その病院では一番の働き者でやさしい人が患者に暴力をふるっていた。『暴力病院　看護助手が精神科で見たもの』4月9日発売！！

株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区 代表取締役社長：宮田 純孝）は、コミックエッセイ『暴力病院 看護助手が精神科で見たもの』（著：水谷緑）を2026年4月9日（木）に発売致します。

『暴力病院 看護助手が精神科で見たもの』書影❑あらすじ

東京のきらびやかな中心地から１時間ほど離れた郊外には、世界一精神科が密集する地域がある。

精神科病院で看護助手のバイトを始めた主人公がそこで見たもの。

それは、行動を管理する暴力。生活保護費の搾取……。

しかし、ここには他の病院では見捨てられた患者が流れ着いていた――。

❑見どころ

『精神科ナースになったわけ』、『こころのナース夜野さん』などを送り出してきた、精神科漫画の旗手が描く最新作。

❑書誌情報

『暴力病院 看護助手が精神科で見たもの』

著：水谷緑

発売日：2026年4月9日（木）

定価：1,430円（税込）

判型：A5判

ページ：144ページ

【竹書房 詳細ページ】

https://www.takeshobo.co.jp/book/b10158622.html

❑著者情報

水谷緑

著書にＴＢＳにてドラマ化された『まどか26歳、研修医やってます！』（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）、『被害者姫 彼女は受動的攻撃をしている』『大切な人が死ぬとき』『32歳で初期乳がん 全然受け入れてません』（竹書房）、『私だけ年を取っているみたいだ～ヤングケアラーの再生日記～』（文藝春秋）『僕は春をひさぐ～女風セラピストの日常～』（講談社）『こころのナース夜野さん』『山人が語る不思議な話 山怪（朱）』（小学館）『精神科ナースになったわけ』（イースト・プレス）、『カモと犬、生きてる』（新紀元社）などがある。



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❑試し読み

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