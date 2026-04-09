劇場から町の未来を創ろう！アート、エンタメを体験できる「春のしんとみ芸術祭」5/16開催

一般財団法人 こゆ地域づくり推進機構

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（所在地：宮崎県児湯郡新富町、代表理事：岡本啓二、以下「こゆ財団」）は、2026年5月16日（土）、新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」のリニューアルオープンと、新富町総合交流センター「きらり」の開館10周年を記念した大規模イベント「春のしんとみ芸術祭」を開催いたします。「きらり」を運営する新富町生涯学習課との共催イベントとなります。

本イベントは、令和8年度よりこゆ財団が管理運営する新富町文化会館の自主文化事業です。劇場を起点に「自ら価値を生み出す人（創造人口）」を育むまちづくりプロジェクト「MIRISE（ミライズ）」チームが全面的にプロデュース。行政や地域関係者との連携のもと、文化芸術を軸にした新たな挑戦の場を生み出すキックオフイベントとなります。

町を舞台に、町民一人ひとりがクリエイターとなるイベントです

■ イベント概要

【名称】春のしんとみ芸術祭 ～ルピナスみらい劇場リニューアルオープニングイベント～

【日時】2026年5月16日（土） 11:00～19:00

【会場】

メイン会場：新富町文化会館（ルピナスみらい劇場）／宮崎県児湯郡新富町上富田６３６７－１

サテライト会場：新富町総合交流センターきらり／宮崎県児湯郡新富町上富田１

【主な内容】※内容は変更となる場合があります

・きらり開館10周年記念祭（11:00～16:00）： マルシェ（飲食・雑貨）、ミニライブ、落語公演、読み聞かせ、親子向けワークショップなど

・ルピナスみらい劇場エリア（13:00～19:00）：キッチンカー、親子向け演劇ワークショップ、アート体験など

・新富町オリジナル演劇『カコカラミライ』（17:00～18:30）：ルピナスみらい劇場こけら落とし公演として、プロと住民が共演するオリジナル演劇を上演。終演後にはMIRISEプロジェクトの今後の取り組みについて発表・紹介を行います。

■ 背景：貸館中心の「ハコモノ」から、挑戦を生み出す「エンジン」へ

これまで新富町文化会館は、利用の97.6%が場所貸し（貸館）という状況にありました。こゆ財団は2026年度より指定管理者となることを機に、劇場を「地域経済のエンジン」へと再定義します。人口減少や東京一極集中が加速する中、単なる移住や交流を超え、地域で自らプロジェクトや作品を生み出す「創造人口」を増やすことが、地域の持続可能性を高める鍵になるのではないでしょうか。今回の芸術祭は、そのビジョンを体現する最初の大きな社会実験です。

メイン会場：新富町文化会館（ルピナスみらい劇場）

■ 特徴１.：誰もが「つくり手」を体験できる多様なコンテンツ満載

本イベントの最大の特徴は、見る・買うにとどまらず、「参加し、つくる」体験を提供する点にあります。飲食・雑貨販売に加え、落語やミニライブ、身体を使った演劇ワークショップや殺陣、バター作り体験など、多彩なプログラムを展開。子どもから高齢者まで、幅広い世代がそれぞれの関わり方で楽しめる内容となっています。

＜サテライト会場：新富町総合交流センターきらり＞

きらり中庭（過去イベントの様子）きらり回廊（過去イベントの様子）

■ 特徴２.：プロの演出家と町民が共創。こけら落とし公演『カコカラミライ』

新富町文化会館「ルピナスみらい劇場」がリニューアルオープン。そのこけら落とし公演として、完全オリジナル演劇『カコカラミライ』を上演します。富田浜や新田原古墳など、まちの豊かな自然や記憶をモチーフに、プロの演出家と町民が共に創り上げた作品です。新富町出身の俳優から劇場の館長までが出演する、本公演でしか出会えない物語をお届けします。

【料金】一般500円

▼公演の詳細・参加申込み（Peatix）

https://kakokaramirai.peatix.com/

■ 特徴３.：「MIRISEプロジェクト」の構想と今後の展開を発信

演劇終了後には、MIRISEプロジェクトが掲げる「年間1,000人の創造人口創出」に向けた具体的な取り組みや、地域おこし協力隊・企業との共創モデルについて紹介します。文化芸術を起点とした新たな地域づくりのあり方として、今後の展開にもご注目ください。

※関連プレスリリース

・年間“創造人口 1000人”輩出へ。宮崎県新富町で劇場を起点に「つくる人」を生み出す新プロジェクト始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000594.000028395.html)

・演劇や映像の専門人材とチームを組み、コンテンツ創作を通じて地域活性に取り組む「クリエイターの卵」を採用へ―宮崎県新富町の地域商社が地域おこし協力隊の募集をスタート(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000607.000028395.html)

■ 今後の展望：3年後、町民の5分の1を「つくる人」に

こゆ財団が取り組むMIRISEプロジェクトは、本芸術祭を皮切りに、年間30のプロジェクト、100のアクティビティ、1,000人の創造人口の創出を目指します。3年後には、新富町の人口の約5分の1が、何らかの形で「つくること」に関与している状態の実現を目標としています。

「演劇×地方×ビジネス」を掛け合わせた本モデルを通じて、公共施設の新たな活用のあり方を提示し、全国の自治体が抱える課題に対する一つの解として発信していきます。

■ 一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）とは

2017年4月、宮崎県新富町により設立された地域商社です。1粒1,000円のライチのブランド化やふるさと納税事業、人材育成などに取り組み、2018年には内閣官房「地方創生優良事例」に選出されました。地域おこし協力隊を含む移住者が町に溶け込み、新たな挑戦が次々と生まれる「チャレンジが循環するまちづくり」を推進しています。

ふるさと納税による寄附をもとに、その一部を地域へ再投資し、町の資源や遊休資産の活用を通じた価値創出にも取り組んでいます。人と地域の可能性を重ねながら、持続的に価値が生まれる仕組みづくりを目指しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般財団法人こゆ地域づくり推進機構（こゆ財団）

MIRISEプロジェクト事務局（担当：有賀）

電話：0983-32-1082

メール：s.ariga@koyu.miyazaki.jp