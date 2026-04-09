世界No.1*のミニカーブランド「ホットウィール」 「好きをみつけて挑戦する」想いを込め全国約2,600か所の児童館へミニカーを寄贈

マテル・インターナショナル株式会社

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石井 恵三、以下、マテル）は、子どもたちの健全育成活動を推進することを目的に活動する一般財団法人 児童健全育成推進財団（https://www.jidoukan.or.jp/）の活動に共感し、全国約2,600か所児童館へ世界No.1*のダイキャストカーブランド「ホットウィール」のベーシックカーおよびモンスタートラックを寄贈いたします。

*Source: Circana/Retail Tracking Service/G12/JAN-DEC 2023/Total Toys/Projected Units

【Point】

・ ホットウィールは“玩具”の領域にとどまらず、

世界150か国以上で「好きをみつけて挑戦する」大切さを伝えるブランド。

・ 子どもの心身の健全な育成と福祉向上を目的として活動する、児童健全育成推進財団の活動に

深く共感し、全国約2,600か所の児童館に対してホットウィールを寄贈。

・ 進級・進学などで子どもたちが新たな環境へ踏み出す春の季節に、

自由な発想のデザインやダイナミックな遊びを通じて自分の「好き」を見つけ、

挑戦する心や個性を尊重して表現する心を育むきっかけを提供。

【児童館への寄贈についての思い】

マテルは、「すべての子どもの生活の保全と情緒の安定を図って、一人ひとりの個性と発達段階に応じて、全人格的に健やかに育てる」という健全育成の概念と、それを推進する一般財団法人 児童健全育成推進財団の活動に深く共感し、この度、全国の児童館へホットウィールの商品を寄贈いたします。1968年の発売以来、世界150か国以上で子どもから大人まで愛されてきたホットウィールは、55年以上の歴史を持つブランドです。単なる“玩具”ブランドにとどまらず、玩具・コンテンツ・ゲーム・イベント・アパレル等のライフスタイルに関わるブランドとして、「好き」にまつわる3つのDNAのもと、皆様に「好きをみつけて挑戦する」大切さを伝えています。子どもたちの発達段階において、ホットウィールの自由な発想のデザインやダイナミックな遊びに触れる体験は、自分の「好き」を発見し、想いを貫くための「挑戦」を後押しする力になると考えております。また、多様な遊びを通じて個々の違いや想いを尊重し、自分を表現する方法を学んでいくきっかけとなることを願っています。子どもたちが新たな環境へ踏み出すこの季節に、ホットウィールを通じた遊びの時間が、未来を担う子どもたちの健やかな成長と豊かな心の育成の一助となることを目指してまいります。

【ホットウィールブランドDNA】

COMPETITION: 「好き」に目覚める

ブランドを通して他者とつながることで、周囲との関係の中から、自分自身のことを知る

EXPERIMENTATION: 「好き」を貫く

一度の挑戦にとどまらず、あきらめずに何度も挑むことで、

想いを貫く大切さと方法を知る

CREATIVITY: 「好き」を表現する

自分の中の想いや個性をポジティブにとらえ、

それを外に伝えていく方法を知る

【寄贈概要】

寄贈品 ：ホットウィール ベーシックカーおよびモンスタートラック 計約13,000台

ベーシックカーとモンスタートラックの両方で遊べるプレイセット

（抽選で100施設に年3回寄贈予定）

寄贈対象 ：一般財団法人児童健全育成推進財団 施設会員の児童館 約2,600か所

実施時期 ：2026年3月吉日より順次

ホットウィールについて

ホットウィールは、現在までに80億台を製造している販売台数世界一のダイキャストカーブランドです。マテル社の創業者、RuthとElliot Handlerによって、バービーに次いで子どもたちの創造力を刺激する次なる商品を世に送りだそうと考えて作られたブランドです。1968年以来、1,000車種・2,000モデル以上の商品が登場しています。ホットウィールは毎週800万台以上の商品を製造し、全世界にて1秒に16台販売している、子どもから大人まで、世界中で幅広く人気があり販売されているブランドです。

公式Facebook（日本語） https://www.facebook.com/HotWheelsJapan/

公式YouTubeチャンネル(日本語) https://www.youtube.com/c/HotWheels%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/featured

※こちらの動画や画像の商品の中には日本でお取扱いのないものが含まれる場合がございます。

マテル社について

マテルは、世界をリードするおもちゃとファミリーエンターテイメント企業であり、世界で最もアイコニックなブランドポートフォリオを展開しております。私たちは、バービー(R)、ホットウィール(R)、フィッシャープライス(R)、きかんしゃトーマス(TM)、UNO(R)、マッチボックス(R)、MEGA(R)、

ポリーポケット(R)、そしてマスターズ・オブ・ジ・ユニバース(R)など、他にもグローバルエンターテイメント企業の人気ブランドを通じて、おもちゃ、コンテンツ、消費者製品、デジタルおよびライブ体験を提供しています。マテルは1945年の創業以来みなさまに信頼されるパートナーとして、だれしもが子どもの頃に熱中していた好奇心をずっと持ち続けられるよう、誇りをもって取り組んでいます。

公式サイト：http://www.mattel.co.jp/