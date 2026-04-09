【店頭＆オンラインで同時販売】限定グッズが当たる！TVアニメ『正反対な君と僕』 WEBくじ販売中!

株式会社ディ・テクノ

TVアニメ『正反対な君と僕』より、描き下ろしイラストを使用した限定グッズが当たるTVアニメ『正反対な君と僕』 WEBくじが登場！「WEBくじ出張所」として全国の販売店舗と、オンラインくじサイト「WEBくじ」にて販売中となっております。

ぜひお楽しみください。

■賞品ラインナップ

［A賞］クッションブランケット(全1種)

［B賞］ビジュアルボード(全3種)

［C賞］アクリルスタンド(全6種)

［D賞］カラーアクリルキーホルダー(全6種)

［E賞］アクリルスタンドキーホルダー(全8種)

［F賞］クリアファイル・ブロマイドセット(全6種)

［G賞］ステッカーシート(全3種)

［H賞］大缶バッジ(全6種)

[オンライン限定購入特典]コースター (全8種)

一度の注文で5枚購入ごとにもれなくランダムで1つプレゼント

［オンライン限定ラストWIN賞］特大アクリルパネル(全3種)

BOXのくじをすべて引き終えると必ずもらえる豪華特典

［店頭限定ラストWIN賞］ジオラマスタンド(全1種)

店頭でBOXの最後のくじを引くと必ずもらえる豪華特典

［モアチャン！］くじ購入枚数がそのまま応募数に。

くじを購入されたお客様の中から抽選で5名様に「アクリルパネル」をプレゼント。

店頭で購入された方はくじ半券のシリアルコードを使って応募いただけます。(全1種)

<全賞品画像>

※画像はイメージとなり、実物とは異なる場合があります。

■サービス詳細

・サービス名

TVアニメ『正反対な君と僕』 WEBくじ

・サービスサイトURL

https://web-kuji.jp/lotteries/seihantai

・『WEBくじ出張所』販売店舗リスト

https://web-kuji.jp/lotteries/seihantai/sale_stores

・WEBくじ公式X（旧Twitter）

https://x.com/web_kuji

・販売価格

くじ１枚：770円（税込） ※1注文につき最大80枚まで

送料：初回のみ 770円（税込）

※送料は1回目の注文のみ発生します。2回目以降の注文は送料無料です。

・販売期間

2026/3/28(土) 12:00～2026/5/7(木) 17:59

※販売期間は変更となる場合があります。

※店頭販売は店舗の事情によりお取扱いが中止になる場合や発売時期が異なる場合がございます。店頭分はなくなり次第終了となります。

・支払い方法

クレジットカード・Vプリカ・キャリア決済・PayPay(ペイペイ)・メルペイ

※店舗でのお支払い方法は、お買い求めの店舗にお問い合わせいただきますようお願いいたします。

・オンライン商品発送時期

2026年7月上旬～7月中旬

■TV アニメ『正反対な君と僕』とは

いつも元気いっぱいだけど周りの目を気にしてしまう女子・鈴木と、物静かだけど自分の意見をしっかり言

える男子・谷。正反対な二人がお互いを尊重し、ゆっくりと理解を深めていく姿と、友人たちとの学校生活

を描くラブコメディ。

「ジャンプ+」にて 2024 年まで連載され「みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2024」男性部門賞、「マンガ大

賞 2024」第 7 位、「第 4 回マガデミー賞」作品賞など数多くのマンガ賞を受賞した阿賀沢紅茶による原作

をラパントラックが TV アニメ化。

テレビアニメ第 2 期

7 月 5 日(日)より

MBS/TBS 系全国 28 局ネットにて毎週日曜午後 5 時~放送

ABEMA、Prime Video にて毎週日曜午後 5 時 30 分~最速配信

■正反対な君と僕 公式

https://x.com/seihantai_x

■TV アニメ「正反対な君と僕」公式サイト

https://sh-anime.shochiku.co.jp/seihantai_anime/

＜著作権表記＞

(C)阿賀沢紅茶／集英社・「正反対な君と僕」製作委員会