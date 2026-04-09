【公開25周年記念！】主演・窪塚洋介、脚本・宮藤官九郎、監督・行定勲による青春映画の傑作『GO』6月12日（金）より、＜2週間限定＞で全国リバイバル上映決定！

株式会社つみき（Ｃ）２００１「ＧＯ」製作委員会

国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、劇場公開25周年を記念し、監督・行定勲、脚本・宮藤官九郎、主演・窪塚洋介による青春映画の傑作『GO』を6月12日（金）より2週間限定でリバイバル上映することが決定！

『GO』は、2000年に第123回直木賞を受賞した金城一紀による同名の小説『GO』（講談社刊）を原作に、行定勲監督、宮藤官九郎脚本のもと2001年に映画化された青春映画です。

主演の窪塚洋介をはじめ、柴咲コウら若手俳優が出演し、在日コリアンの高校生・杉原（窪塚洋介）の恋愛やアイデンティティの葛藤を通して、名前や国籍に縛られない“自分”を模索する姿が描かれます。

「国境線なんか、オレが消してやるよ」に象徴される力強い言葉の数々が鮮烈な印象を残し、スタイリッシュで軽快な演出によってアイデンティティという重いテーマを扱いながらも瑞々しいラブストーリーとして観る者を惹きつける作品です。

公開時には日本アカデミー賞8部門受賞をはじめ、数々の映画賞を席巻するなど2000年代を代表する日本映画の傑作として高く評価され続けています。

青春の恋愛、葛藤、そして衝動が交差するこの物語を、ぜひ映画館で体感してください。

また、本企画ではオリジナルの来場者特典の配布も実施予定。詳細は後日発表いたします。

【『GO』公開情報】

『GO』

公開日：2026年6月12日（金）より2週間限定

公開劇場：公開劇場：全国70館（公開劇場は順次追加予定です）

レイティング：G

料金：1,600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※公開劇場は順次追加予定。公式X（@Filmarks_ticket）でお知らせいたします。

※劇場により、上映日・上映期間が異なります。

配給：東映、Filmarks

【『GO』公開劇場】

［北海道］札幌シネマフロンティア

［宮城］MOVIX仙台、109シネマズ富谷

［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ

［山形］MOVIE ON やまがた、鶴岡まちなかキネマ（日程未定）

［茨城］MOVIXつくば、イオンシネマ守谷

［栃木］MOVIX宇都宮

［群馬］イオンシネマ太田

［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ春日部、イオンシネマ大井、イオンシネマ熊谷、ユナイテッド・シネマ入間

［千葉］キネマ旬報シアター（6/13～）、イオンシネマ市川妙典

［東京］新宿ピカデリー、シネクイント、シアターギルド代官山（7/3～）、池袋HUMAXシネマズ、MOVIX亀有、シモキタ - エキマエ - シネマ K2（日程未定）、Stranger、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、イオンシネマ日の出、アップリンク吉祥寺

［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズ川崎、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、ムービル（6/19～）

［新潟］ イオンシネマ新潟西

［富山］ ほとり座（日程未定）

［石川］ イオンシネマ金沢

［長野］ 上田映劇

［静岡］ 静岡シネ・ギャラリー

［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、センチュリーシネマ、イオンシネマ名古屋茶屋、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA

［三重］109シネマズ四日市

［京都］MOVIX京都、アップリンク京都、イオンシネマ京都桂川

［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、MOVIX八尾

［兵庫］シネ・リーブル神戸、塚口サンサン劇場

［広島］サロンシネマ

［山口］MOVIX周南

［香川］イオンシネマ宇多津

［福岡］KBCシネマ、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城

［長崎］シネマボックス太陽

［熊本］熊本ピカデリー

［大分］日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）

［宮崎］宮崎キネマ館

［沖縄］ 桜坂劇場

※上映劇場が変更となる場合があります

※チケット販売は、各劇場にて行います

※1600円均一（各種サービスデーや他の割引サービスはご利用いただけません）

※プレミアムシート等により料金が異なる場合がございます

【『GO』作品情報】

（Ｃ）２００１「ＧＯ」製作委員会

2001年／日本／123分

https://filmarks.com/movies/1039

原作：金城一紀「GO」(講談社刊)

脚本：宮藤官九郎

監督：行定勲

出演：窪塚洋介、柴咲コウ、大竹しのぶ、山崎努、新井浩文、村田充、細山田隆人／キム ミン、ミョン ケナム、山本太郎、大杉漣、塩見三省、萩原聖人

＜あらすじ＞

韓国籍を持つ所謂「在日」の高校生・杉原は、民族学校から日本の普通高校へ進学し、将来の目標も見つからないまま喧嘩に明け暮れる日々を送っていた。ある日、杉原は親友の加藤のバースデイパーティーで出会った少女・桜井と恋に落ちる。ぎこちないデートを重ね、2人で同じ場所を歩き、同じものを観て、同じものを聞く度にお互いの気持ちが近づいていくのが分かった。不器用ながらも距離を縮めていく中で、彼女に自分が「在日」であることを打ち明けるべきか葛藤する。

やがて順調に思えた日常の中で、在日の親友・正一（ジョンイル）が理不尽な暴力によって命を落とす事件が起きる。突然の喪失と向き合いながら、杉原は自らのアイデンティティと世界のあり方に直面していく・・・。

【Filmarksリバイバルとは】

Filmarksリバイバルは、国内最大級の映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks」が企画するリバイバル上映プロジェクトです。過去の名作に新たな光を当て映画館で鑑賞する機会を増やし、映画文化を未来の世代へ伝えていく活動を行っています。

【Filmarksリバイバル上映】

X：https://twitter.com/Filmarks_ticket（@Filmarks_ticket）

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オフィシャルサイト：https://revival.filmarks.com/