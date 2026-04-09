【ＢＳ日テレ】祝！レギュラー放送１００回目！東京・日本橋で原点回帰の一杯！　鰹の旨味がたっぷり！鰹節問屋直営店だからこそ成せる技！　ドランク塚地「めっちゃおいしい！」

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旅の舞台は、東京・日本橋。江戸の昔から主要五街道の起点の町として栄えたこの場所で、原点回帰の一杯をいただく。

まず立ち寄ったのは、江戸時代から続く和菓子屋「榮太樓總本鋪」。 江戸時代からほぼ製法の変わらない金鍔や飴が看板商品。中でも梅ぼ志飴は、優しい甘さが特徴で“うめぼし”と名が付いているが梅の味はしない。 塚地武雅（ドランクドラゴン）も気になる「梅ぼ志」という名前の由来は？江戸っ子の洒落で、その名がついたというが…果たして。

お目当てのそば屋は、お昼時には行列の絶えない人気店「そばよし 日本橋本店」。 実はこの店、番組がレギュラー化する前、2022年放送の「旅する水曜日 ドランク塚地のふらっと立ち食いそば」で、最初に塚地がそばを食べた店だ。今回は100回を迎えた節目ということで、原点回帰の再訪となった。老舗鰹節問屋直営というだけあって、つゆは鰹の旨みがたっぷり。 そばは同じビルの４階で打った細麺を、注文が入ってから茹でたてで提供している。カレーは出汁とつゆで仕込み、鰹の旨みがぎゅっと詰まったやさしい味わい。塚地は、野菜天そばに三陸わかめをトッピング。さらにカレー丼も合わせて堪能した。店主と４年ぶりの再会に思い出話も募る。

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２軒目は、JR鶴見線で見つけた工業地帯の真ん中にある名店をアンコール放送でお届けする。

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［タイトル］

ドランク塚地のふらっと立ち食いそば

［番組概要］

ドランクドラゴン塚地武雅が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅する番組。行く先々では最高の１杯と心温まる素敵な出会いが。こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡り！

［放送日時］

4月13日（月）よる１０時～１1時放送（毎週月曜よる１０時放送）

［放送局］

ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

【出演者】

塚地武雅（ドランクドラゴン）

ナレーター 柳家喬太郎

［クレジット］

(C)ＢＳ日テレ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mO8kViuratE ]