコラボレーション第2弾を4月16日（木）に発売

ニューエラジャパン合同会社

スポーツ・ライフスタイルのグローバルブランドであるニューエラは、2025年2月に発売したThe

Met （メトロポリタン美術館）との初コラボレーションコレクションで好評を得たことを受けて、第2弾をニューエラストア各店および公式オンラインストア(https://www.neweracap.jp/)にて4月16日（木）に発売いたします。

※店舗によって一部展開のないアイテムもございます。店舗在庫の確認はこちら(https://support.neweracap.jp/hc/ja/articles/22061362638103-NEW-ERA-STORE-%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%81%AE%E5%BA%97%E8%88%97%E5%9C%A8%E5%BA%AB%E3%82%92%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B)をご参照ください。

The Metは、世界のあらゆる地域の5,000年以上にわたるアートを展示しています。1870年の創立以来、単に希少で美しい美術品の宝庫としてだけではなく、それ以上のものを追求してきました。今日、The Metの美術品は展示やイベントを通して新しい息吹を与えられ、時代や文化を超えた新しいアイディアや未知なるつながりを見せてくれています。

本コラボレーションでは、The Metのアイコニックなロゴに加え、レオナルド・ダ・ヴィンチのデザインに着想を得て、フランシスコ会に所属する数学者・理論家のルカ・パチョーリが、著書『神聖比例論（Divina proportione）』の中で描いた「M」の文字や、メトロポリタン美術館所蔵の画家ワシリー・カンディンスキーによる名画をライナーに落とし込んだアイテムもラインアップしています。

【ラインアップ】 ※価格はすべて税込

［59FIFTY(R) Soft Buckram] ※ピンズ付き 6,820円

フロントおよびアンダーバイザーに、フラ・ルカ・パチョーリが著書の挿絵として描いた「M」の文字をあしらいました。

FrontBackUnder Visor

[59FIFTY(R) Lining Art] 6,820円

ライナーにはロシア出身の画家ワシリー・カンディンスキーの絵画を使用しています。

FrontBackInside

［9THIRTY(TM)］各4,620円

前回好評だったデザインのカラーバリエーション

[9FORTY(TM) Unstructured] 各4,950円

洗い加工をほどこしたベースに、The Metのロゴを配しました。

［Washed Cotton T-shirt ] 各5,500円

フロント左胸には現行のThe Metのロゴ、背面には歴代のアーカイブロゴを配しました。

【コレクション一覧（ニューエラ公式ウェブサイト）】

https://www.neweracap.jp/collections/the-met