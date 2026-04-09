＜News＞2026年4月9日『EGGコンソール シュヴァルツシルトII 帝国ノ背信 PC-9801』Nintendo Switch(TM) 向けにリリース。

株式会社Ｄ４エンタープライズ

2026年4月9日、レトロゲーム関連の復刻・配信ビジネスなどを行なっている株式会社Ｄ４エンタープライズ（本社・東京都中央区 代表取締役・鈴木直人）は、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch(TM)展開である「EGGコンソール」の第95弾タイトルで、工画堂スタジオの人気SFシミュレーションシリーズ第２弾となる「シュヴァルツシルトII 帝国ノ背信 PC-9801」のリリースを開始しました。

ゲーム画面１ゲーム画面2

ゲーム画面３ゲーム画面４

ゲーム画面５ゲーム画面６ヒーロー画像

戦場がそのまま、衝撃のドラマになる。元首として外交と軍略を駆使し、戦乱の銀河を生き抜け。

オトリが通じない高難度AIとの攻防と、映画のような展開が融合した傑作SFシミュレーション。

【基本情報】

タイトル：EGGコンソール シュヴァルツシルトII 帝国ノ背信 PC-9801

ジャンル：シミュレーションゲーム

メーカー：工画堂スタジオ

オリジナル版発売年：1990年

配信サイトURL ： https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000117178.html

紹介動画URL ： https://youtu.be/b7Xpsl90oII

発 売 日 ： 2026年4月9日

価 格 ： 980円（税込）（日本）

配信地域 ：日本、北米、欧州、豪州

権利表記 ：

(C) KOGADO STUDIO

(C) D4Enterprise Co.,Ltd. / (C) MSX Licensing Corporation.



【『シュヴァルツシルトII 帝国ノ背信 PC-9801』について】

本作は1990年に工画堂スタジオから発売されたSFシミュレーションゲームです。プレイヤーはソマリ星系「オーラクルム」の元首として、戦乱の銀河を生き抜くことになります。

ゲームはターン性で、戦略はポイント消費型のコマンド選択方式を採用。外交（援助、不可侵条約、同盟、戦争を始めるための開戦準備など）、軍事（造船ドッグの建設、ユニットの生産、編成など）といったコマンドを駆使して富国強兵を行ない、敵と戦います。今回はオトリを使った作戦が通用しないなどのAIの強化も見られ、手応え十分の戦いが楽しめます。



本作の見どころは高いゲーム難度はもちろん、そのシナリオ性でしょう。シナリオの進行はミッションとミッションの間に語られるのではなく、自由度の高い戦場で戦っているうちに、自然とシナリオが進行していくユニークな仕組み。しかも、前作と同様に大きなどんでん返しが仕込まれているなど、まるでSFの映画を見ているようなドラマチックな展開が楽しめます。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switch(TM) の日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、全てのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

※USBマウスは Nintendo Switchの日本語環境でのみ対象となります。また、全てのマウスやボタンが動作する保証はありません。なお、Nintendo Switchアプリケーションの仕様上、Nintendo Switch 2 の Joy-Con(TM) 2 をマウスとして利用することはできません。

【『EGGコンソール シュヴァルツシルトII 帝国ノ背信 PC-9801』について】

・「ギャラリー」モード

当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧可能。

ギャラリー画面

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https://www.amusement-center.com/project/egg/console/





※ 『プロジェクトEGG』とは

MSX、FM-7、X1など様々なプラットフォームが存在していた1980年代。この時期に発売されたPCゲームは、今のエンタテインメントに大きな影響を与えました。しかし記録メディアの劣化やプラットフォームなどの変化により、それらは次第に遊べなくなっています。

D4エンタープライズではレトロゲームを文化遺産のひとつと捉え、『プロジェクトEGG』を発足。ゲームコンテンツ、ハードウェア、開発者、そしてレトロゲームを愛する皆さまへのリスペクトを忘れず、いつまでもレトロゲームが楽しめるよう、真摯に取り組んでまいります。

怒涛のレトロゲーム約1,000本配信中！『プロジェクトEGG』URL ：

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