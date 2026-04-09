火曜び SOLO EXHIBITION「クリエイト＆コネクト～CREATE&CONNECT～」福岡・大阪で開催

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福岡出身のイラストレーター・火曜びの個展「クリエイト＆コネクト～CREATE&CONNECT～」が、2026年4月11日（土）～4月24日（金）までの2週間、福岡のCARBON COFFEE FUKUOKAにて開催されます。さらに、5月に大阪のCARBON COFFEE OSAKAにて本展の巡回開催が決定しました。

火曜びは、今っぽさと80～90年代のノスタルジーを感じるニューレトロな作風で、世界的ストリートブランドへのイラスト提供やアーティストのMVイラストなど、ファッション、音楽、ライフスタイルなどジャンルを横断して手がけ、注目を集めています。

昨年好評を博した個展の第2弾となる本展では、前回のテーマを引き継ぎながら、新作アートの展示やグッズ販売を行うほか、今回は似顔絵イベントも実施。展示や体験を通して、火曜びが表現するハッピーなムードをご体感ください。

展示会オリジナルグッズも販売

本展では、展示作品に加え、オリジナルグッズも販売されます。ステッカー（全6種）やTシャツ、折りたたみ両面ミラーなど、本展のアートをモチーフにしたアイテムがラインナップ。作品の世界観を日常でも楽しむことができます。

■火曜び コメント

目は情報を共有する手段の一つ。人物を描く作業で目を描くことがとくに好きなので、今回の作品は可愛いくて特徴のある目をただ可愛いだけではなく、見たもの / シーン / ポジティブなモチーフをイメージし、私なりのキュートで表現・創造しました。いろんな人に見てもらい、ハッピーを共有できたら嬉しいです。そして今回、福岡・大阪で第2弾の開催が決定したことをとても嬉しく思っています。

新たに描き下ろした作品にも、前回と同様に細かなこだわりをたっぷり込めました。さらに、これまでとは少し違う角度から楽しめる作品も新たに追加しているので、また新鮮な気持ちで見ていただけたら嬉しいです。

＜開催概要＞

火曜び SOLO EXHIBITION「クリエイト&コネクト～CREATE&CONNECT～」

【福岡展】

会期：2026年4月11日（土）～4月24日（金）

会場：CARBON COFFEE FUKUOKA

Instagram：https://www.instagram.com/carboncoffeeosaka_/

■似顔絵イベント

デジタル作成（バストアップ／背景なし／1体）

日程：4月11日（土）・4月12日（日）

料金：\5,000

ご予約：https://forms.gle/SoS6jWNyJqKxWznT6

※商用利用不可

【大阪展】

会期：2026年5月4日（月）～5月17日（日）

会場：CARBON COFFEE OSAKA

Instagram：https://www.instagram.com/carboncoffeeosaka_/

■似顔絵イベント

※詳細は後日発表

＜火曜び プロフィール＞

現代の今っぽさと、80・90年代のノスタルジーを感じるちょっぴり懐かしいニューレトロな絵柄が魅力。

アパレルブランドとのコラボや、CDジャケットのデザイン提供など幅広く活動中。

X：https://x.com/tues0929day

Instagram：https://www.instagram.com/__tuesday__9/