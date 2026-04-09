「サンリオキャラクターズ 2026ランダムスマホカード」の第1弾がセブン‐イレブンのマルチコピー機に登場
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、株式会社サンリオが開催するサンリオキャラクターの人気投票イベント「2026年サンリオキャラクター大賞」のデザインを使用した「サンリオキャラクターズ 2026ランダムスマホカード」の第1弾を4月9日（木）より、全国のセブン‐イレブンのマルチコピー機にて販売しております。ぜひこの機会にセブン‐イレブンで「サンリオキャラクターズ 2026ランダムスマホカード」を手に入れてください！
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/scrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_scrbromide2604(https://www.sej.co.jp/products/bromide/scrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_scrbromide2604)
（1）商品の詳細
■サンリオキャラクターズ 2026ランダムスマホカード
プリント用紙の種類：写真用紙のL判
販売形式：ランダム販売（複数用意されている絵柄からランダムで1枚プリントされます。）
価格：スマホカード（L判）200円/枚（税込）
販売期間：2026年4月9日（木）～2026年6月30日（火）
商品デザイン：スマホカードデザイン 全10種類
第2弾、第3弾も追加予定です。
※本商品はサンリオキャラクター大賞の投票とは連動しておりませんので、ご注意ください。
商品ラインアップ
・スマホカードデザイン 全10種類
※画像はイメージです。
※実物は画像と異なる場合があります。
（2）購入方法（QRコードからの購入）
1．以下の商品ページ内の「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりご希望商品のQRコードを確認します。
商品ページURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide/scrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_scrbromide2604(https://www.sej.co.jp/products/bromide/scrbromide2604/?utm_source=prtimes&utm_medium=release&utm_campaign=bromide_scrbromide2604)
2．セブン‐イレブンのマルチコピー機にて以下の手順でご購入ください。
【マルチコピー機の操作方法】
Step1．「QRコードでの購入」または「購入サイト」のリンクよりQRコードを表示
Step2．マルチコピー機にQRコードをかざします
※税込価格は10%で表記しています。
※諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。
※画像はイメージです。
※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。
サイトURL：https://www.sej.co.jp/shop/index/
（ご参考）
セブン‐イレブンの「コンテンツプリント（セブンプリント）」について
セブン‐イレブンのマルチコピー機を使用して、様々なコンテンツプリントをその場でプリントできます。アニメ、ゲーム、映画、スポーツ選手など、様々なジャンルのコンテンツプリントを用意しています。
「コンテンツプリント（セブンプリント）」のURL：
https://www.sej.co.jp/products/bromide.html