【決済方法拡充による利便性向上】株式会社ブレイズが、公式ECサイトで利用可能なPayPay（ペイペイ）決済を導入

株式会社ブレイズ

株式会社ブレイズ(愛知県名古屋市、代表取締役：市川秀幸、以下ブレイズ)は、ブレイズ公式ECサイトにおいて、新たな支払い方法として決済サービス「PayPay（ペイペイ）」を導入したことをお知らせいたします。

■ 原油価格高騰がもたらす影響と、今求められる利便性

近年、キャッシュレス決済の利用は急速に拡大しており、オンラインショッピングにおいても手軽でスムーズな決済手段への需要が高まっています。

また、原油価格高騰によるコスト増加が続く中、燃料費を抑えられる移動手段への関心も高まっており、ガソリンを必要とせず電気で走行する電動モビリティが、次世代の移動手段として改めて注目を集めています。

こうした社会環境の変化を背景に、消費者にとっては支払いにかかる手間や心理的負担を抑え、安心して快適にショッピングを楽しめる環境づくりが重要視されています。

ブレイズでは、これらのニーズやお客様のライフスタイルに寄り添い、公式ECサイトをより使いやすいものとするため、支払い方法の拡充に取り組んでまいりました。

■ PayPay払い対応で、お客様のメリットをさらに拡大

・面倒な手続きなしで、すぐに支払いが完了

使い慣れたPayPayを選ぶだけで、スムーズに購入手続きを進められます。

・キャッシュレスで安心、ストレスフリー

現金の準備やカード情報の入力が不要なため、安心してお買い物ができます。

・残高やポイントを使って、ムダなくお得に

PayPay残高やポイントを活用し、日常感覚で賢くショッピングを楽しめます。

・支払い方法の選択肢が増えて、より自分に合った決済が可能

クレジットカードなど既存の方法に加え、自分に合った支払い方法を選べます。

電動モビリティの購入を検討されている方は、ぜひブレイズ公式ECサイトをご利用ください。

購入ページはこちら

https://cart.blaze-inc.co.jp/

ポータルサイトはこちら

https://portal.blaze-inc.co.jp/

■ 今ならお得なキャンペーンを実施中

現在、ブレイズ公式ECサイトでは、お得なキャンペーンを実施中です。

本キャンペーンは、2026年4月30日(木)までの期間限定開催で、今回新たに導入したPayPay（ペイペイ）でのお支払いにも対応しており、使い慣れた決済方法でお得にお買い物をお楽しみいただけます。

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詳細はコチラから⇒https://portal.blaze-inc.co.jp/news/7592/

気候が暖かくなり、通勤・通学や近距離移動がより快適になる季節を迎えるにあたり、電動モビリティを始めるのに適したタイミングとなっております。

ブレイズでは今後も、環境負荷の低減と移動の快適さを両立する電動モビリティの提供を通じて、お客様のライフスタイルに寄り添った商品・サービスの拡充に取り組んでまいります。

■商品紹介

１.新商品【スタイル e-バイク】

極太ファットタイヤと丸みを帯びたフレームが特徴の【電動アシスト自転車】です。

・ヘルメットは努力義務。

・１回の充電で85km<モード3>走行可能。 (最大126km＜モード1＞)※

・MTBサスペンション搭載で、フロントタイヤが跳ねずに安定走行し、振動や衝撃を吸収。

・バッテリー脱着式。車体から直接充電も可能。

・シマノ製7段変速ギアと３つのアシストモードを搭載。

・夜間の走行も安心な大型のLEDライトを標準装備。

※航続距離は、JISに準拠した測定条件（無風、平滑路、車載質量65kg、環境温度20℃±5℃等）に基づく数値です。モード、路面状況、乗車体重などにより変動します。

スタイル e-バイク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/style_ebike/

■PRICE：\225,454（税込 \248,000）



２.【スマートEV 特定原付モデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車」に対応する【電動バイク】です。

・ヘルメットは努力義務。

・最短5秒で折りたたみ、室内での保管も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・バッテリー脱着式

・家庭用コンセントで充電可能

・またがるタイプの電動バイクのため、安定性が抜群。

スマートEV 特定原付モデル 商品ページ：https://lp.blaze-inc.co.jp/smartev_tokuteikogata

■PRICE：\217,800（税込 \239,580）



３.【キックボードEV ライトモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する【電動キックボード】です。

・ヘルメットは努力義務。

・バッテリー脱着式。取り外して、自宅や職場などの100Vコンセントのある場所で充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（後輪）

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

ライトモデル：\108,000（税込 \118,800）

４.【キックボードEV ベーシックモデル】

16歳以上免許不要の車両区分「特定小型原動機付自転車（特定原付）」に対応する椅子付き【電動キックボード】です。

・ヘルメットは努力義務。

・家庭用100Vコンセントで充電可能。

・折りたたんで簡単に持ち運びができ、コンパクトで車載も可能。

・ディスクブレーキを採用し、安定した制動力を実現。（前後輪）

・立ち乗り＆座り乗りが出来る2WAY仕様。

・ハンドル、サドルの高さ調整が可能で、どなたにもフィットする万能モデル。

キックボードEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/kickboardev/

■PRICE

ベーシックモデル：\177,800（税込 \195,580）

５.【スマートEV】

公道走行が可能な【小型折りたたみ電動バイク】です。

・100％電気エネルギーで走行

・大容量リチウムイオンバッテリーを搭載し、坂道もスムーズに移動。

・バッテリーは取り外して持ち運び可能。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約30km

・最短5秒で折りたたみができ、室内での保管も可能。

スマートEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/smartev/

■PRICE：\217,800 （税込\239,580）

６.【EV スクーター】

公道走行が可能な、100％電気で走行する折りたたみ【立ち＆座り乗り電動バイク】です。

・家庭用コンセントから約3.5時間で満充電となり、走行可能距離は約35km

・サドル付きで立っても座っても運転でき、ハンドル、サドルの高さは身長に合わせて調整が可能。

・前後両輪にサスペンションがあり、長時間でも楽々運転。

・簡単に折りたたみができ、折りたたんだ状態で自立するため、室内での保管も可能。

EVスクーター 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evscooter/

■PRICE

【車体価格】\177,800（税込 \195,580）

７.【EVトライク】

EVトライクは、３つのタイヤで抜群の安定した走行を実現し、公道走行が可能な【3輪電動トライク】です。

・車検や車庫証明などの複雑な手続きが不要で、経済的負担が抑えられる。（車両区分：ミニカー登録）

・バック機能を標準装備し、狭い道での切り返しや移動も楽々。

・コンビニまでのチョイ乗りから通勤や農作業までの移動など、幅広く使用が可能

・オプションの大容量バッテリーの使用で、約60kmの走行が可能。（※環境により左右されます。）

EVトライク 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evtrike/

■PRICE

車体価格 \268,000（税込\294,800）

※諸費用は別途必要となります。

８.【EVデリバリー】

EVデリバリーは、静かで環境に優しい【３輪タイプの屋根付き電動デリバリーバイク】です。

・運転席と荷台が分かれるタイプのスイング機構と横揺れ防止のサスペンションでカーブもスムーズに曲がれ、ボックスに入れた荷物も安心して運搬。

・100Ｖの家庭用コンセントから充電ができるため、工事が不要。

・走行時に静かで環境に優しく、深夜や早朝の配達も安心。

・車検、車庫登録が不要のため、低ランニングコストを実現。

・原付登録モデル、ミニカー登録モデルから用途に合わせた車両を選択可能。

EVデリバリー 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evdelivery/

■PRICE

ルーフレスタイプ ：車体価格 \545,000（税込 \599,500）

ルーフ装着タイプ ：車体価格 \588,000（税込 \646,800）

※諸費用は別途必要となります。

９.【ネクストクルーザーEV】

ネクストクルーザーEVは、大人の遊び心を詰め込んだ、公道走行が可能な【電動ミニカー】です。

・街乗りだけでなく、キャンプ場や海沿い、オフロードなど、あらゆる場面で活躍。

・ミニカー登録のため車検・車庫証明・重量税・取得税が不要。

・100％電気エネルギーで走行し、走行中に排気ガスを一切排出しないため、エコで環境に優しい。

・約8時間の充電時間に対し約50Km走行し、一回当たりの電気代は約110円。（※環境により左右されます。）

・着脱式のリチウムイオンバッテリーを搭載し、車体から取り外して家庭用コンセントからの充電が可能。

ネクストクルーザーEV 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/nextcruiser/

■PRICE

【車体価格】\627,000（税込 \689,700）～

※諸費用は別途必要となります。

１０.【EVクラシック】

セミマイナーチェンジをし、より快適で安全な走行を実現した公道走行可能な【電動ミニカー】です。

・原付ミニカー登録のため、車検・車庫証明が不要

・100Vの家庭用コンセントからの充電が可能

・現代のEV技術で力強い走行を実現し、走り出しからトルクフルな加速力EVクラシック。

・一回の充電で約50km走行可能（※環境により左右されます。）

・最高速度は50km/h

EVクラシック 商品ページ：https://portal.blaze-inc.co.jp/evclassic/

■PRICE

【車体価格】\1,358,000（税込 \1,493,800）

※諸費用は別途必要となります。

株式会社 ブレイズ

弊社は株式会社MTG＜7806. 東証グロース市場＞のグループ企業です。

代表取締役 市川秀幸(いちかわ ひでゆき)

＜名古屋本社＞

〒453-0041 名古屋市中村区本陣通二丁目三十番地

TEL ：052-414-5527

MAIL：center@blaze-inc.co.jp

【コーポレートサイト】https://www.blaze-inc.co.jp/

【商品ポータルサイト】https://portal.blaze-inc.co.jp/

【事業内容】

＜EVカンパニー＞

立ち乗りEVバイク（EVスクーター）企画・製造・販売

折り畳みEVバイク（スマート EV）企画・製造・販売

特定小型原付EVバイク（キックボードEV・スマートEV特定原付モデル）企画・製造・販売

電動アシスト自転車（スタイル e-バイク）企画・製造・販売

EV3輪トライク（ブレイズ EVトライク・EVデリバリー）企画・製造・販売

EV4輪ミニカー(ネクストクルーザーEV・EVクラシック) 企画・製造・販売

軽キャンピングカー（ネクストキャンパー）企画・製造・販売